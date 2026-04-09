【4/24（金）】『@cosme のデータを活用した伴走型コンサルティングによる勝ち続けるためのマーケティング戦略の考え方』ウェビナー申込受付中

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長：遠藤 宗）は、2026年4月24日（金）に、ウェビナーイベント『@cosme のデータを活用した 伴走型コンサルティングによる勝ち続けるためのマーケティング戦略の考え方』を開催することをお知らせいたします。

■ウェビナ―概要

@cosmeが保有する独自データ（ユーザーの定量・定性データ、時系列・即時性の高い情報、競合比較）の真の価値と、その活用可能性について解説！

プロダクトライフサイクルの短期化や競争の激化が進む化粧品業界では、以前よりさらに事実に基づいた妥当性と再現性のある戦略立案が不可欠となっています。とはいえ、それらを急に完璧に行うことは難しく、「相談しながら進める相手がほしい」と思う方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

2025年4月、メディア媒体や流通としての価値提供にとどまらず、ユーザーデータの蓄積・インサイト分析を起点として立ち上がった「アイスタイルデータコンサルティング株式会社(以下ISDC)」は、そのようなご担当者さまに寄り添って支援する伴走型コンサルティングを得意としています。

この1年、様々なブランド様とのデータコンサルティングの実践を通して見えてきた、既存ブランドの再定義や競合とのシェア争い、マーケティング施策のPDCA改善といったブランド様の生々しい課題に対する解決策の例示や、事業パートナーとしての提供価値・フレームワークを、本ウェビナーでは解説します。

課題の整理やデータ分析からの示唆出しにとどまらず、ディスカッションを通じた解決策の立案から実行まで、ISDCのコンサルタントがどのようにクライアントに伴走するのか、具体的なサービスの流れを聞けるのは今回のみ。ぜひご視聴ください。

★参加特典（先着5社限定）★

通常、コンサルティング契約締結後に実施している「現状把握・課題整理の初期分析・ディスカッション会」を、弊社コンサルタントが無料で実施します。

コンサルティングサービスになじみがない方にも、実際のサービスの一部を疑似体験いただくことで、自社の課題解決に向けたイメージを深めていただけます

※本特典は「過去にコンサルティングを受けていない、新規取引のブランド様」のみ適用となりますのでご了承ください。

■このウェビナーで聞ける4つのこと

・@cosmeデータの真の価値：定量・定性、時系列、競合比較など、@cosme独自の価値ある一次データの有用性

・ISDCの立ち上げ背景：メディアや流通の枠を超え、データ蓄積とインサイト抽出を起点にコンサル事業を開始した背景や組織体制

・1年間の「気づき」と提供価値：競争激化といったブランドのリアルな課題に対し、データに基づき「どこを攻めるべきか」を見極めるアプローチや、解決策の全体フレームワーク

・コンサルティングの流れ：課題整理や分析にとどまらず、ディスカッションを通じた解決策の立案から実行まで、専門コンサルタントが伴走する具体的な支援フロー

※内容は変更になる場合がございます

■こんな方におすすめ

・ 化粧品メーカー・化粧品関連企業の役職者、ブランドマネージャー

・マーケティング担当者、商品企画・商品開発担当者、事業企画・DX推進担当者

・経営企画担当者

・OEM、ODM企業のご担当者

※代理店・コンサル企業さまのご参加はお断りしております。その他、弊社判断によりお申込みいただいた後お断りをさせていただく場合がございます。

■開催概要

開催日：4/24(金) 11:00~12:00

4/27(月) 14:00~15:00 ※録画配信となります

開催方法：オンライン開催（Bizibl）

参加費：無料

申込URL：https://hubs.ly/Q049xrXY0

■登壇者

アイスタイルデータコンサルティング株式会社

取締役副社長 兼 コンサルティング部 部長

山内 健太郎



大学卒業後、映像クリエイター活動を経て、電通グループに入社。広告制作ディレクション・施策検討支援に従事する。2022年にCXコンサルファームのNODEに入社。ライフスタイルブランド中心にCX設計・実証実験・新規事業立上げ支援などに従事。2025年4月よりアイスタイルデータコンサルティング株式会社取締役に就任。@cosmeの膨大なデータを活用したブランド支援サービス開発を主管する。

アイスタイルデータコンサルティング株式会社

取締役副社長 兼 データアナリティクス部 部長

田中 隆



大学卒業後、外資系コンサルティング会社に入社し、その後、スターバックス、楽天、アイスタイル、GO（タクシーアプリ）で事業企画や経営企画、新規サービスの立ち上げ・事業開発、プロジェクトリードに従事。2026年3月よりアイスタイルに復職し、アイスタイルデータコンサルティング（ISDC）の取締役副社長に就任。ISDCのコーポレート機能や@cosmeの膨大なデータの分析基盤・リサーチ部門を管掌。

【株式会社アイスタイル 会社概要】https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：71億7,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合ポータルサイト@cosmeの企画・運営、関連広告サービスの提供