Brompton「P Line Urban Explorer」 ―都市を自在に巡り、移動そのものを体験へと変える―

BROMPTON JAPAN株式会社

ロンドン生まれの折りたたみ自転車ブランド「Brompton（ブロンプトン）」は、P Lineアジア限定モデル「P Line Urban Explorer」を2026年4月中旬より日本で発売いたします。

Urban Explorerという名称には、決められたルートや日常の延長にとどまらず、自らの意思で都市を自由に巡り、新たな発見を重ねていくという想いが込められています。本モデルは、そうした“都市を探索するためのギア”として、Bromptonならではの機動性と携行性を生かしながら、これまでにない都市との向き合い方を提案しています。

P Lineの軽量性や折りたたみ性能、走行性能をベースに特別仕様を加えた本モデルは「いつもの道」から解放され、気の向くままに移動し、立ち止まり、また走り出す、そんな自由な都市体験を実現します。GPS座標をモチーフにしたフレームグラフィックや限定マルチカラー、Basket Bag Smallの付属、カスタムシリアルプレートなどを採用し、都市を探索するための一台として仕上げられました。

ナイトパープルを基調に、特別なグラフィックやディテールを施したアジア限定モデル。軽量性と機動力で、日常を自在に広げるアーバンバイク。

ベースとなるP Lineは、チタンやカーボンなどの先進素材を採用することで軽量化を実現し、カーボン製フロントフォークやアルミニウムパーツにより軽さと剛性のバランスを高めています。これにより、都市の中を軽やかに駆け抜けるシャープで快適な走行性能を発揮します。さらに、直感的な折りたたみ構造と優れた携行性により、移動手段としてだけでなく、持ち運びや収納といったあらゆるシーンで自由度の高い使い方が可能です。

Urban Explorerのフレームには、BromptonロンドンファクトリーのGPS座標をモチーフにしたグラフィックを採用。都市の中で自分自身のルートを描きながら、新しい場所や体験へと広がっていく探索の楽しさを象徴しています。また「Basket Bag Small」を標準装備。容量10Lの実用性に加え、耐久性と防水性に優れたリサイクル素材が使用され、バイク装着時はもちろん、取り外してトートバッグとしても使用可能です。日常からアクティブなシーンまで、自由な移動とライフスタイルをシームレスにつなぎます。

約10.9kgの軽量設計と4速ギア、16インチホイールにより、都市部での取り回しやすさと快適な走行性能を両立。日常の延長ではなく、自ら選び広げていく、都市との関係性を意味する「P Line Urban Explorer」は、移動をきっかけに、新しい都市体験を切り拓く一台です。

■P Line Urban Explorer 製品概要

・製品名 ：P Line Urban Explorer

・車体重量 ：約10.9kg

・ギア ：4速

・ハンドルバー ：Mid / Low

・タイヤ : SCHWALBE ALMOTION 16インチ

・サドル ：BROOKS CAMBIUM C17

・デザイン ：GPS座標をあしらった特別フレームデザイン

・カラー ：ナイトパープル × ダスクパープル／ミントグリーンのマルチカラー

・価格 ：551,644円（税込）

・付属品 ：Basket Bag Small

・発売時期 ：2026年4月中旬以降（予定）

※仕様に関しては予告なく変更になる可能性があります。

●P Line Urban Explorerについて：https://jp.brompton.com/bikes/special-editions/urban-explorer

【販売店舗】

Brompton Tokyo：https://jp.brompton.com/find-a-store/brompton-junction/tokyo Brompton取扱店舗：https://jp.brompton.com/find-a-store

【Bromptonについて】

都市のために設計された折りたたみ自転車ブランドBrompton（ブロンプトン）は、世界47カ国で販売され、生産台数の70％以上を海外へ輸出しています。1975年に創業者アンドリュー・リッチーが最初の一台を製作して以来、これまでに100万台以上が世界の道を走り、現在は年間約10万台を生産しています。折りたたむと約1/3のサイズになり、T Lineで平均約7.95kg、スタンダードモデルで約11kgという軽量性を実現。電車通勤や車のトランクへの収納など、さまざまな移動手段と組み合わせた都市型モビリティとして活用されています。BromptonはB Corp認証企業であり、社会・環境への配慮や透明性などの観点から企業活動を評価する国際的なコミュニティの一員です。Brompton1台の製造におけるCO2排出量は自動車より6.2t少なく、折りたためば42台が自動車1台分の駐車スペースに収まります。現在、ロンドン、パリ、ニューヨーク、東京、ミラノ、シンガポールなど世界各都市に15店舗のフラッグシップストア「Brompton Junction」を展開し、さらに世界中の厳選された約1,500の独立系自転車販売店を通じて販売されています。

Brompton公式ブランドサイト：https://jp.brompton.com/

Brompton公式Instagram ：https://www.instagram.com/brompton_jp/