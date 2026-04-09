ベルクが「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」に初エントリー！

株式会社ベルク

株式会社ベルク（所在地：埼玉県鶴ヶ島市、代表取締役社長：原島一誠）は、株式会社サンリオの主催する人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」のパートナー部門に、「ベルクック・くぅ・ぐぅ・るぅ × はぴだんぶい」としてエントリーしたことをお知らせいたします。

ベルクの公式マスコットキャラクターのベルクックたちと、サンリオの人気キャラクターユニット「はぴだんぶい」がタッグを組んでパートナー部門に挑みます。ぜひ「ベルクック・くぅ・ぐぅ・るぅ × はぴだんぶい」への投票、応援をよろしくお願いいたします。

「ベルクック × はぴだんぶい」がベルク店内で活躍！ベルク HAPPY LUCKY キャンペーン開催！

4月10日（金）よりベルク全店舗で「ベルクック × はぴだんぶい」のオリジナルグッズなどが当たる期間限定のキャンペーンを実施いたします。

【第一弾】ベルク HAPPY LUCKY デジタルスタンプラリー

スマホで参加できるデジタルスタンプラリーです。

ベルク店内のどこかに設置されている10キャラクターのポスターを探して、記載の「キーワード1文字」をスタンプラリー専用サイトに入力すると、デジタルスタンプを獲得できます。

参加者全員に、各キャラクターのオリジナルスマホ壁紙をプレゼントいたします。さらにスタンプを集めると、オリジナルグッズなど豪華賞品が当たる抽選への応募が可能になります。

■開催概要

・開催期間： 2026年4月10日（金）～2026年5月6日（水）

・実施店舗： ベルク全店舗

■参加特典＆抽選プレゼント

【参加特典】もれなくもらえる！

各キャラクターの「オリジナルスマホ壁紙（全10種）」を参加者全員にプレゼント。

【抽選プレゼント】スタンプをたくさん集めて応募！

スタンプを4個・7個・10個獲得するごとに、以下の賞品に応募可能です。

A賞：サンリオピューロランド デイパスポートペアチケット 15組30名様

B賞：オリジナルアクリルスタンド 10種コンプリートセット 30名様

C賞：オリジナルステッカー 300名様

【第二弾】ベルク HAPPY LUCKY チャレンジ

スマホでレシートの写真を撮影し、キャンペーンサイトに送ると、その場で抽選結果が分かる運試しキャンペーンです。

税込1,000円以上お買い上げのレシート1枚につき1回、キャンペーン開催期間中は何回でもチャレンジ可能です。日々のお買い物のついでに、お気軽にお楽しみください。

■開催概要

・開催期間：2026年5月7日（木）～2026年5月24日（日）

・実施店舗：ベルク全店舗

■抽選プレゼント

A賞：サンリオピューロランド デイパスポートペアチケット 5組10名様

B賞：オリジナルアクリルスタンド1種（全10種） 180名様

C賞：ベルクペイ2,000円分 100名様

D賞：ベルクペイ500円分 1,000名様

E賞：オリジナルスマホ壁紙（全4種）

※ベルクペイはベルク店舗で使える電子マネーです。

その他にも、ベルクックとはぴだんぶいが活躍する様々なコラボレーションを実施いたします。詳細はベルク公式サイト特設ページをご確認ください。

特設ページURL：https://www.belc.jp/topics/sanrio_cr2026

「2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門」投票受付中！

投票期間： 2026年4月9日（木）11:00 ～ 2026年5月24日（日）23:59

中間発表（1～3位）：5月12日（火）13:00

結果発表（1～15位）： 2026年6月28日（日）13:00 ※「サンリオフェス2026 in みなとみらい」内で発表。

投票方法：2026年サンリオキャラクター大賞 公式サイト内の「パートナー部門」投票ページより「ベルクック・くぅ・ぐぅ・るぅ × はぴだんぶい」を選択して投票。

※WEB投票のみ

詳細URL：https://www.sanrio.co.jp/news/etc/mx-ranking2026-20260310/

投票サイトURL：https://ranking.sanrio.co.jp/

サンリオキャラクター大賞について

今年で41回目を迎える「サンリオキャラクター大賞」は450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれた90キャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベントです。

「パートナー部門」では、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオのキャラクターがパートナーを組んでエントリーします。

サンリオキャラクターユニット「はぴだんぶい」とは

2020年、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、個性あふれる6人の男のコたちが「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味をこめたユニット「はぴだんぶい」を結成。5周年を迎えた2025年以降より「みんなとなら、どんなことも”だいじょうぶい”！」をスローガンに、わいわいたのしく活動中！

ベルク公式マスコットキャラクター「ベルクック」とは

大きなコック帽にピンクの髪の毛とメガネがトレードマークの女の子。ベルクを盛り上げるべく、犬のくぅ、ペンギンのぐぅ、猫のるぅと共に、店内のあちこちで活躍中！

◆ベルクック公式X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/RealBelcook

◆ベルクック公式Youtube「ベルクックちゃんねる」：https://www.youtube.com/@RealBelcook

スーパーマーケット「ベルク」とは

ベルクは、1959年埼玉県秩父市に「主婦の店」としてスタート。現在では関東エリアを中心に150店舗以上展開しています。

スーパーマーケット「ベルク」の特徴について

【1】標準化された店舗フォーマット

→買い回りしやすい約600坪の売場と広い駐車場

【2】効率経営によるローコストオペレーション

→売場や作業手順を統一化することで効率化を実現

【3】自社物流センターの保有

→配送効率を高め、お求めやすい価格と安定した品質の商品を提供

株式会社ベルク

会社名 ：株式会社ベルク

代表者 ：代表取締役社長 原島一誠

設立日 ：1959年5月

本社所在地 ：埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番

事業内容 ：食品スーパーマーケット・チェーン経営

公式HP ：https://www.belc.jp/



＜SNS情報＞

公式X ：https://x.com/belc_jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/belc.jp

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@belc_jp

公式Tik Tok ：https://www.tiktok.com/@belc.jp



＜一般のお客様・報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社ベルク お客さまサービス係

TEL： 0120-299-332 （受付時間 9:00-18:00）