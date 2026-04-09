4月18日限定｜せとうちサイクルステイズ広島宇品が来場無料の特別企画、温浴延長やライブペイントなど家族で楽しめる1日満喫イベント開催

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株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション

　株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションの100％子会社である株式会社せとうちジャーニー（広島県広島市　代表取締役：田部井智行）が手掛ける宿泊事業である、広島市・宇品エリアの新設ホテル「せとうちサイクルステイズ広島宇品」（以下本ホテル）は、2026年4月18日（土）に開催される「アーバンサイクルパークス広島 グランドオープンフェス」にあわせ、当館独自の特別企画を実施いたします。



自然画家 絵美さん（イメージ）

自然画家 絵美さん（イメージ）

　本企画は、来場無料・お子様連れOKでご参加いただける、家族で楽しめる1日限定イベントです。
なお、スイーツ＆食事ビュッフェ・日帰り入浴・縁日など一部コンテンツは有料にてご利用いただけます。


　昼から夜まで滞在しながら楽しめる構成とし、地域の方や日帰り利用の方にも開かれた内容となっています。




自然画家 絵美さんによるライブペイント（2回開催／観覧自由）


本ホテルロビーの大きな窓をキャンバスに、ライブペイントを実施。


完成に向かう瞬間を間近で楽しめる、一期一会のアート体験です。



第1回　14:00～15:00　


第2回　20:00～21:00



プロフィール　


自然画家 絵美




愛媛県出身。油彩を起点にアクリルやクレヨンなど多様な画材で制作し、2021年より愛媛県内で個展を開催。



自然の中に流れるエネルギーや


目には見えない存在をテーマに、人と自然の調和を描く。






春、宇品で味わう さくら苺スイーツ＆ビュッフェ（特別営業／時間拡大開催・有料）


通常より時間を拡大し、昼から夜までご利用いただける特別営業。お好きな時間に立ち寄り、気軽にお楽しみいただけます。




ローストビーフやパスタ、焼き立てパンなどの人気メニューはそのままに、苺と桜をテーマにした春限定スイーツビュッフェもお楽しみいただけます。桜もちや春色スイーツがずらり。


春だけの特別な味わいを、ゆったりと心ゆくまでお楽しみください。




提供時間：11:30～21:30（最終入店20:00）　


　　　　　90分制


料　　金：大人1,980円（税込）、


　　　　　お子様（未就学児）990円（税込）




▶ご予約はお電話にて承ります


　TEL：082-298-3196


※予約優先となります。


満席の場合はお待ちいただく場合がございますので、事前のご予約をおすすめいたします。








日帰り入浴 × サウナ（有料）


2026年4月1日より営業時間を延長し、夜22時まで営業しています。イベント当日も、時間を気にせずゆったりとお過ごしいただけます。


疲れた体をゆっくりほぐし、心も身体もととのえる大浴場。サウナと水風呂を完備。サウナは自動ロウリュを導入しており高温スチームをお楽しみいただけます。



大浴場「NAGI」




営業時間：11:00～22:00


料　　金：大人1,000円（税込）、お子様（中学生未満）700円（税込）




DJナイト特別企画　　　　　　　　（参加無料／ドリンク販売あり）

夜の時間帯にはDJによる音楽イベントを開催。
どなたでも無料でご参加いただけます。
フロントにてアルコールやソフトドリンクの販売も行います。日中とは異なる雰囲気をお楽しみください。



開催時間：19:00～22:00







「俵山まちごと旅館」による縁日出店（ブース出店／一部有料）


本ホテルグループ会社が運営する「俵山まちごと旅館」による縁日ブースを出店。お子様にも楽しんでいただける内容をご用意します。※各コンテンツへの参加は有料となります。




企画の特徴


　昼はにぎやかに、夜はゆったりと。


時間帯ごとに異なる過ごし方ができる、1日を通して楽しめるイベントです。



イベント連動情報


本企画は、以下イベントとあわせて実施いたします。


アーバンサイクルパークス広島 グランドオープンフェス


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000060398.html



グランドオープンフェス開催概要


開催日：2026年4月18日（土）
時　間：10:00～20:00（開門 9:30）


第1部：10:00～17:00　　


第2部：17:00～20:00



■基本情報

名　　　　称：　せとうちサイクルステイズ広島宇品


予約サイト　：　https://setouchi-cycle-stays-hiroshima.jp/


Instagram　：　instagram.com/setouchi_cycle_stays(https://www.instagram.com/setouchi_cycle_stays)


住　　　　所：　広島県広島市南区宇品海岸3丁目6-40　アーバンサイクルパークス広島 ホテル棟内



アクセス　　：　＜JR広島駅より＞
　　　　　　　　・タクシー：約15分
　　　　　　　　・バス（広島バス「広島みなと新線」）：約30分
　　　　　　　　・市内電車（広島電鉄5号線［比治山下経由・広島港行］）：約25分、
　　　　　　　　　「宇品五丁目」電停下車 徒歩約5分

　　　　　　　　＜広島バスセンターより＞
　　　　　　　　・タクシー：約20分
　　　　　　　　・市内電車（広島電鉄1号線［広島港行］）：「紙屋町東」電停乗車 約35分、
　　　　　　　　　「宇品五丁目」電停下車 徒歩約5分

　　　　　　　　＜広島空港より＞
　　　　　　　　・空港リムジンバス：約45分 → JR広島駅
　　　　　　　　　※以降は「JR広島駅より」をご参照ください

　　　　　　　　＜お車＞
　　　　　　　　・広島空港より約50分
　　　　　　　　　（山陽自動車道 河内IC → 広島高速3号線「宇品出口」）



　　　　　　　　【駐車場】
　　　　　　　　　平置き駐車場97台（無料）
　　　　　　　　　大型バス駐車可（事前予約制）



客　室　数　：　計123室（全部屋客室内に自転車持ち込み可）


開　　　業　：　2026年4月


代表電話番号：　082-298-3196


ホテル運営会社概要


名　　　称：　株式会社せとうちジャーニー


設　　　立：　2023年7月


所　在　地：　広島県広島市中区基町10番3号


事業内容　：　ホテル・旅館の経営


株　　　主：　株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション(100%)