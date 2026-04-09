ウラタグループ、Bureau Veritasとカンボジアにおける建築分野の認証・検査でMOUを締結

株式会社ウラタ

株式会社ウラタ（本社：千葉県浦安市、代表取締役社長：浦田一哉、以下「ウラタ」）は、当社の100％子会社である URATA (CAMBODIA) CO., LTD.が、試験・検査・認証（Testing, Inspection & Certification：TIC）分野における世界的リーダーである Bureau Veritas（本社：フランス） と、カンボジアにおける建築分野の認証・検査業務に関する協力を目的とした覚書（Memorandum of Understanding、以下「MOU」）を締結したことをお知らせいたします。

本MOUは、国際的な品質・安全基準と、カンボジア国内の建設規制および制度運用の双方を踏まえた認証・検査体制を構築することにより、同国における建設プロジェクトの信頼性および付加価値の向上を図るものです。

MOU締結式の開催について

本MOUの締結にあたり、2026年4月3日、カンボジア王国プノンペンにおいて署名式を開催しました。

式典には、カンボジア王国国土管理・都市計画・建設省（Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction）のチャン・ソパール閣下（国土管理・都市計画・建設省／建設総局長）をはじめ、在カンボジア・フランス大使館および在カンボジア日本大使館の関係者、ならびに関係機関および建設関連団体の代表者が出席しました。

当日は、両社代表による挨拶およびMOUの趣旨説明に続き、正式な署名および記念撮影が行われ、今後の協力関係に向けた意思確認がなされました。

Bureau VeritasとのMOUが目指す協力の方向性

近年、カンボジアでは経済成長および都市化の進展に伴い、建設・不動産・産業インフラ分野において多数の開発プロジェクトが進行しています。その一方で、建設分野における品質、安全性および規制遵守の確保が、持続可能な発展の観点から重要な課題となっています。

本MOUは、URATA (CAMBODIA)が有するカンボジア国内の建築認証制度に基づく実務経験と、Bureau Veritasが有する国際的な試験・検査・認証分野における専門性を組み合わせることにより、品質および安全基準の向上、コンプライアンス体制の強化、ならびに持続可能な建築環境の形成に寄与することを目的としています。

外資系初の建築認証機関としてのURATA (CAMBODIA)の役割

URATA (CAMBODIA) CO., LTD.は、2019年に公布された建設関連法およびその後の制度整備を受け、2022年6月8日、カンボジア王国国土管理・都市計画・建設省より、外資系企業として初めて建築認証機関ライセンスの発行を受けました。

同社は、事業主から提出される建築確認申請を受理し、設計図書の審査ならびに建築・構造に関する技術的確認を行い、国家建築基準および関連法令への適合性評価を実施する独立した第三者認証機関です。

2022年7月より事前相談業務を開始し、同年8月からは本格的な認証業務を担うなど、制度運用の初期段階から実務を支えてきました。URATA (CAMBODIA)では、日本において培われた建築・品質管理に関する知見を審査業務に生かし、実務的かつ信頼性の高い認証業務を行っています。

ウラタグループとしての位置づけ

ウラタグループは、日本国内における建設関連事業を基盤としつつ、カンボジアにおいては建設・建築分野に加え、建築認証機関業務という公共性および専門性の高い領域にも取り組んできました。

本MOUは、建設プロジェクトにおける品質および安全性の確保を、制度面および実務面の双方から支える取り組みを、国際的な専門機関との連携を通じて推進するものです。

ウラタグループは、本取り組みを通じて、カンボジアの建設市場の健全な発展および国際的な信頼性向上に寄与することを目指します。

代表者コメント

URATA (CAMBODIA) CO., LTD.代表取締役社長 浦田 一哉

「本MOU締結は、当社が取り組んできた建築認証業務について、国際的な専門機関との協力関係を明確にするものです。今後、本協業を通じて、カンボジアの建設分野における品質および安全性の確保に貢献していきたいと考えています。」

Bureau Veritas 東南アジア セールスディレクター マルタン・ディリー氏

「本MOUでは、URATA (CAMBODIA)が有するカンボジアにおける制度運用および建設分野の知見と、Bureau Veritasの試験・検査・認証分野における国際的な専門性をそれぞれに生かし、両社で建設分野における品質、安全性およびコンプライアンスの向上に取り組んでいきます。」

【会社概要】

URATA (CAMBODIA) CO., LTD. は、2015年に設立されたカンボジア法人で、建設・建築分野における認証業務を中心に、設計、技術支援および関連する建設業務を行っています。2019年の建設関連法改訂および制度整備を受け、2022年6月8日、カンボジア王国国土管理・都市計画・建設省より、外資系企業として初めて建築認証機関ライセンスの発行を受けました。現在は、建築確認申請に係る設計審査および適合性評価を通じ、建設分野における品質および安全性の確保、カンボジアの健全な経済発展へ貢献する取り組みを推進しています。

社名 ：URATA (CAMBODIA) CO., LTD.

設立年月日 ：2015年3月11日

資本金 ：910,000 USD

本社所在地 ：Suite 601, 6th Floor, Haga Tower

No. 109, Street 275, Sangkat Khrang Thnong,

Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

電話番号 ：+855-23-902-115

代表者 ：浦田一哉

事業内容 ：建築認証業務・建設マネジメント・改修・リノベーション

メールアドレス ：info@urata-cambodia.com

ホームページ ：https://www.urata.co.jp/international/