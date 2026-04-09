ナース専科、日本最大級の看護師向けイベント「ナースフェス2026」のコンテンツを一部公開。連続テレビ小説『風、薫る』原案の田中ひかる氏らも登壇

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：高畑正樹、東証プライム、以下「当社」）は、看護師領域の就職・転職・コミュニティサービス等を展開する「ナース専科」（URL：https://nurse-senka.jp/(https://nurse-senka.jp/)）において、6月13日（土）・14日（日）に日本最大級（※1）の看護師向けイベント「ナースフェス2026」を開催します。

開催に先立ち、話題の連続テレビ小説『風、薫る』の原案著者である田中ひかる氏が登壇するステージ企画をはじめ、心電図や褥瘡（床ずれ）ケアなどの実践的セミナー、離職防止をテーマにした管理者向けコンテンツなど、看護師の仕事と生活を豊かにする多彩なプログラムを予定しており、このたびその一部を公開しました。また、「ナースフェス 2026」のプレイベントとして好評開催中の特別オンラインセミナーの第4回・第5回の情報もあわせてお知らせします。

・ナースフェス2026特設サイトURL：https://nurse-senka.jp/nurse-fes/2026(https://nurse-senka.jp/nurse-fes/2026)

・セミナー特設サイトURL：https://nurse-senka.jp/nurse-fes/2026/online-seminar(https://nurse-senka.jp/nurse-fes/2026/online-seminar)

■「ナースフェス2026」について

当社は看護師・看護学生向けサービスを多角的に展開しており、昨年開催した「ナースフェス2025」において、盛況を博しました（※2）。昨年、多くの反響と高い評価をいただいたことを受け、本年は会場規模を約2倍に拡大し、開催予定です。「ナースフェス2026」は、看護師、看護師を応援したい企業、ナース専科が共に創る日本最大級の看護師向けイベントです。現役看護師の声を反映し、グルメ、美容、ヘルスケア、金融、旅行など多彩なテーマの体験ブースを展開します。日々医療現場で尽力する看護師の皆様が「看護師で、本当によかった。」と思っていただけるようなイベントを目指しています。

■イベント内容について

【ステージ企画】

明治のナイチンゲールたち 大関和と鈴木雅

連続テレビ小説『風、薫る』の原案『明治のナイチンゲール 大関和物語』の作者、田中ひかる氏が登壇します。ドラマのモチーフとなった看護師たちの知られざる奮闘や、物語の執筆秘話を公開。まだ「看護」という言葉すらなかった明治の時代から現代へ、歴史社会学の視点も交え、看護師という仕事が持つ本来の価値と、その未来を語ります。

・講師：歴史社会学者・作家 田中ひかる 氏

1970年東京生まれ。歴史社会学者・作家。博士（学術）。女性に関するテーマを中心に、執筆・講演活動を行う。連続テレビ小説『風、薫る』原案の『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社）のほか、『明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語』（中央公論新社）、『生理用品の社会史』（KADOKAWA）、『月経と犯罪 “生理”はどう語られてきたか』（平凡社）などの著書がある。

ナースがやりがちな「NG姿勢」を解消！身体を整えるヨガ・エクササイズ

腰痛や疲れの原因となるナース特有の姿勢のクセを紐解き、スキマ時間でできる改善エクササイズをレクチャーします。普段着で手軽に体をリセットできるほか、素敵なプレゼントが当たるじゃんけん抽選会も開催予定です。

・講師：美筋ヨガ講師 廣田なお 氏

自身が-13kgのボディメイクに成功した経験から、解剖学に基づいたオリジナルメソッド「美筋ヨガ（ほぐす＋のばす＋鍛える）」を考案。体型の変化と共に、長年抱えていた容姿のコンプレックスから抜け出し、現在は「自分を好きになろう」をモットーに活動中。TVやWEB、雑誌、ラジオなどメディアにも多数出演。

【セミナー企画】

始めよう心電図の勉強！【応用編】

急性冠症候群における正確な心電図診断の重要性を踏まえ、致死的不整脈を含むモニター心電図の読み解き方を解説します。心筋虚血時にみられるST変化の機序、標準12誘導心電図による責任冠動脈の推定、合併する不整脈の診断など、リアルタイムに変化する心臓の状態の読みとり方を紹介します。

