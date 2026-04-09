神奈川県立こども医療センターのホスピタル・ファシリティドッグ(R)︎「アニー」が引退します

特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ

小児がんや重い病気の子どもたちを支援する認定NPO法人シャイン・オン・キッズ（理事長キンバリ・フォーサイス https://sokids.org/ja/）は、こども病院で活動するホスピタル・ファシリティドッグ(R)︎の導入を進めています。この度、2017年9月より神奈川県立こども医療センターで活躍してきた「アニー」が10歳の誕生日を迎え、引退することになりました。

＊ホスピタル・ファシリティドッグ(R)︎はシャイン・オン・キッズの登録商標です。

ホスピタル・ファシリティドッグのアニー（10歳・メス）は、2016年生まれ。「アシスタンス・ドッグス・オブ・ハワイ」でトレーニングを受けた後、初代ベイリーの後任として、2017年9月に神奈川県立こども医療センター（http://kcmc.kanagawa-pho.jp）に着任。病院スタッフの一員として、ハンドラー森田優子と一緒に大勢の子どもたちを笑顔にしてきました。

約8年半にわたり、ペアを組んだハンドラーの森田と。

ほがらかな性格で明るい雰囲気をもたらしてくれるアニーは病棟の人気者。今までアニーが病院で出会った子どもの数は、のべ17,000人以上にのぼります。「アニーのおかげで検査を頑張れた」「アニーがいたから入院生活が楽しかった」「アニーが1番の薬だった」など、たくさんの声が寄せられています。

アニーは9歳の誕生日を機に徐々に病棟業務を後任⽝のオリ（3歳・メス）に引き継ぎ、昨年11月に引き継ぎ式を終えました。

【動画】引き継ぎ式の様子はこちらから :https://www.youtube.com/watch?v=2zrvYX5fxN82025年11月、アニーからオリへとバトンが渡されました。

アニーの活動にあたって、下記の企業ならびに個人の方々にご支援いただきました。あらためて深く感謝申し上げます。

- アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社- ジョンソン株式会社- ⻭の妖精「TOOTH FAIRY」プロジェクト（日本財団・日本⻭科医師会）- 一般財団法人戸沢暢美財団- 溝呂木動物病院

◆シャイン・オン！キッズのホスピタル・ファシリティドッグ

病院に常勤して医療チームの一員として働けるように、専門的なトレーニングを受けた犬です。ハンドラー(ペアを組む臨床経験のある看護師)と共に活動し、患者との触れ合いにとどまらず、小児がんや重い病気の治療にも関わっています。

日本では静岡県立こども病院、神奈川県立こども医療センター、東京都立小児総合医療センター、国立成育医療研究センターの4病院で展開しています。また2026年4月より、兵庫県立こども病院、および東京都立小児総合医療センターへ2チーム目が導入いたしました。

大きな特徴は、毎日同じ病院に勤務し、個々のニーズに合わせた活動を行うことです。痛い検査や手術室への付き添い、リハビリ支援なども行います。いろいろな病院や施設を巡回訪問することはありません。ときどき訪れて短い時間だけふれ合うのではなく、同じ犬がいつもそこにいて多くの時間を繰り返し過ごせることが、入院治療している子どもたちの心の励みになります。



◆シャイン・オン！キッズとは

小児がんや重い病気の子どもたちとそのご家族を心のケアのプログラムで支援。ファシリティドッグ・プログラム（動物介在療法）、ビーズ・オブ・カレッジ プログラム（アート介在療法）、シャイン・オン！コミュニティ（小児がん経験者の社会貢献活動サポートやキャリア支援）、シャイン・オン！コネクションズ（オンラインで心のケアや学習支援アクティビティを提供）などを運営。2006年設立、2026年4月現在全国36病院/施設にて活動中。 http://sokids.org/ja/