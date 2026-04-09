アニメ『刃牙道』Netflix一挙公開記念　コラボ弁当発売のお知らせ

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まねき食品株式会社

まねき食品株式会社（本社：兵庫県姫路市／代表取締役社長：竹田典高）は、人気格闘アニメ『刃牙』シリーズより『刃牙道』（原作：板垣恵介／秋田書店）とのコラボレーション商品「バッキ刃牙弁当」を発売いたします。




本商品は、Netflixでのアニメ『刃牙道』公開を記念して企画された特別駅弁です。




作中に登場する範馬勇次郎の台詞。


「漫然と口に物を運ぶな。何を前にし、何を食べているのかを意識しろ。それが命喰う者に課せられた責任、義務と知れ！」


をテーマに、アニメ『範馬刃牙』33話で刃牙と勇次郎が食卓を囲んだ際のメニューを、お弁当で再現しました！



(C)板垣恵介(秋田書店)／範馬刃牙製作委員会



【お品書き】


サーロインステーキ・サバの幽庵焼き・柴漬け・わかめ煮・人参煮



【商品概要】
商品名：バッキ刃牙弁当
価格：1,500円（税別）


発売時期：2026年4月17日(金)販売開始
販売場所：


・姫路駅構内まねき店舗


・阪神百貨店梅田本店B1まねき店舗


・近鉄百貨店　あべのハルカス　B2ウイング館　まねき店舗


・高島屋　大阪店(難波)B1　まねき店舗


・まねき食品　本社営業部


　～随時販売先拡大予定～





【商品特徴】


1．“肉”と“魚”の構成


ステーキをベースにした食べ応えのある一折です。


2．オリジナルデザインパッケージ


パッケージに、迫力あるキャラクタービジュアルを配置。


3．限定ノベルティ付き


マグネットシート（全5種＋シークレット1種）をランダムで1枚封入。





【企画背景】


『刃牙』シリーズは、原作コミックスの累計発行部数が1億部超、アニメ新シリーズがNetflixのTVシリーズランキングで全世界2位を記録する格闘作品の金字塔。
世代を超えて愛され続ける作品の“闘志”と、まねき食品が大切にしてきた“弁当文化”を融合させることで、新たなファン層へのアプローチと、駅弁の可能性拡張を目指しました。




【会社概要】


会社名：まねき食品株式会社


所在地：〒670-0947 兵庫県姫路市北条953


TEL / FAX：079-224-0255 / 079-284-8481


創業：明治21年12月（1888年）


代表者：代表取締役社長　竹田 典高


資本金：6,700万円 従業員数：670人


事業内容：食料品製造販売事業／レストラン・カフェ事業／タイアップ事業


グループ会社：株式会社冨士屋かまぼこ



【主なトピックス】


・元祖幕の内駅弁：明治22年、日本初の経木折箱入り幕の内駅弁を姫路駅で販売開始


・えきそば：昭和24年（1949年）10月19日販売開始。


・大阪・関西万博（2025年）：未来型レストラン「MANEKI FUTURE STUDIO JAPAN」を出店


・EC展開：公式オンラインショップ、楽天市場、Amazonで展開




【権利表記】


(C)板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会


※本商品は正式な許諾を得て製作しております。



【本件に関するお問い合わせ先】


まねき食品株式会社


兵庫県姫路市北条953


電話　079-224-0255
広報担当　山卯桃子
Mail：yamau@maneki-co.com