CAGR12.2%で急成長！MUFモールドアンダーフィル材料、AI・HBM需要で2031年市場3.47億米ドルへ
MUFモールドアンダーフィル材料とは、高性能半導体パッケージングにおいてチップと基板間の微細空間を埋め、機械的・熱的ストレスから接続インターフェースを保護するために設計された特殊な樹脂系材料である。フリップチップや3D IC、HBM（High Bandwidth Memory）といった高密度実装技術が拡大する中で、チップと基板の接合信頼性を確保しつつ、熱膨張差による応力を緩和する役割を担う。従来の毛細管注入型アンダーフィルに比べ、MUF（成形アンダーフィル）は成形工程と一体での充填を可能にし、製造プロセスの簡素化と歩留まり向上を実現する製品である。これにより、半導体パッケージの機械的安定性、熱耐久性、長期信頼性が大幅に向上し、スマートフォン、自動車用電子機器、データセンター向けAIアクセラレータなど、過酷な動作条件下でも性能を維持することが可能になる。近年の半導体業界ではAI、5G、IoT、電動車載システム向け高性能パッケージング需要が急増しており、微細ピッチ対応や高熱抵抗性を持つMUF材料は不可欠な役割を占めている。市場では液状型、フィルム型など複数のタイプが存在し、実装方式や使用環境に応じた最適化が進むことで、全体としての実装工程の効率化、歩留まり改善、信頼性向上が促進されている。こうした技術的価値により、MUF材料は先端半導体パッケージングの要となる素材として位置づけられている。
需要潮流が描く世界市場の拡大
LP Information調査チームの最新レポートである「世界MUFモールドアンダーフィル材料市場の成長予測2025～2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが12.2%で、2031年までにグローバルMUFモールドアンダーフィル材料市場規模は3.47億米ドルに達すると予測されている。成長の原動力は、高密度実装・チップレット化・三次元積層技術の進展により、パッケージ内部の応力制御と熱管理が不可欠になっている点にある。また環境規制の強化やリサイクル可能材料への要請は、エポキシベースでありながら環境配慮型材料への開発を促し、新たな競争軸となる。市場の成熟とともに、液状MUF、フィルム型MUF、成形型および複合材料の採用拡大が見込まれ、多様なニーズに応じた製品ポートフォリオの構築が求められる。こうした世界的な需要潮流は、半導体産業全体の高度化と密接にリンクし、MUF材料が次世代パッケージングの基盤素材として成長する構造を形成している。
図. MUFモールドアンダーフィル材料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346456/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346456/images/bodyimage2】
図. 世界のMUFモールドアンダーフィル材料市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、MUFモールドアンダーフィル材料の世界的な主要製造業者には、NAMICS Corporation、Panasonic Corporation、Kyoceraなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約85.0%の市場シェアを持っていた。
競争ダイナミクスと地域プレーヤーの戦略
MUF材料市場の競争構造は、NAMICS CorporationとPanasonic Corporationが特に大きなシェアを占める状況にあり、それぞれ高機能・高信頼性材料の提供で市場をリードしている。両社は液状および成形型MUF技術の開発に注力し、特に液状圧縮モールド方式（LCMUF）などの新技術を通じた製造効率と信頼性の向上を図っている。NAMICSは液状圧縮成形による一体成形技術を活用し、微細ギャップの高流動性充填を可能とする技術を展開する一方、Panasonicは高速充填と低歪性に優れる樹脂設計によりフリップチップやSiP向けで強みを持つ。KyoceraやWaferChem Technology、PhiChemなどは特定用途・特定市場向けのニッチ技術を基盤に成長しており、用途別最適化戦略を進める。地域別には、アジア太平洋が世界最大の市場となっており、中国、日本、韓国の先端パッケージング需要が高い成長率に寄与している。北米もAI/HPC向け高性能パッケージ需要の高まりにより採用が進むなど、地域間で需要特性が異なる。欧州は自動車電子や産業機器向け高信頼性材料への関心が強い点が特徴となる。こうした企業・地域の動態は、MUF材料の技術革新と供給体制の最適化を促し、競争優位の確立を目指す動きが強まっている。
需要潮流が描く世界市場の拡大
LP Information調査チームの最新レポートである「世界MUFモールドアンダーフィル材料市場の成長予測2025～2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが12.2%で、2031年までにグローバルMUFモールドアンダーフィル材料市場規模は3.47億米ドルに達すると予測されている。成長の原動力は、高密度実装・チップレット化・三次元積層技術の進展により、パッケージ内部の応力制御と熱管理が不可欠になっている点にある。また環境規制の強化やリサイクル可能材料への要請は、エポキシベースでありながら環境配慮型材料への開発を促し、新たな競争軸となる。市場の成熟とともに、液状MUF、フィルム型MUF、成形型および複合材料の採用拡大が見込まれ、多様なニーズに応じた製品ポートフォリオの構築が求められる。こうした世界的な需要潮流は、半導体産業全体の高度化と密接にリンクし、MUF材料が次世代パッケージングの基盤素材として成長する構造を形成している。
図. MUFモールドアンダーフィル材料世界総市場規模
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図. 世界のMUFモールドアンダーフィル材料市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、MUFモールドアンダーフィル材料の世界的な主要製造業者には、NAMICS Corporation、Panasonic Corporation、Kyoceraなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約85.0%の市場シェアを持っていた。
競争ダイナミクスと地域プレーヤーの戦略
MUF材料市場の競争構造は、NAMICS CorporationとPanasonic Corporationが特に大きなシェアを占める状況にあり、それぞれ高機能・高信頼性材料の提供で市場をリードしている。両社は液状および成形型MUF技術の開発に注力し、特に液状圧縮モールド方式（LCMUF）などの新技術を通じた製造効率と信頼性の向上を図っている。NAMICSは液状圧縮成形による一体成形技術を活用し、微細ギャップの高流動性充填を可能とする技術を展開する一方、Panasonicは高速充填と低歪性に優れる樹脂設計によりフリップチップやSiP向けで強みを持つ。KyoceraやWaferChem Technology、PhiChemなどは特定用途・特定市場向けのニッチ技術を基盤に成長しており、用途別最適化戦略を進める。地域別には、アジア太平洋が世界最大の市場となっており、中国、日本、韓国の先端パッケージング需要が高い成長率に寄与している。北米もAI/HPC向け高性能パッケージ需要の高まりにより採用が進むなど、地域間で需要特性が異なる。欧州は自動車電子や産業機器向け高信頼性材料への関心が強い点が特徴となる。こうした企業・地域の動態は、MUF材料の技術革新と供給体制の最適化を促し、競争優位の確立を目指す動きが強まっている。