「エアコン設置・クリーニング」に関する実態データを発表　“2027年問題”で格安モデルが消える?3割が今年中に買い替えを検討　エアコン購入は本体の「ネット直買い」+設置業者の「相見積もり」が最安ルート

株式会社ミツモア

オンラインでの見積もり比較・受発注サービス「ミツモア」を運営する株式会社ミツモア(以下、ミツモア 本社:東京都中央区、代表取締役:石川彩子)は、エアコンに関する業者依頼の動向と利用者アンケートの結果を発表しました。また、2027年問題を見据えたお得なエアコン買い替え術や、試運転時に押さえておきたいクリーニングの依頼ポイントについて解説いたします。

1.リリースのポイント

・猛暑・二季化の影響で進むエアコン設置依頼の“早期化” 依頼は「6月」に集中、料金ピークは「7月」に

・エアコンクリーニングの料金は「6月」がピーク 依頼は「4月・5月」と早めがおすすめ

・“2027年問題“ における買い替え需要を調査 約3割が年内の購入を検討

・業者選びは「料金×信頼性」がカギ 一方で約6割が “決断疲れ” を実感

・相見積もりでコスト最適化 約9割が「費用が安くなった」と回答、最大1万円差のケースも

・買い替えは、エアコン本体の「ネット直買い」+設置業者の「相見積もり」が最安ルート

・クリーニング依頼の目安は「1～2年に1回」 “カビ・嫌な臭い・咳くしゃみ” が見られたらすぐに依頼を

2．調査結果

【調査１.】

●エアコンはじめ 二季化で前倒し傾向 エアコン取り付け依頼は「6月」に集中!設置相場は「7月」がピークに

エアコン取り付け見積もり・依頼数についてまとめました。結果、2025年のエアコン取り付け依頼は「6月」がピークとなり、過去3年ではじめて「7月」の依頼数を上回り、前倒し傾向にあることが分かりました。年々気温上昇によりエアコンの常時運転が欠かせない気候となっている中、夏本番を迎える前の取り付け需要が高まっています。また、設置費用の相場は14,000～16,000円で推移しており、需要が逼迫する7月に最高値を記録しています。

●エアコンクリーニングも夏に向けて需要が増加 最も料金が高いのは「6月」

続いて、エアコンクリーニングに関する料金についてまとめました。結果、費用の相場に関しては、通常の壁掛けエアコンで7,000円~8,000円、お掃除機能付きのエアコンで11,000円~13,000円程度となり、料金はいずれも「6月」が最高値となりました。エアコンクリーニングに関しても、夏本番の7月を迎える前に需要が高まっている傾向のため、ピーク時を避けた「4月・5月」までの依頼がおすすめです。

【調査２.】

●注目されるエアコン2027年問題 3割が今年中の買い替えを検討

2027年4月から省エネ基準が強化されることに伴い、安価なエアコンが買えなくなる、全体的なエアコンの価格高騰化などが注目されています。調査によると、2027年問題を知っていると回答した人は全体の51.6%。また、アンケート回答者全体の約3割が買い替えを検討しており、一部2027年問題の影響による買い替え需要が見られました。

●業者選びで重視するのは「料金の安さ」と「信頼性」「業者の選び方が分からない」 「見極めが大変」 一部で“決断疲れ”の傾向も

また、業者選びの実態について伺いました。エアコン設置業者を選ぶ際に重視することを尋ねたところ、最も多かった回答は「料金の安さ(39.3%)」、次いで「業者の信頼性・実績(32.6%)」でした。基本的な料金の安さはもちろん、業者選びの際には「コストパフォーマンス」と「信頼できるか」の両立を重視していることが分かります。

一方、業者選びに時間やストレスがかかった経験に関して、「ある」と回答した人は59.8%と、全体の約6割を占めました。「(口コミや評価を見て)信頼できるか見極めるのがたいへんだった(43.2%)」「何を比較・検討すればいいか分からなかった(32.0%)」といった声が多くあがり、最適な業者選びにあたり、選択肢の多さや業者選びの過程そのものに手間とストレスがかかっていることがわかりました。

【調査３.】

●複数業者を比較する「相見積もり」 89.1%が「費用が安くなった」と実感 5,000~10,000円程度安くなるケースも

多くの人が業者選びにストレスを感じている一方で、設置を依頼する際に「複数業者を比較(相見積もり)」した人の約9割が「費用が安くなった(89.1%)」と回答しており、比較検討がコストダウンに直結することがわかります。

