モリサワ 文字や日本語組版を学ぶ 「文字組版の教室 基礎編」「文字組版の教室 InDesign編」を4月24日からオンライン配信

株式会社モリサワ

株式会社モリサワは、「文字組版の教室 基礎編」および「文字組版の教室 InDesign編」を2026年4月24日（金）よりオンライン配信します。

「文字組版の教室 基礎編」は主に文字組版の基礎知識を見直したい方や、未経験者から入社3年程度の実務経験者を対象としたオンライン講座です。邦文写真植字機の開発以来、長年にわたり文字と組版の技術を培ってきたモリサワが、文字の基礎知識や複雑な組版ルールについて分かりやすく解説します。

「文字組版の教室 InDesign編」は主にInDesignで組版を行う方向けのオンライン講座です。

InDesignにおける文字組版に関係する各機能や設定を中心に取り扱います。講義のスライドPDFやサンプルデータを配布しますので、配信を見ながら講義内容をご確認いただけます。

配信期間：2026年4月24日（金）10:00 ～ 5月22日（金）17:00

※配信期間中は、動画を何度でもご視聴可能です。

配信形式：事前録画配信

※質問受付はアンケートにて行い、配信期間後に一括で回答します。

対 象：印刷関連会社、デザイン事務所などでDTP・組版編集を担当する方

文字組版の基礎知識を見直したい方、未経験者から入社3年程度の実務経験者

配布資料：講義で使用するレジュメ・各種資料（お申し込みの住所に郵送）

費 用：8,800円（税込）/ 1名

申込期間：2026年4月9日（木）～ 4月22日（水）

「文字組版の教室 基礎編」のお申し込みはこちら

https://peatix.com/event/4943733/

配信期間：2026年4月24日（金）10:00 ～ 5月22日（金）17:00

※配信期間中は、動画を何度でもご視聴可能です。

配信形式：事前録画配信

※質問受付はアンケートにて行い、配信期間後に一括で回答します。

対 象：InDesignを使用して文字組版を行う方

組版用語がある程度わかる方

モリサワ主催「文字組版の教室 基礎編」を過去に受講された方

InDesignの基本操作がある程度わかる方

配布資料：講義で使用するレジュメ・InDesignのサンプルデータ（事前ダウンロード）

費 用：5,500円（税込）/ 1名

申込期間：2026年4月9日（木）～ 4月22日（水）

「文字組版の教室 InDesign編」のお申し込みはこちら

https://peatix.com/event/4943865/

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ 文字組版の教室担当

E-mail: m-support@morisawa.co.jp