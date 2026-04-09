クリエイター向けデザインツールを新発売！イラストやデザイン制作に便利な「すぐに黄金比がわかるクリアカード」

株式会社 緑陽社

株式会社 緑陽社（本社：東京都府中市、以下「緑陽社」）は、「すぐに黄金比がわかるクリアカード」を、2026年4月9日（木）18時より「緑陽社公式BOOTH」にてオンライン販売いたします。

「すぐに黄金比がわかるクリアカード」は、透明フィルムに黄金比が印刷されたクリアカードです。古くより「最も調和のとれた美しい比率」と称される比率を、デザインに気軽に取り入れられるように、との思いから開発したものです。

【公式】緑陽社BOOTHショップはこちら：https://ryokuyousha.booth.pm/

◆デザイン・レイアウトに活用できる黄金比のクリアカード

黄金比とは「1：1.618」という数字をもとにした法則で、人が美しいと感じる建築・アート・デザイン、自然界の植物や生物の多くに共通して見られる比率です。この黄金比を知ることで、これまで感覚に頼っていたレイアウトの判断に、具体的な手がかりを加えることができます。

「すぐに黄金比がわかるクリアカード」は、黄金螺旋・黄金比の三分割法の線を印刷したクリアカードです。

赤い線が黄金螺旋、青い線が黄金比の三分割法を示しています。

※三分割法には、対角線を用いて三分割する方法、すべての幅を等しく三分割する方法、内側に黄金比を重ねて三分割する方法などがあります。弊社のクリアカードは対角線を用いた三分割線を採用しています。

「すぐに黄金比がわかるクリアカード」 左：ハガキサイズ 右：カードサイズ

クリア素材を使用しているため、原稿やラフなどの上に重ねて、比率を直接確認しながら作業を進めることができます。

裏面からも線が見えるため、測りたいモチーフにあわせて表裏を逆転させて使うこともできます。

チラシ、フライヤーのデザイン検討に。

イラストのレイアウト検討に。

大きさはハガキサイズ（100×148mm）とカードサイズ（54×86mm）の2枚セットです。

手元の用紙やタブレット、スマートフォンの画面などにカードを直接乗せたり、ご自身の視点と測りたいアイテムの間にカードをかざしたりと、用途にあわせて使いやすいサイズをお試しください。

ハガキサイズはお手元のタブレットに合わせて使うと便利です。

カードサイズは持ち運びにも便利です。

デザインやレイアウトの現場では、見る人に「美しい」「バランスが良い」と感じてもらうことが重要な課題のひとつです。

原稿作成、デザインに携わったことのある方なら、「読者に心地よく感じてほしい」、「自分が納得いくデザインに仕上げたい」と考えたことがある方は多いと思います。

黄金比は、その感覚を論理的・視覚的に裏づけるための強力な指針となります。商業デザインはもちろん、個人で執筆される自費出版、同人誌の原稿作成にもぜひお試しいただきたい商品です。

＜内容物＞

・ポストカードサイズ（100×148mm） 1枚

・カードサイズ（54×86mm） 1枚

・説明書 1冊

左：説明書 中：ハガキサイズ 右：カードサイズ

カードサイズはスマホケースにも収まります。

イラスト、デザインの現場でご活用ください。

「すぐに黄金比がわかるクリアカード」以外にも、創作活動に役立つアイテムを販売中です。

ぜひこの機会にご覧くださいませ。

【公式】緑陽社BOOTHショップはこちら：https://ryokuyousha.booth.pm/

◆オリジナルグッズ・書籍の制作を承ります

緑陽社では、ご自身のイラストをプリントしたオリジナルグッズや、イラスト集・小説・同人誌などさまざまな書籍の製造を承っております。

制作のご相談は下記よりお気軽にお問合せくださいませ。

＜ 緑陽社 グッズ部門 ＞

ウェブサイト https://goods.ryokuyou.co.jp/

お問合せ https://goods.ryokuyou.co.jp/inquiry/

＜ 緑陽社 同人誌・書籍部門 ＞

ウェブサイト https://www.ryokuyou.co.jp/doujin/

お問合せ https://www.ryokuyou.co.jp/doujin/inform/contact-form

株式会社緑陽社について

株式会社 緑陽社は「品質・誠実」を信条に、冊子印刷とオリジナルグッズ製作をおこなっています。

印刷製本はもちろん企画・提案からデザイン制作も承ります。高精細で鮮やかなカラー印刷を実現し、品質にこだわる多くのクリエイター様からご好評いただいています。

グッズは700種以上のラインナップを誇り、アクリルや缶バッジは国内自社製造ラインで安心のクオリティ。1個から1万個以上の大ロットOEMもお任せください。

【会社概要】

社名：株式会社緑陽社

本社所在地：東京都府中市分梅町3-58-1

グッズ事業部（国分寺営業所）：東京都国分寺市西恋ヶ窪3-1-6

代表取締役：武川 優 （たけかわ まさる）

事業内容： 印刷 製本 出版 グッズ制作

設立： 昭和55年(1980)12月8日

HP：https://www.ryokuyou.co.jp/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社緑陽社

電話：042-351-1900

お問い合わせ：https://www.ryokuyou.co.jp/contact.html