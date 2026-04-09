4月18日限定｜せとうちサイクルステイズ広島宇品が来場無料の特別企画、温浴延長やライブペイントなど家族で楽しめる1日満喫イベント開催

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションの100％子会社である株式会社せとうちジャーニー（広島県広島市 代表取締役：田部井智行）が手掛ける宿泊事業である、広島市・宇品エリアの新設ホテル「せとうちサイクルステイズ広島宇品」（以下本ホテル）は、2026年4月18日（土）に開催される「アーバンサイクルパークス広島 グランドオープンフェス」にあわせ、当館独自の特別企画を実施いたします。

自然画家 絵美さん（イメージ）自然画家 絵美さん（イメージ）

本企画は、来場無料・お子様連れOKでご参加いただける、家族で楽しめる1日限定イベントです。

なお、スイーツ＆食事ビュッフェ・日帰り入浴・縁日など一部コンテンツは有料にてご利用いただけます。

昼から夜まで滞在しながら楽しめる構成とし、地域の方や日帰り利用の方にも開かれた内容となっています。

自然画家 絵美さんによるライブペイント（2回開催／観覧自由）

本ホテルロビーの大きな窓をキャンバスに、ライブペイントを実施。

完成に向かう瞬間を間近で楽しめる、一期一会のアート体験です。

第1回 14:00～15:00

第2回 20:00～21:00

プロフィール

自然画家 絵美

愛媛県出身。油彩を起点にアクリルやクレヨンなど多様な画材で制作し、2021年より愛媛県内で個展を開催。

自然の中に流れるエネルギーや

目には見えない存在をテーマに、人と自然の調和を描く。

春、宇品で味わう さくら苺スイーツ＆ビュッフェ（特別営業／時間拡大開催・有料）

通常より時間を拡大し、昼から夜までご利用いただける特別営業。お好きな時間に立ち寄り、気軽にお楽しみいただけます。

ローストビーフやパスタ、焼き立てパンなどの人気メニューはそのままに、苺と桜をテーマにした春限定スイーツビュッフェもお楽しみいただけます。桜もちや春色スイーツがずらり。

春だけの特別な味わいを、ゆったりと心ゆくまでお楽しみください。

提供時間：11:30～21:30（最終入店20:00）

90分制

料 金：大人1,980円（税込）、

お子様（未就学児）990円（税込）

▶ご予約はお電話にて承ります

TEL：082-298-3196

※予約優先となります。

満席の場合はお待ちいただく場合がございますので、事前のご予約をおすすめいたします。

日帰り入浴 × サウナ（有料）

2026年4月1日より営業時間を延長し、夜22時まで営業しています。イベント当日も、時間を気にせずゆったりとお過ごしいただけます。

疲れた体をゆっくりほぐし、心も身体もととのえる大浴場。サウナと水風呂を完備。サウナは自動ロウリュを導入しており高温スチームをお楽しみいただけます。

大浴場「NAGI」

営業時間：11:00～22:00

料 金：大人1,000円（税込）、お子様（中学生未満）700円（税込）

DJナイト特別企画 （参加無料／ドリンク販売あり）

夜の時間帯にはDJによる音楽イベントを開催。

どなたでも無料でご参加いただけます。

フロントにてアルコールやソフトドリンクの販売も行います。日中とは異なる雰囲気をお楽しみください。

開催時間：19:00～22:00

「俵山まちごと旅館」による縁日出店（ブース出店／一部有料）

本ホテルグループ会社が運営する「俵山まちごと旅館」による縁日ブースを出店。お子様にも楽しんでいただける内容をご用意します。※各コンテンツへの参加は有料となります。

企画の特徴

昼はにぎやかに、夜はゆったりと。

時間帯ごとに異なる過ごし方ができる、1日を通して楽しめるイベントです。

イベント連動情報

本企画は、以下イベントとあわせて実施いたします。

アーバンサイクルパークス広島 グランドオープンフェス

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000060398.html

グランドオープンフェス開催概要

開催日：2026年4月18日（土）

時 間：10:00～20:00（開門 9:30）

第1部：10:00～17:00

第2部：17:00～20:00

■基本情報

名 称： せとうちサイクルステイズ広島宇品

予約サイト ： https://setouchi-cycle-stays-hiroshima.jp/

Instagram ： instagram.com/setouchi_cycle_stays(https://www.instagram.com/setouchi_cycle_stays)

住 所： 広島県広島市南区宇品海岸3丁目6-40 アーバンサイクルパークス広島 ホテル棟内

アクセス ： ＜JR広島駅より＞

・タクシー：約15分

・バス（広島バス「広島みなと新線」）：約30分

・市内電車（広島電鉄5号線［比治山下経由・広島港行］）：約25分、

「宇品五丁目」電停下車 徒歩約5分



＜広島バスセンターより＞

・タクシー：約20分

・市内電車（広島電鉄1号線［広島港行］）：「紙屋町東」電停乗車 約35分、

「宇品五丁目」電停下車 徒歩約5分



＜広島空港より＞

・空港リムジンバス：約45分 → JR広島駅

※以降は「JR広島駅より」をご参照ください



＜お車＞

・広島空港より約50分

（山陽自動車道 河内IC → 広島高速3号線「宇品出口」）



【駐車場】

平置き駐車場97台（無料）

大型バス駐車可（事前予約制）

客 室 数 ： 計123室（全部屋客室内に自転車持ち込み可）

開 業 ： 2026年4月

代表電話番号： 082-298-3196

ホテル運営会社概要

名 称： 株式会社せとうちジャーニー

設 立： 2023年7月

所 在 地： 広島県広島市中区基町10番3号

事業内容 ： ホテル・旅館の経営

株 主： 株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション(100%)