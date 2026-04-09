NIKKO が新ブランド「BONEARTH FOOD MARKET」から“地球を味わうベジタブルクラフトアイスクリーム” を4月9日（木）にオンラインストアにて発売

ニッコー株式会社

陶磁器メーカーのニッコー株式会社（本社：石川県白山市、代表取締役社長：三谷明子、以下 NIKKO）は捨てられる器から生まれた肥料「BONEARTH(R)」で育った野菜を使用した新ブランド「BONEARTH FOOD MARKET」を立ち上げ、“地球を味わうベジタブルクラフトアイスクリーム” を、2026年4月9日（木）よりオンラインストアにて販売いたします。

■BONEARTH FOOD MARKET（ボナース フード マーケット） とは

器から始まる循環をかたちにするフードブランドです。NIKKO は原料加工から最終工程に至るまで、石川県の自社工場で一貫して生産を行っており、大規模な製造量を持ちながら、すべての工程を自社で担う、日本でも数少ない陶磁器メーカーです。トップシェフから支持される薄さと白さと、ホテルやレストランでも使われる強さをあわせ持つ「NIKKO FINE BONE CHINA」。その美しさの背景にあるのは、命を余すことなく活かすという思想です。自然の世界では、命は土へ還り、また次の命を育てます。陶磁器もその循環の中に戻すことはできないかと考えました。食用として役目を終えた牛の骨（ボーンアッシュ）を原料とする陶磁器「NIKKO FINE BONE CHINA」に含まれるリン酸三カルシウムは、肥料の重要な成分のひとつ。その特性に着目し、陶磁器を肥料へと生まれ変わらせたのが、リサイクル肥料「BONEARTH(R)（ボナース）」です。

新たな資源を大きく加えるのではなく、もともと器に備わっていた性質を、そのまま次の命へとつないでいます。BONEARTH の思いに共感した全国の農家がこの肥料を使い、野菜を丁寧に育てています。そして、その食材から生まれた食品を届けるブランドが「BONEARTH FOOD MARKET」です。

「器→肥料→土→作物→食卓→器」。この循環の中で、新しい食のかたちを提案していきます。

ベジタブルクラフトアイスクリーム 6種セット■ベジタブルクラフトアイスクリームとは

野菜を主役に、素材本来の味わいを大切にしてつくるクラフトアイスクリーム。野菜本来のうまみをできるだけそのまま活かすことを大切に、乳化剤・安定剤・着色料・香料は使わず、シンプルな素材で丁寧に仕上げています。また、形が不揃いな規格外野菜なども取り入れながら、素材を無駄なく活かしています。野菜がちょっと苦手でも、アイスなら食べられる。そんなきっかけになるように、ミルクのやさしいコクとともに、野菜の風味をやさしく引き出しました。大人も子どもも、野菜のおいしさを楽しめるアイスクリームです。

ルッコラ/にんじん/とうもろこし/ビーツ/えだまめ/ケール

野菜なのに、ミルキー｜野菜の風味を活かしながら、ミルクのコクを感じられるなめらかな口どけ。子どもから大人まで、自然に楽しめるアイスクリームです。

シンプルで安心できる素材｜乳化剤・安定剤・着色料・香料は不使用。素材そのものの味わいを大切に、できるだけシンプルな材料でつくっています。

フレーバー開発｜100% ナチュラルなアイスクリームをつくる、クラフトアイスブランド「HANDELS VAGEN（ハンデルスベーゲン）」と共同でフレーバー開発を行っています。野菜の個性が一番引き立つバランスを、一つひとつ丁寧に仕上げています。

