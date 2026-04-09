走行性能と操作性が向上！軽い力でスムーズに進むA形ベビーカー『Runfee Lino’n（ランフィ リノン）9』新発売

株式会社 赤ちゃん本舗

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、ピジョン株式会社（本社：東京都中央区）のA形ベビーカー「Runfee Lino’n（ランフィ リノン）」シリーズから、『Runfee Lino’n 9』（※1）を2026年4月24日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売いたします。

『Runfee Lino’n 9』はすべての前後輪にもボールベアリングを新たに搭載し、軽い力でスムーズな走行を実現した最新モデルです。

今作の『Runfee Lino’n 9』（※1）は、タイヤの回転をより滑らかにするために従来のキャスター軸に加え、新たにすべての車軸にもボールベアリングを導入。ベアリング搭載箇所を増設したことで、これまで以上に軽い力でスムーズに進む「押しやすさ」を実現しました。さらに、片手で瞬時に背もたれの角度が調節できる「レバー式リクライニング（※2）」を採用し、忙しいおでかけ時の操作性を進化させました。デザイン面では、日常の装いに自然に馴染むニュアンスカラーと、高級感のあるピーチスキン生地の幌により、毎日のおでかけがさらに楽しみになる、自分たちらしいライフスタイルに寄り添うデザインヘと進化しました。

※1 ピジョン登録名：Runfee Lino’n 9 RB6L

※2 背もたれを起こす際はベルトを引き上げる構造、寝かせる際はレバー操作となります。

『Runfee Lino’n（ランフィ リノン）9』商品特長

【1】軽い力で、どこまでもスムーズ。ベアリング増設による「押しやすさの進化」

スムーズな方向転換を支える従来のキャスター軸（4か所）に加え、今回新たに前後輪すべての車軸（8か所）にもボールベアリングを採用。4輪合わせて合計12個のボールベアリングを搭載することで、さらなる押しやすさを実現しました。ボールベアリングは、内部の精密なボールが点で接して転がることで、回転の抵抗となる摩擦を極限まで抑える構造を持っています。このベアリングを増設したことで、従来品よりも軽やかな押し心地を実現しました。

駅の改札や狭い通路、人混みの中での細かな方向転換といった日常のあらゆるシーンにおいて、より軽い力で思い通りに進める滑らかな走行を体感いただけます。段差の乗り越えや、お買い物帰りで荷物が多い時でも、進化した『Runfee Lino’n 9』が毎日のお出かけをより軽やかに、心地よくサポートします。

また、店頭では進化した『Runfee Lino’n 9』の押しやすさを実際にご体感いただけます。小回りの良さや段差の乗り越えなど、実際の使用シーンをイメージしながら、進化した『Runfee Lino’n 9』の走行性能をぜひお試しください。

【2】片手でスムーズ「レバー式リクライニング」（※2）

従来の紐引き方式から、片手で背もたれの角度を調節できるレバー式へ刷新しました。

おでかけ中に赤ちゃんが寝ている時も、片手でレバーを引くだけでお好みの角度にサッと調節できるため、赤ちゃんを乗せたまま静かに寝かせてあげることが可能です。

抱っこや荷物で片手がふさがっている外出時でも、ママ・パパが慌てずにおでかけを続けられる、使い心地の良さを追求しました。

※2 背もたれを起こす際はベルトを引き上げる構造、寝かせる際はレバー操作となります。

【3】日常になじむ、洗練された「トレンドデザイン」

シンプルながらも洗練された上質感のあるデザインに刷新しました。幌には、触れるたびに心地よい高級感のあるピーチスキン生地を採用。光沢を抑えた生地選定により、上質なやさしい風合いを表現しました。どんな場面にもなじむ佇まいの追求により、ママ・パパ自身もファッションを楽しみながら長くお使いいただけます。

・セージ（Sage）:洗練された印象を与え、今どきの抜け感のあるカラー。

・チノベージュ（Chino Beige）:日常の装いに自然になじむ、落ち着きのあるニュアンスカラー。

・フォギーブラック（Foggy Black）:上質感があり、どんなコーディネートにも合わせやすく、使い勝手の良いカラー。

商品概要

■商品名：Runfee Lino’n（ランフィリノン）9

■価格：64,000円（税込70,400円）

■カラー：セージ（Sage）／フォギーブラック（FoggyBlack）／チノベージュ（ChinoBeige）

■対象：生後1か月～36か月まで（体重15kg以下）

■本体重量（約）：5.9kg ※肩ベルトカバー・ハグットシートを除く

■発売日：2026年4月24日（金）

■リクライニング：100度～175度（無段階角度調節）

■タイヤ径（約）：前輪Φ180mm後輪Φ165mm

■安全基準：SG基準（A形：生後1か月～36か月まで）

■サイズ（最大寸法）（約）：折りたたみ時：W516×D380×H820～1030mm

展開時（背面位）：W516×D870～890×H933～1030mm

展開時（対面位）：W525×D953～1050×H885～1000mm

※奥行き、高さはハンドルアジャスターの利用により変わります。

■商品URL：https://bit.ly/4taN1wp

購入者限定特典「ピジョンプレミアムパス」

「Runfee Lino’n 9」または「epa」をご購入いただいた方限定で、ピジョン商品（※）ご購入時にアカチャンホンポポイント 20倍を付与いたします。

・ベビーカー購入対象期間：2026年4月24日（金）～6月25日（木）

・ポイント20倍対象期間：ベビーカー購入当日～10月31日（土）

・特典内容：期間中ピジョン商品のご購入金額に対しアカチャンホンポポイント20倍付与

詳細はこちらをご覧ください。：https://bit.ly/47HZ5x2

※「Runfee Lino’n 9」「epa（エパ）」自体はポイント20倍還元の対象外となります。

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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