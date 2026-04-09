JKA×オッズ・パークコラボ第3弾！4月29日（水・祝）に「出張オートレース！ ～パブリックビューイング＆ファンミーティング～ in 名古屋 Supported by オッズパーク」を開催

オッズ・パーク株式会社

公益財団法人 JKA（本部：東京都港区、会長：木戸 寛）と、オッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和）は、2026年4月29日（水・祝）に飯塚オートレース場で開催される「オッズパーク presents SG第45回オールスター・オートレース」最終日のパブリックビューイングおよびファンミーティングイベントを開催します。

本イベントは、昨年11月の上野開催、今年2月の大阪開催に続く3回目の開催です。これまでの参加者からは、「また開催してほしい」「ファン同士の交流もでき、とても楽しかった」といった声が多数寄せられ、いずれも好評を博しました。こうした反響を受け、継続して実施しています。本場へ足を運ぶことが難しい皆さまにも、レースの臨場感やファン同士の一体感をお届けするため、今回は会場を名古屋に移して開催します。

■イベント内容

前回の様子１.前回の様子２.

当日は、昨年11月の上野開催でもイベントを盛り上げたオートレース実況でおなじみのアナウンサー吉原完氏、伊勢崎オートレースで解説を担当する近藤裕保氏を迎え、ゲストとして川口所属の本田仁恵選手と染谷和香選手が登場します。会場では、大型スクリーンと迫力あるサウンドによるレース観戦に加え、チーム対抗のクイズ大会や選手によるトークセッションなど、さまざまなコンテンツを実施予定です。さらに、合間には選手と直接会話や写真撮影ができる懇親タイムも設けており、オートレースファンにとって見逃せない機会となっています。お一人でもご友人同士でも参加しやすく、ファン同士が自然につながる本イベントの詳細は、下記よりご確認ください。

イベント詳細はこちら :https://autorace.jp/news/event/2026/04/09/037975/

■イベント概要

■公益財団法人JKAについて

本田仁恵 選手染谷和香 選手吉原完 氏近藤裕保 氏- 日 時：2026年4月29日（水・祝）17:30～21:30 ※16:45受付開始- 会 場：SOUND SPACE DIVA（愛知県名古屋市中区栄4丁目20-1 ニュージャパンビル3階）- 参 加 費：500円- 応 募 方 法：AutoRace.JPウェブサイト(https://autorace.jp/news/event/2026/04/09/037975/)をご確認ください- 応 募 締 切：2026年4月19日（日）中

競輪とオートレースは、それぞれ自転車競技法と小型自動車競走法の規定により、地方自治体が開催する公営競技です。その収益は、競技を開催する地方自治体の財政の健全化に役立てられるだけではなく、自転車・小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与する形で社会に還元されます。

本財団は、こうした法令に則り、「競輪関係業務」、「競技実施業務」及び「小型自動車競走関係業務」を行っています。

主な業務内容は、競輪とオートレースの選手・審判員や、自転車・小型自動車の登録、競輪とオートレースの実施方法の制定、選手の出場あっせん、養成・訓練を行うほか、自転車・小型自動車等機械工業の振興、体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に対する補助等を行っています。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-スマートフォン：https://sp.oddspark.com/

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-パソコン ：https://www.oddspark.com/

- プレスリリースに掲載されている会社名、サービス名などは各社の登録商標または商標です。- プレスリリースに掲載されている内容、サービス、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。