引越しシーズンと物価高で高まる不用品整理ニーズを受け、西尾・幸田エリアで出張買取サービスを4月8日に開始

株式会社RC

愛知県西尾市・額田郡幸田町を拠点とする出張買取専門サービス「買いクル西尾店」は、2026年4月8日（水）にオープンしました。

大型家具・家電に加え、画面の割れたスマートフォンや動かない腕時計、ぬいぐるみなど、一般的に買取が難しいとされる品についても査定対象としています。



■ 買いクル西尾店が「なんでも査定」を貫く理由

多くのリサイクルショップでは、再販効率の観点から「高年式の家電」や「ブランド品」に査定を限定しがちです。しかし、地域の皆様が直面するお片付けの悩みは、もっと多様で切実なものです。 当店は、独自の販路と鑑定ネットワークを活用することで、他店で断られた品々にも「リユースの可能性」を見出します。

【査定可能な「困りもの」の具体例】

デジタル・精密機器： 画面の割れたスマートフォン、起動しないPC、古いゲーム機

趣味・装飾品： 動かなくなった腕時計、石の外れたアクセサリー、カメラ

大型品：ソファ、マッサージチェア、ベッド、冷蔵庫、洗濯機（搬出もプロが対応）

生活雑貨： 衣類、本、お子様が使い終えた「ぬいぐるみ」や玩具

その他：ブランドのショップ袋、など

■ 他社出張買取・持ち込みショップとの「3つの違い」

「持ち帰る徒労感」がゼロ

「店に持ち込んだが、古くて断られ、重い荷物をまた車に積み直した」という悲劇をゼロにします。私たちがご自宅へ伺うため、お客様の移動負担は一切ありません。

「特定のカテゴリー」に縛られない

「本は古本屋、服はリサイクル店、家具は…」と業者を分ける必要はありません。家中まるごと、あらゆるジャンルを一度の訪問で査定します。

「捨てにくいもの」に誠実に向き合う

ぬいぐるみや思い出の品など、ゴミとして捨てるには忍びないもの。私たちはそれらを「次の必要とする人へ繋ぐ資源」として扱い、お客様の心のスッキリをサポートします。

■ 安心の「3つの0円」宣言

買取業界への不安を解消するため、以下のコストは一切いただきません。

出張費 0円

査定費 0円

キャンセル料 0円（金額にご納得いただけない場合、その場でお断りください）

【店舗情報】

店舗名：買いクル西尾店

対応地域：西尾市、額田郡幸田町

出張・査定料：完全無料（その場で現金お渡し）

電話問い合わせ：0120-379-775

LIINE問い合わせ：https://line.me/R/ti/p/@774aeykw?oat_content=url&ts=03211129(https://line.me/R/ti/p/@774aeykw?oat_content=url&ts=03211129)

ホームページ：https://kaikuru.com/area/nishio

【買いクル本部】

運営：株式会社RC

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

HP：https://kaikuru.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社RC 広報担当：佐藤/山口/尾崎

電話：[0120-22-8196] / URL：https://kaikuru.com

【お役立ちリンク】

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