■FLAVOURS｜野菜から生まれた、6 つのフレーバー

ルッコラミルク｜ルッコラとミルクをシンプルに組み合わせた、リッチな味わい。ひと口目に広がる香りとコクが重なり、食べ進めるほどに香ばしさと奥行きが増し、後を引く味わいです。アグリコネクト（東京都日の出町）のルッコラを使用。にんじんミルク｜にんじん本来のやさしい甘みと、ローストで引き出した深い甘み。オレンジの華やかな香りが重なり、素材の甘みを丁寧に引き出したフレーバー。小山農園（東京都立川市）のにんじんを使用。えだまめミルク｜えだまめの旨みを、ゲランドの塩とオリーブオイルが引き立てるフレーバー。まろやかさの中にキレのある後味で、素材の旨みを軽やかに楽しめます。赤一商店（埼玉県川越市）のえだまめを使用。とうもろこしミルク｜あまい冷製コーンスープを思わせる、なめらかでやさしい味わい。とうもろこしを“食べている”感覚と、塩キャラメルのコクが重なる、濃厚でリッチなフレーバー。中本農園（石川県白山市）のとうもろこしを使用。ケールミルク｜ケールの印象をくつがえす、ミルキーでやさしい味わい。ハーバルな風味がやさしく広がり、素材の風味を活かして仕上げた一品です。アグリコネクト（東京都日の出町）のケールを使用。ビーツミルク｜ビーツならではの奥行きある味わい。鮮やかな色と大地を思わせる香り、やさしい甘みと風味が広がります。ビーツが初めての方にもおすすめの上品なフレーバー。東山ベジフル（鹿児島県鹿屋市）のビーツを使用。

アイスカップ/スプーンPRODUCTS｜そして、また器へ

オリジナルテーブルウェアは、ニッコーファインボーンチャイナ製。なめらかな口当たり。軽さと強さを兼ね備えた使い心地。食材の色味を美しく引き立てる、澄んだ白さ。ひとさじの味わいを、より豊かにします。このアイスクリームの味わいを引き立てるためにセレクトしたカップ、口当たりの違いを楽しめる3種のスプーンとともに、ベジタブルクラフトアイスクリームをお楽しみいただけます。

ぐるぐるアイス絵本BOOK｜ぐるぐるの循環を、絵本に

このストーリーを、もっと身近に感じてもらえるように、器からはじまる、ぐるぐるの循環を描いた絵本もお届けしています。ベジタブルクラフトアイスクリームとともに、お子さまやご家族とお楽しみいただけます。

■OUR PARTNER

＜FLAVOR COLLABORATION＞

HANDELS VAGEN｜ハンデルスベーゲン

2011年創業の無添加クラフトアイスクリームブランド。自然の素材だけを使い、乳化剤・安定剤・着色料・香料無添加でつくる、100%ナチュラルな手づくりのアイスクリームは、「濃厚なのに、軽くて繊細なあと味」が特徴。人工の代替物に頼らず、“牛乳に砂糖を入れ、冷やし固める”というシンプルでオーセンティック（本物）な製法に向き合い、「あたりまえの手間」をかけてひとつひとつを手作業で丁寧に仕上げています。

https://www.handelsvagen.com/

https://www.instagram.com/handelsvagen/

ART DIRECTION

SAKIKO KOBAYASHI｜小林佐季子

日本とイギリスを拠点に活動するCreative Director / Designer。ストーリーを起点としたブランディングをはじめ、さまざまな分野のプロジェクトに国内外で携わる。イギリスの出版社・Ladybird

Booksより『HOW ARE YOU TODAY?』を出版。D&AD Awards、ADC Annual Awards、The One Showなど国際的なデザインアワードを受賞。D&AD Awards、iF Design Awardの審査員。

https://www.sakikokobayashi.com/

https://www.threeand.net/

【販売概要】

販売｜ONLINE STORE https://bonearth-food-market.com/

販売価格｜

・ベジタブルクラフトアイスクリーム 6種セット \4,980（税込）

・ぐるぐるアイス絵本 \1,650（税込）

・8.5cm脚付きアイスカップ \3,630（税込）

・10cmアイスカップ \1,980（税込）

■ニッコー株式会社について

1908年（明治41年）石川県金沢市にて洋食器メーカーとして創業。現在、陶磁器事業に加え、地球環境を守るために大切な水を守る水創り事業と環境プラント事業、健康を守り心身をリラックスさせる理想のバスルームを提供するバンチュール事業、生活の安全・安心をサポートする商品、快適性や省エネに貢献する商品を提供する機能性セラミック商品事業、これらの事業を通して、日々の生活をより豊かに、より快適にするために役立つ商品を製造し、提供しています。

会社名：ニッコー株式会社

所在地：〒924-8686 石川県⽩山市相木町383

コーポレートサイト：https://www.nikko-company.co.jp/(https://www.nikko-company.co.jp/)