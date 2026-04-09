「アイススラリー冷蔵庫」の学校および学生スポーツチーム向けレンタルサービスを開始

シャープ株式会社

シャープは、学校（※1）や児童・生徒・学生などによるスポーツチーム・団体などを対象にした「アイススラリー冷蔵庫」＜RJ-AS7P＞の新たなレンタルサービスを開始します。

左：「アイススラリー冷蔵庫」＜RJ-AS7P＞、右：アイススラリー補給シーン（イメージ）

アイススラリーは、微細な氷と液体が混合した流動性のあるフローズン状の飲料で、摂取すると微細な氷が溶ける際に体内の熱を奪い、液体よりも早く体の中から冷やすことができます。当社は昨年5月、市販のペットボトル飲料からアイススラリーを簡単に生成できる「アイススラリー冷蔵庫」の1号機となる＜RJ-AS7P＞を商品化し、法人向けのレンタルサービスを開始。手軽に実施できる暑熱対策として、工場や建設現場など、さまざまなシーンで活用されています。

夏の暑さが厳しさを増す中、学校での部活動や学生のスポーツ活動においても、暑熱対策の重要性が高まっています。新サービスでは、法人向けレンタルサービスで使用後、返却された「アイススラリー冷蔵庫」＜RJ-AS7P＞（※2）を点検・整備のうえ、レンタルします。保健室など、学校の施設内への設置のほか、部活動や学生で構成される地域のスポーツチーム・団体など、広くご利用いただけます。学校や学生スポーツの支援として、法人向けに比べ、安価でのレンタル（個別見積り）とします。

当社は、児童や生徒、学生が安心してスポーツに取り組める環境づくりを支援するとともに、資源の有効活用を通じて循環型社会の実現に貢献してまいります。

※1 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学、大学院などを対象とします。

※2 2026年の新モデル＜RJ-AS7R＞は、法人向けレンタルサービスでご利用いただけます。詳細は、こちらのニュースリリース（https://corporate.jp.sharp/news/260305-a.html）をご参照ください。

「アイススラリー冷蔵庫」に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。

https://jp.sharp/business/reizo/

学校および学生スポーツチーム向け「アイススラリー冷蔵庫」＜RJ-AS7P＞に関しては、

こちらでご紹介しています。

https://jp.sharp/business/reizo/rjas7p/

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

【ニュースリリース全文】

https://corporate.jp.sharp/news/260409-a.html

【画像ダウンロードサービス】

https://corporate.jp.sharp/press/p260409-a.html