アニメ『刃牙道』Netflix一挙公開記念　コラボ弁当発売のお知らせ

まねき食品株式会社

まねき食品株式会社（本社：兵庫県姫路市／代表取締役社長：竹田典高）は、人気格闘アニメ『刃牙』シリーズより『刃牙道』（原作：板垣恵介／秋田書店）とのコラボレーション商品「バッキ刃牙弁当」を発売いたします。

本商品は、Netflixでのアニメ『刃牙道』公開を記念して企画された特別駅弁です。

作中に登場する範馬勇次郎の台詞。

「漫然と口に物を運ぶな。何を前にし、何を食べているのかを意識しろ。それが命喰う者に課せられた責任、義務と知れ！」

をテーマに、アニメ『範馬刃牙』33話で刃牙と勇次郎が食卓を囲んだ際のメニューを、お弁当で再現しました！

(C)板垣恵介(秋田書店)／範馬刃牙製作委員会

【お品書き】

サーロインステーキ・サバの幽庵焼き・柴漬け・わかめ煮・人参煮

【商品概要】

商品名：バッキ刃牙弁当

価格：1,500円（税別）

発売時期：2026年4月17日(金)販売開始

販売場所：

・姫路駅構内まねき店舗

・阪神百貨店梅田本店B1まねき店舗

・近鉄百貨店 あべのハルカス B2ウイング館 まねき店舗

・高島屋 大阪店(難波)B1 まねき店舗

・まねき食品 本社営業部

～随時販売先拡大予定～

【商品特徴】

1．“肉”と“魚”の構成

ステーキをベースにした食べ応えのある一折です。

2．オリジナルデザインパッケージ

パッケージに、迫力あるキャラクタービジュアルを配置。

3．限定ノベルティ付き

マグネットシート（全5種＋シークレット1種）をランダムで1枚封入。

【企画背景】

『刃牙』シリーズは、原作コミックスの累計発行部数が1億部超、アニメ新シリーズがNetflixのTVシリーズランキングで全世界2位を記録する格闘作品の金字塔。

世代を超えて愛され続ける作品の“闘志”と、まねき食品が大切にしてきた“弁当文化”を融合させることで、新たなファン層へのアプローチと、駅弁の可能性拡張を目指しました。

【会社概要】

会社名：まねき食品株式会社

所在地：〒670-0947 兵庫県姫路市北条953

TEL / FAX：079-224-0255 / 079-284-8481

創業：明治21年12月（1888年）

代表者：代表取締役社長 竹田 典高

資本金：6,700万円 従業員数：670人

事業内容：食料品製造販売事業／レストラン・カフェ事業／タイアップ事業

グループ会社：株式会社冨士屋かまぼこ

【主なトピックス】

・元祖幕の内駅弁：明治22年、日本初の経木折箱入り幕の内駅弁を姫路駅で販売開始

・えきそば：昭和24年（1949年）10月19日販売開始。

・大阪・関西万博（2025年）：未来型レストラン「MANEKI FUTURE STUDIO JAPAN」を出店

・EC展開：公式オンラインショップ、楽天市場、Amazonで展開

【権利表記】

(C)板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会

※本商品は正式な許諾を得て製作しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

まねき食品株式会社

兵庫県姫路市北条953

電話 079-224-0255

広報担当 山卯桃子

Mail：yamau@maneki-co.com