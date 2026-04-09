利用実績、世界43か国を突破。「旅をとめない」訪日外国人向けオンライン診療

エムスリーキャリア株式会社

訪日外国人向けオンライン診療サービス「HOTEL de DOCTOR 24」を提供するエムスリーキャリア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：沼倉敏樹）は、サービス開始から1周年を迎えました 。現在、導入拠点は全国28都道府県に広がり、5つ星ホテルや国内外のラグジュアリーホテル、歴史ある老舗旅館まで、ホスピタリティを誇る宿泊施設を中心に採用されています。

本サービスはこれまでに、欧州、北米、中南米、オセアニア、アジアなど世界43か国の訪日客に利用されており、言語や文化の壁を越えた高度な医療アクセスの提供を実現してきました。さらに、医療アシスタンスサービス大手の日本エマージェンシーアシスタンス株式会社（東京都文京区小石川1-21-14、代表取締役：山本秀樹、以下、EAJ）との連携により、海外旅行保険を通じたキャッシュレス診療がオンライン診療においても選択可能となりました。これにより、訪日客のさらなる利便性向上と、宿泊施設におけるスムーズなゲスト対応を強力に推進してまいります。

■ 世界43か国の実績。EAJとの連携によりストレスフリーな受診を実現

この1年間で、利用者の国籍数は計43か国に上ります。24時間即座に専門医へアクセスできる「グローバル基準の医療体験」は、言語や文化の壁を超え、海外ゲストからも高い信頼を得ています。さらに、EAJとの連携強化により、オンライン診療における海外旅行保険を活用したキャッシュレス診療の仕組みが整いました。これにより、ゲストは旅先での急な体調不良時も、医療費の立て替えや保険手続きを心配することなく、母国語での受診が可能となります。

■ 宿泊施設は「完全無料」で導入可能。現場の負担とコストを同時に解消

本サービスは、宿泊施設側には導入費用および月額費用が発生しないモデルを採用しています。設備投資不要で、即座に「24時間の医療アクセス」という付加価値をゲストに提供できる点が多くの宿泊事業者に評価されています。

導入先は、東急ステイ、西武プリンスホテルズ＆リゾーツ、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンの１つである、ANAクラウンプラザホテル札幌、ロッテアライリゾートなどのグローバルブランドから、老舗旅館、地域密着型ホテル、さらには管理人が常駐しない民泊やサービスアパートメントまで多岐にわたります。

人手不足が深刻化する宿泊業界において、現場スタッフが深夜・早朝に医療機関を探す工数を削減し、かつコストを欠けずにゲストの安全性を担保できる「持続可能な宿泊DX」として、施設の規模や形態を問わず導入が加速しています。

■ 導入施設の声：宿泊DXが現場の「心理的負担」を解決

導入施設への調査では、ゲスト満足度の向上にとどまらず、スタッフの負荷軽減において高い評価をいただいております。

■全国どこでも「旅を止めない」医療アクセス

- フロント業務の効率化：「夜間・休日に多言語対応可能な医療機関を探す負担が大幅に減少しました。フロントの対応時間が短縮され、現場のオペレーション改善に直結しています。」- 高度な医療判断の代行：「ゲストに“医師に相談できる環境がある”という圧倒的な安心感を提供できるようになりました。ホテル側はサービスを紹介するだけで、その後の診療科の判断や#7119への相談などの高度な医療判断を専門家に任せられる点が大きいと感じています。自国の常備薬を忘れたゲストへの対応も非常にスムーズになりました。」

訪日客の多くは、東京、京都、大阪といったゴールデンルートを短期間で移動します。旅先での体調不良は、スケジュールの中断や、大きな不安に直結しますが、本サービスは移動を前提とした旅程を止めることなく、滞在先でのスムーズな受診を可能にします。

■ 背景と展望：地域医療を守る「観光インフラ」の標準へ

- 広域ネットワークによる利便性：「夜間東京での宿泊中にオンライン診察を受け、早朝移動する大阪にある薬局で薬を受け取る」といった、拠点に縛られない処方連携を実現。旅程を崩さず最小限のタイムロスで回復へと繋げます。- 多様な旅のスタイルに対応：一般的な宿泊施設のみならず、クルーズ船内の客室といった医療アクセスが困難な場所からも受診が可能。医師、看護師、医療通訳者、および運営チームが一体となり、あらゆる観光シーンにおいて24時間365日、安心を提供します。

政府が進める訪日客の地方誘致において、大きな課題となりうるのが「地域医療の逼迫」です。軽症の訪日客が救急外来に集中してしまうと、医療機関の負担が増大し、スムーズな受診が困難になる懸念があります。

「HOTEL de DOCTOR 24」は、広域なネットワークを通じて、地方観光地においても、不要不急の救急受診の削減につなげ、地域医療リソースを守る役割を担います。

今後は自治体・DMOとの連携もさらに深めることで、宿泊・交通・地域が一体となった「観光インフラの標準」として、日本の観光の質をさらに高めてまいります。

■サービスフロー

スマートフォン一つで、「予約・支払・問診・診察」までを完結。診療後は、現在地や目的地近くの薬局へ処方連携。全国の薬局で処方箋を受け取れます*。

（*処方箋は、医師が必要と判断した場合に発行されます。）

■HOTEL de DOCTOR 24 サービス概要

名 称：HOTEL de DOCTOR 24

主 要 接 点：全国の宿泊施設、自治体・DMO、空港・公共交通機関、観光案内所、医療アシスタンス、全国通訳案内士・ガイド、各種WEB・AI検索

宿泊施設向けURL：https://www.hoteldedoctor24.com/hotel/

予 約 対 象：訪日外国人

料 金：55,000円（税込）

予約サイトURL ：https://www.hoteldedoctor24.com/

診 療：提携医療機関が自由診療として行います



■運営会社概要

会 社 名：エムスリーキャリア株式会社

設 立：2009年12月

代表取締役：沼倉敏樹

U R L ：https://www.m3career.com/