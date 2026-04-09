350本以上の藤の花と、5000株以上のツツジが咲き誇る『ふじのはな物語～大藤まつり2026～』が2026年4月11日（土）より開幕！

株式会社足利フラワーリゾート

（株）足利フラワーリゾート（本社 栃木県足利市田中町906-13 代表 早川公一郎）が運営を行う、あしかがフラワーパークは、『ふじのはな物語～大藤まつり2026～』を4月11日（土）より開催いたします。

大藤は昨年よりも1週間程度早く開花を迎え、4月8日が開花日となりました。

見頃時期に関しても全体的に早まることが予想される為、幻想的な夜間ライトアップの期間を繰り上げて開催する事を決定いたしました。

変更前

【期間】ライトアップ期間：2026年4月18日（土）～5月20日（水）

↓

変更後

【期間】ライトアップ期間：2026年4月15日（水）～5月20日（水）

【時間】１．4月11日（土）～4月14日（火） 9：00～18：00

２．4月15日（水）～4月17日（金） 8：00～20：30

３．4月18日（土）～5月6日 （水） 7：00～21：00

４．5月7日 （木）～5月17日（日） 8：00～20：30

５．5月18日（月）～5月20日（水） 9：00～20：30



※開催期間、営業時間は開花状況により変更となる場合がございます。

※現在のお花の状況は下記リンクよりご確認いただけます。

https://www.ashikaga.co.jp/parkdayori/flower.php

まるで絵巻物のように藤色が移りいく『ふじのはな物語』

◎うす紅藤（さくら色の目映い藤）

【例年見頃】4月中旬～4月下旬頃

うす紅藤は４月6日（月） に昨年よりも1週間早く開花となりました。

あと数日で見頃になると思われ、例年よりも早まることが予想されます！

うす紅藤 2026年4月9日撮影

うす紅藤の棚 昼（過去撮影の満開時）

うす紅藤の橋 昼（過去撮影の満開時）

うす紅藤の棚 ライトアップ（過去撮影の満開時）

うす紅藤の橋 ライトアップ（過去撮影の満開時）

◎大藤（栃木県指定天然記念物）

【例年見頃】4月下旬～5月上旬頃

大藤は４月8日（水） に昨年よりも1週間早く開花となりました。

例年よりも見頃が早まることが予想されます！

大藤 2026年4月8日撮影

大藤 昼1（過去撮影の満開時）

大藤 昼2（過去撮影の満開時）

大藤 昼3（過去撮影の満開時）

大藤 ライトアップ1（過去撮影の満開時）

大藤 ライトアップ2（過去撮影の満開時）

大藤 ライトアップ3（過去撮影の満開時）

大藤ライトアップ4（過去撮影の満開時）

◎八重黒龍藤（栃木県指定天然記念物）

【例年見頃】4月下旬～5月上旬頃

極めて珍しい八重咲きの花房をつける大藤

例年の見頃時期よりも早まることが予想されます！

八重黒龍藤 昼（過去撮影の満開時）

八重黒龍藤 ライトアップ（過去撮影の満開時）

◎白藤（栃木県指定天然記念物）

【例年見頃】5月上旬頃

長さ80mの白藤のトンネル

例年の見頃時期よりも早まることが予想されます！

白藤 昼1（過去撮影の満開時）

白藤 昼2（過去撮影の満開時）

白藤 ライトアップ1（過去撮影の満開時）

白藤 ライトアップ2（過去撮影の満開時）

白藤 ライトアップ3（過去撮影の満開時）

◎きばな藤

【例年見頃】5月上旬～5月中旬頃

例年の見頃時期よりも早まることが予想されます！

きばな藤 昼（過去撮影の満開時）

きばな藤 ライトアップ（過去撮影の満開時）

5,000株以上のツツジが咲き誇ります。

【例年見頃】4月中旬～5月上旬

ツツジの仲間は世界中に分布し、園芸種も含めると1,000を超える品種が存在しています。

明るい日差しの中、鮮やかな色彩の花が豊かに咲き誇る姿は眩しいほどです。

例年の見頃時期よりも早まることが予想されます！

ツツジ 昼1（過去撮影の満開時）

ツツジ 昼2（過去撮影の満開時）

◎その他園内風景

八重桜（過去撮影の満開時）

見返り藤 ライトアップ（過去撮影の満開時）

庭木仕立ての藤（過去撮影の満開時）

大藤まつり期間限定のフードメニューも多数ご用意！

軽食から本格的なお食事まで幅広くご用意しております。

スイーツメニューも豊富にご用意。

◎大藤御膳

咲き誇る藤への思いを込めた栃木の自然の恵みを味わえる特製御膳

大藤御膳

◎藤のデザートスタンド

この季節限定のデザートスタンド、園内のワクワクをそのままテーブルへ！

藤のデザートスタンド

◎藤ソフト

あしかがフラワーパークスイーツの絶対的エース。

甘く華やかな藤フレーバーのソフトクリームです。

藤ソフト