ミツモアを利用したユーザーからは、「複数業者の料金比較が簡単にできた(69.5%)」「予算や希望にあう業者を見つけられた(55.3%)」といった回答が寄せられており、相見積もりの手間を解消しながら、納得のいく業者選びを実現している様子が伺えます。

実際の相場を比較すると、同じ条件でも業者の提示金額によって見積もり料金に差が見られます。改めてご自身の重視する作業ポイントや設置希望日のマッチング度などから、最適な業者選定をおこなうことが、トラブルを防ぎ満足度の高いエアコン設置を実現するための鍵と言えそうです。

■見積もり料金例

※依頼内容:下記のケースを想定して算出

・設置環境と仕様…設置台数:1台(14畳未満・壁掛け)、室内機の壁面:石こうボード、室外機の設置:地面またはベランダ置き(室内機と同じ階)、配管穴:穴あけ工事が必要、コンセント:専用コンセントあり(形状違いや増設の可能性あり)

・追加オプション/要望…運搬:不要、化粧カバー:不要

3.調査概要

調査名 :「エアコン」に関する調査レポート

調査期間 :2026年3月

調査方法 :インターネット調査

調査対象 :2025年10月~2026年2月に「ミツモア」の暮らし系サービスで仕事依頼をした利用者

回答数 :580件

4.お得なエアコン買い替え術&試運転時に押さえておきたいクリーニング依頼のポイント

今回の調査結果を受け、お得なエアコン買い替え術およびクリーニング依頼のポイントについて解説いたします。

●本格的な夏を迎える前に!お得にエアコンを買い替える3つのポイント

１. 店舗よりお得?本体は「ネット直買い」でコストを抑えて

少しでも安く買い替えるなら、ECサイト等で本体のみを購入し、設置はプロに直接依頼する「ネット直買い+代行依頼」がおすすめです。ネット通販を活用することで、本体価格を安く抑えられるだけでなく複数メーカーの比較もしやすくなります。また、直接代行業者に依頼する場合は希望日にあわせて設置の相談ができるため、家電量販店経由で依頼するよりもスピーディーに工事を済ませるケースもあり、スムーズな買い替えが可能に。

２. 業者によって1万円の差も!取り付け業者の 「相見積もり」でさらに賢くカット

同じ条件(地域・内容)で依頼しても、業者によって料金設定は異なります。そのため、1社で即決せず、必ず複数の業者から「相見積もり」をとることが重要です。「壁掛けエアコン」の取り付けのみでも価格差が最大1万円、さらに穴あけ工事の料金や出張費有無などでも業者によって大きく料金が異なるため、相見積もりサービス等を利用して比較・検討することがおすすめです。

３.混雑・値上がりを回避!設置依頼は「4月・5月」がねらい目

エアコンの設置依頼は6月以降に急増し 、7月には費用相場が最高値に達します。繁忙期は料金が高くなるだけでなく、「希望の日程で予約が取れない」といった事態も発生しやすくなります。需要が本格化し、業者のスケジュールが埋まる前の「4月・5月」に動くことで、混雑を回避しコストをさらに抑えることが可能です。

■ミツモア相場研究所 所長コメント

本格的な夏が来る前に、ただ焦って買うのではなく「確実にお得なモデル」を落ち着いて選ぶことが大切です。4~5月は最新機種が登場する一方で、必要十分な性能の「前年モデル」が割安で手に入る場合も多いです。

資材高騰や2027年問題の影響で将来的な値上げも懸念されますが、こういった時こそ、本体は前年モデルも視野に入れてコスパの良いものを選ぶ。その上で設置工事も相見積もりでお得な業者を探すことが重要です。

【定期メンテナンス】買い替え予定のない人も必見!プロの定期クリーニングで電気代を節約

ミツモア相場研究所 所長 安東 純平

2027年の改正に伴いエアコンの買い替えに関する話題が増えていますが、実は買い替えを予定していない方にとっても、クリーニングの依頼はおすすめです。6畳用（2.2kW）のエアコンのフィルターを清掃した場合、年間で電気31.95kWhの省エネになり、年間で約990円の節約になる*と言われています。

日常的なフィルター清掃など自身でできるお手入れに加え、内部の頑固な汚れやカビについては、定期的にプロのクリーニングに頼みましょう。冷房効率が上がり電気代の節約につながるだけでなく、故障や嫌なニオイの予防にもなります。

