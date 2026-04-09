「桂不動産牛久支店」4/16(木)移転リニューアルオープン

桂不動産株式会社

桂不動産グループの中核会社である桂不動産株式会社（本社：つくば市研究学園 代表取締役 渡邉 宗明）は、「桂不動産牛久支店」を移転し、2026年4月16日(木)より新店舗にて営業を開始いたします。

※画像はイメージです



今回の移転は、事業拡大ならびにお客様へご提供するサービスの向上を目的としたものです。

新店舗は牛久市の上柏田に位置し、車でのアクセスのしやすさや駐車場の拡充を行い、より多くのお客様にご利用いただける環境を整備し、利便性の強化を図りました。



店舗は従来よりもゆとりのある設計で、ご来店されたお客様が快適に過ごせる空間づくりを目指しました。モノトーンを基調とした店内は、アクセントに木目調を取り入れるなどシックな中にも温かみを感じることができます。

日の光が差し込む接客室

桂不動産は「理想をカタチに、総合提案」をモットーに、今後もより多くの地域で、より多くのお客様に、より充実したサービスをご提供できるよう努めてまいります。

桂不動産牛久支店 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/177131/table/2_1_b486dad24bc5e8441529016725d19142.jpg?v=202604091151 ]