・講師：中部大学 生命健康科学部 教授 平手裕市 氏

心臓血管外科名誉専門医、臨床研修指導医。病棟で始まったモニター心電図の勉強会が評判となり、現在は”誰にでもよくわかる心電図セミナー”を北海道から沖縄まで全国26都道府県で累計378回開催、参加者6万人以上。著書に『14日で完全マスター 平手先生のモニター心電図講座 ベーシック編』など。

大規模災害に挑む地域栄養ケア

令和6年能登半島地震にて、自身も勤務中に被災しながら福祉避難所での物資調整や訪問看護に奔走した経験を共有。平時からの「地域栄養ケア」が有事の減災にどう繋がるか、当時の緊迫した状況から見えた課題とともに伝えます。

・講師：日本財団在宅看護センターネットワーク 一般社団法人みんなの健康サロン海凪 代表理事 在宅看護センターみなぎ 管理者 中村悦子 氏

1981年金沢医科大学附属看護学校卒業後、金沢医科大学透析センター、市立輪島病院等での勤務を経て、2015年に一般社団法人みんなの健康サロン海凪（みなぎ）を設立。2024年の被災経験を経て、2026年に日本財団在宅看護センターネットワーク在宅看護センターみなぎを設立、管理者として活動する。

もう一度考えよう褥瘡予防 【実践編】発生要因に基づいた予防ケアのポイント

褥瘡の主な発生要因と、それに基づく予防ケアのポイント（スキンケア、栄養管理、除圧など）を解説します。また、環境の異なる「在宅」での管理方法についても触れ、場所を選ばず患者さんを支え続けるための実践的な視点を共に深めます。

・講師：杏林大学病院 看護部 師長 皮膚排泄ケア認定看護師 丹波光子 氏

1987年より東京慈恵会医科大学附属病院等に勤務し、1999年に皮膚・排泄ケア認定看護師を取得。2004年より杏林大学医学部付属病院にて褥瘡専従看護師として活動し、2025年に東京医療保健大学大学院プライマリケア看護学領域を卒業。

【管理者向けセミナー企画】

離職を減らし、人材が定着/成長するためのコミュニケーション設計

離職理由の主な原因である「人間関係」に着目し、若者世代とのコミュニケーション上のポイントを解説します。時代に合わせて変化させる必要がある組織マネジメントの手法をお伝えします。

・講師：エール株式会社 代表取締役 櫻井将 氏

1982年生、静岡県浜松市出身。大学卒業後にIT企業に6年、建設関連企業に5年関わり、営業・新規事業・人事などに従事。両社にてGPTW働きがいのある会社ランキングにてベストカンパニーを受賞。2013年には幼児教育のNPOを立ち上げ、2015年に保育士資格を取得。その後コミュニケーション・心理学を学び、2017年にエール代表取締役。働く人の話を1対1で聴くサービスを展開し、累計2万人、11万回の1on1セッションを提供。

発達障害の基本と支援の実際

本セミナーでは、発達障害（ASD、ADHD等）の基礎知識をはじめ、グレーゾーンや二次障害（うつ病や適応障害など）について解説します。また、特性に合わせた具体的な指導・支援方法を事例に基づいて提示。支援者の疲弊を防ぐチーム連携や職場の心理的安全性など、現場の困難に対する実践的な対応策が包括的に学べます。

・講師：順天堂大学保健看護学部 精神看護領域 教授 北川明 氏

大阪大学医学部保健学科看護学専攻卒業、広島大学大学院保健学研究科博士課程前期修了。5年間の臨床経験を経て、広島県立保健福祉大学、広島大学、福岡県立大学、防衛医科大学校、帝京平成大学を経て、2021年より順天堂大学保健看護学部教授。ルーブリック評価を取り入れた看護教育、発達障害傾向のある看護学生・看護職支援を主な研究テーマとし、全国で講演活動も行っている。主な著書に、『看護を教える人のためのルーブリック導入講座』『看護を教える人のための経験型実習教育ワークブック』『発達障害のある看護職・看護学生支援の基本と実践』など。

