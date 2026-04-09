【4/11（土）グランドオープン】長野駅東口の会員制サウナ「SAUNAGA」が、女性向け「ソロ＆ペア活」プラン＆男性向け「平日ルーティン」プランを新設！

株式会社SWAMP

株式会社SWAMP（本社：長野県長野市、代表取締役：西澤直樹）が運営する、宝形造（ほうぎょうづくり）の木造一軒家サウナ施設「SAUNAGA（サウナガ）」は、2026年4月11日（土）のグランドオープンに合わせ、ライフスタイルに合わせた新料金プランの募集を開始いたします。

■ 多くの要望にお応えし、女性向け「DAY会員」枠を新設

SAUNAGAは、METOS最高峰ヒーター「ZIEL」を導入し、サウナ室内は91～93℃、水風呂は常に15℃という徹底した温度管理を維持する、定員15名の完全予約制・会員制サウナです。

当初は男性専用として準備を進めてまいりましたが、プレオープン期間中に女性のお客様から非常に多くのご要望をいただいたことを受け、「火曜日・木曜日の日中限定」で女性も利用可能なプランを正式にラインナップいたしました。

■ ライフスタイルで選べる5つの料金プラン

オープンを記念し、全てのサブスクリプションプランにおいて「初月会費のみで、2ヶ月目の会費が無料」となるキャンペーンを継続して実施いたします。

MENS PLAN（男性向け）

＞＞全ての時間を使いこなすか、平日のルーティンにするか＜＜

■男性枠全時間帯・最上位ステータスプラン

夜間・週末を含め、SAUNAGAの男性枠全ての営業時間を自由に予約・利用できるプランです。

１.マンスリー4オーナー：7,980円 / 月

２.マンスリー8オーナー：14,980円 / 月

【入会特典】 友人・家族同伴無料クーポン4枚をプレゼント

【優先予約】 月・水・金の「平日昼間」枠も優先的に予約可能

■平日ルーティン特化プラン【9時～16時】

月・水・金の「16時まで」に限定することで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。

３.月・水・金DAYオーナー：8,800円 / 月（週3回通えば、1回あたり約 676円！*）

メンズ向け平日ルーティン特化プランの申し込みは本日より公式Webサイトで開始(https://sau-naga.com/)

【オープン記念】男性向けSAUNAGA体験チケットの時間が90分→100分に！

SAUNAGA体験チケット：3,000円

男性枠の時間帯ならいつでも手ぶらでSAUNAGAを体験いただけます。

LADIES PLAN（女性向け：火・木デイタイム【9時～16時】限定）

最大10名収容可能なサウナ室

＞＞一人で静かに、あるいは友人と。要望に応えて生まれた女性専用枠＜＜

誰にも邪魔されず、宝形造の静寂の中で自分を整えたい方に。

４.「ソロ活」DAYオーナー

月額料金：5,980円 / 月（週2日通えば、1回あたり約 683円！*）

友人と一緒に最高級のサウナ体験をシェア。入会者が1名いればOKのお得なプラン。

５.「ペア活」DAYオーナー

月額料金：11,000円 / 月

【特徴】 会員1名につき、同伴者1名が毎回無料！

1人あたり月額 5,500円（週2日通えば、1回あたり約 629円*）

レディースプランの申し込みは本日より公式Webサイトで開始(https://sau-naga.com/Ladies)

【オープン記念】女性ペア体験チケットも販売！

「まずは試してみたい」という女性ペアのために、お得な体験枠をご用意しました。

女子ペア体験チケット：5,000円（通常1名3,000円のところ、2名で1,000円OFF）

火曜・木曜のDAYタイム（9時～16時）限定。手ぶらでSAUNAGAを体験いただけます。

※1回あたりの単価は2026年の各曜日平均日数から算出。

※本文中の価格はすべて税込です。

広々としたパウダールーム。「SALONIA」のドライヤー4台完備。■ 男女問わず、最高級の「清潔感」とこだわりの「アメニティ」を

SAUNAGAは、会員制ならではの徹底した清掃管理にこだわります。また、性別を問わずすべてのお客様に快適にお過ごしいただけるよう、スタッフ厳選の高品質なスキンケア用品や最新のドライヤーを完備。手ぶらで来店し、上質な整い体験の後にそのままお出かけいただけるホスピタリティを提供します。

グレーを基調としたモダンな更衣室

バスセットはMARKS&WEB

無印良品の各種アメニティを完備

ポンチョ・水着などのレンタルも

■ 公式キャラ「サウナガくん」オリジナルグッズも店頭販売！

SAUNAGA公式マスコットキャラクター「サウナガくん」が誕生。店頭にてオリジナルTシャツやサウナグッズ等の販売を開始いたします。

レッサーパンダがモチーフ

各種オリジナルグッズを販売

一番人気はサウナガくんステッカー（330円）

こう見えて「ととのいの化身」です

■ 施設概要

施設名：SAUNAGA（サウナガ）

所在地：長野県長野市栗田653-45

アクセス：長野駅東口より徒歩約15分 / お車で約5分（駐車場10台完備）

設備：木造宝形造サウナ、METOS ZIELヒーター、水風呂、外気浴スペース

グランドオープン日：2026年4月11日（土）

公式サイト：https://sau-naga.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社SWAMP

メールアドレス：saunaga_info@sau-naga.com

電話番号：050-1784-3775（担当：西澤）