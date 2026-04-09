「オランダスタディツアー2026」の参加者を募集開始

エヌエヌ生命保険株式会社

生命保険を通じて日本の中小企業を応援するエヌエヌ生命保険株式会社（代表取締役社長：マリウス・ポペスク、本社：東京都渋谷区、以下「エヌエヌ生命」）は、「オランダスタディツアー2026」の参加者を2026年4月20日（月）から募集開始します。

2018年より、親会社であるNNグループの本拠地・オランダに家業後継者・経営者の皆さまをお招きし、参加者一人ひとりの関心や課題に合わせてカスタマイズしたオリジナルのスタディツアーを実施しています。先進性とサステナビリティが融合したオランダのビジネス環境を舞台に、異なる業種の家業後継者や経営者が共に学び合うことで新たなシナジーが生まれ、自身の家業のイノベーション創出につながる機会を提供しています。 本ツアーを通じた学びが、参加者の事業変革のみならず、中長期的には地域社会や業界を牽引する力となり、周囲に好影響を波及させながら地域経済の活性化に貢献する存在となることを支援します。

スタディツアー後も、歴代のスタディツアー参加者や、ほかの家業後継者や経営者とのつながりを持つ機会の提供などを行ってまいります。

募集に関する詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://www.nnlife.co.jp/company/community/studytour

本ツアーを紹介した動画を公開しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=88uXlKUd5X4 ]

募集概要- 対象者：家業後継者・経営者（予定者も可能）、現地視察を通して事業成長を目指す方、欧州進出に意欲的な方- 費用：日本国内の交通費、現地での諸経費- 募集人数：3名程度（応募状況により前後する場合があります）- 応募期間：2026年4月20日（月）～4月30日（木）2次選考：2026年5月12日（火）～5月22日（金）参加者発表：2026年6月5日（金）- オランダスタディツアー：2026年10月18日（日）～10月25日（日）（予定）

※6月以降に、エヌエヌ生命本社での顔合わせや、オランダスタディツアーに向けた勉強会などを複数回予定しています。

※参加者は、メールでの通知とエヌエヌ生命のウェブサイトで発表します。

エヌエヌ生命は、今後も中小企業の後継者・経営者を支援し、「ビジョンを実現するつながり」の活動の一環として学びとつながりの場を提供することで、日本の産業や地域社会の活性化に貢献してまいります。

これまでのオランダスタディツアーについて

エヌエヌ生命 CSV推進チーム 保谷友美子

本ツアーには、これまで27名が参加し、参加者同士が地域や業界を超えてつながるアルムナイコミュニティーが形成されています。そこから新たな協業や海外展開への挑戦、知見の共有など、さまざまな取り組みが広がっています。 私にとっても毎回、最先端の事例に触れ、多様な価値観と出会える本ツアーは視野が大きく広がる貴重な学びの機会となっています。意欲的な皆さまからのご応募をお待ちしております。