なお、上記は予定であり、変更の可能性があります。

また、本プレスリリースで掲載している企画はイベントの一部となります。

■特別オンラインセミナーについて

「ナースフェス2026」はイベント開催前から看護師の日々の活動を応援するために、医療知識やメイクのコツなど幅広いテーマで、仕事やプライベートで役立つ特別オンラインセミナーを無料で実施しています。このたび、第4回、第5回のセミナー内容が決定しました。

≪オンラインセミナー4：看護師のためのプチ不調を整えるリラックスヨガ≫

不規則な生活や夜勤明けで眠れない方へ、緊張しやすい身体や心をやさしく緩め、深い呼吸ができる状態へと導く、簡単なヨガ（ストレッチ）をご紹介します。ゆったりとリラックスしながら行える内容なので、ヨガが初めての方も安心してご参加いただけます。

・日時：2026年5月21日（木）18：00～19：00（入室開始 17：50）

・講師：美筋ヨガ講師 廣田なお 氏

・お申込みURL：https://nurse-senka.seminarone.com/nursefes2026_04/event

≪オンラインセミナー5：もう一度考えよう褥瘡予防 【基礎編】褥瘡の基礎と早期発見のポイント≫

皮膚の構造や褥瘡の基礎知識を改めて整理し、日々のケアで欠かせない早期発見のポイントや正しいスキンケア方法について解説します。

・日時：2026年6月3日（水）18：00～19：00（入室開始 17：50）

・講師：杏林大学病院 看護部 師長 皮膚排泄ケア認定看護師 丹波光子 氏

・お申込みURL：https://nurse-senka.seminarone.com/nursefes2026_05/event

【「ナースフェス2026」概要】

・日時：2026年6月13日（土）、14日（日）10:00～18:00

・開催場所：新宿住友ビル 三角広場（都営大江戸線「都庁前駅」直結、JR「新宿駅」徒歩8分）

・入場料：無料

・対象者：看護師・看護学生、およびその同伴者

同伴者は看護師でない方も参加可能。ご家族や、お子様連れでのご来場も歓迎です

・想定来場者数：6,000人～

・内容：看護師・看護学生やその方々を応援したい企業、ナース専科が一緒に創りあげる日本最大級の看護師向けイベント。現役看護師さんの声を反映したコンテンツを多数展開

・主催：株式会社エス・エム・エス

・特設サイト URL：https://nurse-senka.jp/nurse-fes/2026

特設サイトでは、開催当日までイベントにまつわる様々な情報を発信します。

同サイトより事前来場者登録をすると入場チケットが入手できます。

・来場者特典：ナースフェスオリジナル巾着

※1：当社調べ（2026年4月9日時点、日本国内における「看護師・看護学生向けイベント（就職・転職イベントは除く）での出展企業数」として）

※2：昨年の様子や開催概要等 URL：https://www.bm-sms.co.jp/news-press/prs_20260106_nursefes2026/

【「ナース専科」ブランドについて】

看護師・看護学生向けコミュニティ「ナース専科」、看護学生向け就職情報「ナース専科 就職」、看護師向け人材紹介「ナース専科 転職」、看護師の職場を診断するツール「ナース専科 職場診断」を提供。すべての看護師が「看護師になってよかった」と思える環境を創ることで、質の高い医療・介護サービスの継続提供に貢献しています。

ナース専科ブランドURL：https://nurse-senka.jp/

ナース専科 就職URL：https://recruit.nurse-senka.com/

ナース専科 転職URL：https://www.nursejinzaibank.com/

【株式会社エス・エム・エスについて】

2003年創業、2011年東証一部上場、2022年4月より東証の市場区分変更によりプライム市場へ移行。「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをミッションに掲げ、「高齢社会×情報」を切り口にした40以上のサービスを開発・運営しています。

名称：株式会社エス・エム・エス

所在地：東京都港区芝公園2-11-1住友不動産芝公園タワー

代表者：代表取締役社長 高畑正樹

会社設立：2003年4月

資本金：25億5,172万円（2025年3月31日現在）

従業員数：連結4,528人、単体3,049人（2025年3月31日現在）

事業内容：高齢社会に求められる領域を、医療・介護/障害福祉・ヘルスケア・シニアライフと捉え、価値提供先であるエンドユーザ・従事者・事業者をつなぐプラットフォームとしての情報インフラを構築し、40以上のサービスを展開

URL：https://www.bm-sms.co.jp/