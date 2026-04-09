灯白社、初のSteam向けオリジナルゲーム『つみみじかん 狂オシイホド愛シテル』を発表。主題歌にきくお氏を迎えた、配信介入×調査推理ホラーADV キービジュアル＆MV公開

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、同社初となるSteam向けオリジナルゲームプロジェクト『つみみじかん 狂オシイホド愛シテル』の制作を発表いたしました。本日、キービジュアルを公開するとともに、Steamストアページを公開し、ウィッシュリスト登録の受付を開始いたしました。主題歌MVは本日12時にプレミア公開予定です。配信日は後日発表いたします。

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4413070/

公式X：https://x.com/tsumimi_jikan

本作は、灯白社にとって初の本格的なデジタルゲーム作品であり、完全オリジナルIPとして開発を進めています。これまでリアルイベントやIP体験設計を通じて培ってきた知見を、プレイヤーが物語へ深く介入できるデジタル体験へと接続する挑戦でもあります。今後は本作を起点に、グッズ展開にとどまらないIP展開を視野に入れ、グローバル市場での展開を加速してまいります。

【『つみみじかん 狂オシイホド愛シテル』とは】

元アイドルの崖っぷち配信者「つみみ」の配信に視聴者として介入し、いわくつきの廃村を調査する配信介入×調査推理サイコホラーアドベンチャーゲームです。

物語は14日間のサイクルで進行します。昼は配信で見つけた違和感を手がかりに、SNSやファンサイト、地図検索を通じて情報を追い、夜は投げ銭やコメント、プレゼントでつみみの配信に介入していきます。集めた情報は調査ファイルに蓄積され、やがて隠された過去と失踪事件の核心へとつながっていきます。プレゼントの内容次第では、翌日の配信で思わぬ反応が返ってくることも。

あなたの介入、調査、推理、そして最後の選択が、物語の結末を変えます。

※画面は開発中のものです。※画面は開発中のものです。

キャラクターデザインは緜/wata氏が手がけ、本作の繊細な感情表現と独自の世界観を象徴するビジュアルを描き下ろしています。主題歌は神楽めあ氏が歌唱を務め、作詞・作曲をきくお氏が担当。楽曲とゲーム体験がリンクする構成となっており、作品のテーマをより深く感じられる内容となっています。さらに、主題歌MVの映像編集はトールミツハシ氏が手がけ、楽曲と世界観を視覚的にも表現しています。

■ 主題歌MVを本日12時に公開

※画面は開発中のものです。※画面は開発中のものです。

本作の主題歌を使用したミュージックビデオを、本日12時よりプレミア公開いたします。楽曲と映像が融合し、本作の世界観やテーマをより深く感じていただける内容となっております。

URL：https://youtu.be/4G5O59-vlCU

【製品概要】

作品名：つみみじかん 狂オシイホド愛シテル

ジャンル：配信介入×調査推理サイコホラーADV

プレイ人数：1人

価格：未定

配信日：未定

プラットフォーム：PC（Steam）

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4413070/

公式X：https://x.com/tsumimi_jikan

権利表記：(C)灯白社 / つみみじかん製作委員会

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/