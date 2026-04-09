ピープルアクティブライフ、コーナン商事の新入社員向けにチームビルディング研修を初実施

NPO法人ピープルアクティブライフ

NPO法人ピープルアクティブライフ（本社：大阪府、以下PAL）は、ホームセンター事業を展開するコーナン商事株式会社の新入社員108名を対象に、チームビルディング研修を実施しました。

本研修は、同社の入社式直後に行われたものであり、PALとして同社への研修提供は初の取り組みとなります。

チームで課題に取り組む研修時の様子。

■実施背景

近年、企業において「個人の能力」だけでなく「チームとしての成果創出力」が強く求められています。特に新入社員においては、配属前の段階で“心理的安全性”と“相互理解”を高めることが、その後の成長スピードや定着率に大きく影響します。

コーナン商事では、「現場で即戦力となる人材育成」に加え、「チームで成果を出せる人材づくり」を重視しており、その一環としてPALの体験型チームビルディング研修が採用されました。

チームで課題に取り組む研修時の様子。（肖像権保護の観点から一部画像の加工をしています。）

■研修概要

本研修では、PALがこれまで自然体験・教育分野で培ってきた「体験型プログラム（アドベンチャープログラム）」の手法を活用し、以下のテーマで実施しました。

・ 信頼関係の構築

・ コミュニケーション力の向上

・ チーム内での役割認識

・ 協働による課題解決力

参加者はグループごとに課題に取り組み、成功や失敗を共有しながら、自然と対話が生まれる環境の中で関係性を深めていきました。

研修時の様子。（肖像権保護の観点から一部画像の加工をしています。）

■研修の様子

当日は、全員が同じユニフォームを着用し、統一感のある環境の中で実施。

初対面のメンバー同士でも、短時間で打ち解け合い、積極的な意見交換や協力行動が見られました。

また、単なるレクリエーションではなく、「なぜ今の行動がチームに影響したのか」を振り返る時間を設けることで、学びを言語化し、現場で活かせる形に落とし込みました。

チームビルディング研修終了時、挨拶の様子。同社新入社員108名を対象に行った。

■参加者の声（一部抜粋）

・「協力や、良いこと悪いことを共有し合い、それを活かしながら挑戦して成功させた喜びや、失敗した時の悔しさを皆で分かち合えて、沢山の人と話せた」

・「関わりのなかった人とも関わることができ、チームワークとは何なのかを今一度考えることができるいい機会だった。」

・「笑顔だとコミュニケーションがとりやすかったり、同期との敬語をやめると、一気に距離が近くなり、コミュニケーションが円滑になったように感じた。」

■コーナン商事株式会社

執行役員 人財開発部長 ヘンリー徳子氏 コメント

「素晴らしいチームビルディングで、思わず感動してしまいました。

アクティビティだけにとどまらず、Beingの部分で言語化することも非常に意義深いことだと思いましたし、その語彙力は普段の研修では出てこないくらい豊かなものだったと思います。」

■今後の展望

PALでは、企業向け研修事業を今後さらに強化し、「組織の関係性の質を高める」プログラムを全国に展開してまいります。

また、教育・スポーツ・地域活動で培ったノウハウを活かし、企業の人材育成においても新たな価値提供を目指します。

■団体概要

団体名：NPO法人ピープルアクティブライフ

所在地：大阪府大阪市北区池田町3-1ぷららてんま2階

事業内容：自然体験活動、教育プログラム、企業研修事業 ほか

HP：https://pal-smile.com/

■本件に関するお問い合わせ

NPO法人ピープルアクティブライフ

担当：小南 中村

TEL：06-6135-1117

MAIL：info@pal-smile.com