猛暑化する夏のフェムケア対策。「超涼感」で快適の『ソフィ クール』シリーズを拡充して期間限定発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、女性のウェルネスケアブランド『ソフィ』より、夏のムレや不快感を軽減する『ソフィ クール』シリーズから、ナプキン・おりものシート・デリケートウェットシートの全6種を、2026年4月14日に全国で期間限定品として発売します。

■発売の背景

『ソフィ クールフレッシュ 超涼感ナプキン』『ソフィ クールフレッシュ おりものシート』『ソフィ クール デリケートウェットシート』

近年、日本の夏は厳しさを増しており、気象庁のデータによると、東京都の6～9月の平均気温は過去10年間で約3℃上昇しました。当社の調査では、夏の暑さにより「仕事のやる気が下がる」と回答した方が半数を超えるなど、日常生活への影響が顕在化しています。また、夏は「ムレて不快に感じる」といった声が多く寄せられており、厳しい暑さの中での快適性ニーズは一層高まっています。こうしたなか、当社は昨年・2025年にひんやりとした使い心地の『ソフィ クールフレッシュ おりものシート』を発売し、多くのお客様からご好評をいただき、「生理用ナプキンも欲しい」「またクールタイプのおりものシートを販売して欲しい」というお声をいただいておりました。

そこでこのたび、より幅広い使用シーンでの快適性向上に貢献するため『ソフィ クールフレッシュ おりものシート』に加え、『ソフィ クールフレッシュ 超涼感ナプキン』『ソフィ クール デリケートウェットシート』を新たにラインアップし、期間限定品として発売します。

■商品の特長

１. メントール配合※1で、使用した瞬間から「ひんやり爽快」

・使用した瞬間から爽快感が広がり、夏に特有の生理用ナプキンやおりものシート装着時の不快なムレ感を大幅に軽減します。

・『ソフィ クールフレッシュ 超涼感ナプキン』と『ソフィ クールフレッシュ おりものシート』は表面にメントールを配合した独自のひんやり設計により、装着時の快適性を高めました。

・『ソフィ クール デリケートウェットシート』は、水分量を高めることで、使用時の清涼感を強化しています。

※1 涼感おりものシートはメントール誘導体のみ配合

２. ひんやり爽快な香りで、嫌なニオイを軽減※2

・ひんやり爽快な香りが、汗などによるニオイの元となる悪臭物質を包み込み、嫌なニオイを軽減します。

※2 『ソフィ クールフレッシュ 超涼感ナプキン』・『ソフィ クールフレッシュ おりものシート』が対象です

３. 好みに合わせて選べる「超涼感」と「涼感」のラインナップ※3

・より強いひんやり感を求める方に向けて冷感レベルを強めた「超涼感」タイプと、マイルドなひんやり感を求める方に向けて、冷感レベルを弱めた「涼感タイプ」をご用意しました。

※3 『ソフィ クールフレッシュ 超涼感ナプキン』は超涼感のみ

■入数・価格

■発売時期

2026年4月14日に全国で期間限定品として発売します。

■『ソフィ クール』シリーズサイト

https://www.sofy.jp/ja/coolseries/index.html

(2026年4月14日公開予定)

＜ご参考情報＞

生理中の夜間のムレ・モレ不安を軽減する『ソフィ超熟睡(R)涼肌』シリーズを2026年3月下旬より全国で期間限定品として発売しています。

【対象商品】

『ソフィ 超熟睡(R)ガード涼肌330』(14枚/22枚)・『ソフィ 超熟睡(R)ガード涼肌360』(12枚/20枚)・『ソフィ 超熟睡(R)ガード涼肌400』(10枚/16枚)・『ソフィ 超熟睡(R)ショーツ涼肌 ML』(5枚)

『ソフィ超熟睡(R) 涼肌』シリーズ【商品の特長】

・『ソフィ 超熟睡(R)ガード涼肌』

「超通気バックシート」を全面に採用し、空気がこもらず肌にはり付かないため、ムレずにさらっと快適な使い心地です。

・『ソフィ 超熟睡(R)ショーツ涼肌』

アウターの不織布に、独自の通気孔を搭載することで、こもった湿気を逃がします。

【関連サイト】

https://www.sofy.jp/ja/products/cho-jukusui/suzuhada.html

■『ソフィ クール』シリーズの発売を通じて、貢献する「SDGs 17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3. すべての人に健康と福祉を 5. ジェンダー平等を実現しよう 12. つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。