本格的な夏を迎えて業者が混雑する前に、早めの手配がおすすめです。

*出典：政府広報オンライン『節電をして電気代を節約しよう！手軽にできる節電方法とは？』（2026/4/9時点）

●試運転時に押さえておきたい クリーニング依頼のポイント

１. クリーニングの適切な頻度は「1～2年に1回」

エアコンクリーニングの理想的な頻度は、1年~2年に1回です。ただしエアコンは使用時間や設置場所、周辺環境によって汚れやすさが変わります。ペットや小さなお子さまがいる家庭、喫煙による汚れがある場合は1年に1回、決まった時間しか使わないエアコンは2年に1回を目安にクリーニングすると良いでしょう。

２. 予約が殺到する「6月」を回避! 依頼は「5月まで」がベスト 秋はさらにお得に

年間を通じて、安くエアコンクリーニングをするには繁忙期である6~8月を過ぎた10~11月ごろに依頼するのがおすすめです。6~8月には、暑くなってきて久しぶりにエアコンを付け、カビ臭さやホコリっぽさなどの異常を感じて依頼するケースが非常に多く見られます。春~夏の依頼の場合は試運転を早めに行い、5月には依頼を済ませておくと安心です。

３.こんな症状があらわれたらすぐに依頼!エアコンクリーニングを行ったほうがよいサイン

目安の期間に関わらず、日常的にエアコンを使用する中で次のような変化を感じた場合は要注意です。

- 吹き出し口やその奥がカビで汚れている- エアコンの風から嫌な臭いがしている- エアコンを付けると咳やくしゃみなどの症状が出る

内部でカビやホコリが大量に蓄積・繁殖している可能性が高く、そのまま運転を続けるとアレルギーなどの健康被害を引き起こす恐れがあります。以下のサインに気づいたら早急にプロにクリーニングを依頼しましょう。

【関連サービス】

エアコン取り付け:https://meetsmore.com/services/air-conditioner-installation

エアコンクリーニング:https://meetsmore.com/services/air-conditioner-cleaning

ミツモアMedia:https://meetsmore.com/services/air-conditioner-installation/media

【記事等でのご利用にあたって】

本プレスリリースの内容を引用される際は、PR事務局までお問合せください。

また、引用にあたり、以下のご対応をお願いいたします。

1.引用が「株式会社ミツモア」である旨の記載

2.ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL:https://meetsmore.com/services/air-conditioner-installation

オンライン比較サービス「ミツモア」について

最短1分で、最大5社のプロからオンラインで見積もりが届き、比較して依頼、決済までが完結する日本最大級のオンライン見積もり比較&発注サービスです。ハウスクリーニングや引越し、水道工事から写真撮影、動画制作まで、約600種類の多岐にわたるサービスが登録され、依頼者は、複数の質問に回答するだけで複数の見積もりを比較・検討することができます。また、依頼者と事業者がチャットを通じてサービス上でやりとりをすることも可能です。見積もり比較から依頼、決済まで、日常生活による頼み事をオールインワンで解決するサービスです。

「ミツモア」サービスサイト:https://meetsmore.com/

株式会社ミツモアについて

生活インフラ産業の生産性向上を通じて、ミッションである「日本のGDPを増やし 明日がもっといい日になる と思える社会に」の達成を目指すスタートアップ企業。全国10万超の事業者ネットワークを基盤に、生活インフラ産業を支え事業者エコシステムの構造的な変革と持続的な発展を実現します。2017年2月創業以来、オンラインで見積もり比較から受発注までワンストップで完結するサービス「ミツモア」や、現場業界特化のオールインワンSaasサービス「プロワン」、法人の調達・発注業務を支援する「ハッチュー」の開発・提供をしています。2023年には、経済産業省主催の「日本スタートアップ大賞2023」にて経済産業大臣賞(ダイバーシティ賞)を受賞。週刊東洋経済が主催する「すごいベンチャー100」2023年版に選出。さらに、代表の石川彩子は、Forbes JAPAN主催「日本の起業家ランキング」Top20に2024年度・2026年度と複数回にわたり選出されました。

ミツモア会社概要:https://meetsmore.com/company

「プロワン」サービスサイト:https://pro-one-cloud.com/(https://pro-one-cloud.com/)