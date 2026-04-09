アニメ『ニワトリ・ファイター』第2羽あらすじ＆先行カット公開！サイン入り台本プレゼントキャンペーンも。
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の漫画を原作とした、アニメ『ニワトリ・ファイター』第2羽のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。
メキシコやペルーなどのラテンアメリカ諸国や、スペイン、イタリアといった欧州各国のDisney+でTOP10入り（※1）を記録した本作。第2羽でも、世界が注目するニワトリが暴れまわります。
（※1）2026年3月時点。
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第2羽「籠鳥檻猿（ろうちょうかんえん）」
ヒヨコ売りの露天商で生計を立てるヤクザのヤスオ。その横には、彼を慕う1羽のヒヨコ、ピヨ子がいた。ある時ヤスオは信頼していた兄貴分に騙され、屈辱のあまり「鬼獣」に変異してしまう。人々が逃げ惑うなか、「鬼獣」になった彼を救ったのはケイジだった。
ケイジに惚れてしまったピヨ子は、ヤスオの元を離れ命の恩鶏に付きまとうが、ケイジは新たな戦いで重症を負ってしまい…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346414/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346414/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作：桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■サイン入り台本プレゼントキャンペーン第一弾
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346414/images/bodyimage3】
アニメ放送開始を記念して、プレゼントキャンペーンを開催いたします。第三弾まで続くこのキャンペーンでは、原作者の桜谷シュウ先生をはじめ、物語を彩るメインキャスト3名の「直筆サイン入り台本」を抽選で2名様にプレゼント！ぜひふるってご応募ください。
【プレゼント内容】
4名による連名サイン入り台本（第1羽）
原作者：桜谷シュウ先生
ケイジ役：三宅健太さん
ピヨ子役：井澤詩織さん
エリザベス役：本多真梨子さん
【応募方法】
(1) X公式アカウント（@niwatorifighte1）をフォロー
(2) 本キャンペーン対象ポストをリポスト
【応募期間】
2026年4月6日（月）～4月11日（土）23:59まで
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346414/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
メキシコやペルーなどのラテンアメリカ諸国や、スペイン、イタリアといった欧州各国のDisney+でTOP10入り（※1）を記録した本作。第2羽でも、世界が注目するニワトリが暴れまわります。
（※1）2026年3月時点。
あらすじ＆先行カット
第2羽「籠鳥檻猿（ろうちょうかんえん）」
ヒヨコ売りの露天商で生計を立てるヤクザのヤスオ。その横には、彼を慕う1羽のヒヨコ、ピヨ子がいた。ある時ヤスオは信頼していた兄貴分に騙され、屈辱のあまり「鬼獣」に変異してしまう。人々が逃げ惑うなか、「鬼獣」になった彼を救ったのはケイジだった。
ケイジに惚れてしまったピヨ子は、ヤスオの元を離れ命の恩鶏に付きまとうが、ケイジは新たな戦いで重症を負ってしまい…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346414/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346414/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作：桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■サイン入り台本プレゼントキャンペーン第一弾
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346414/images/bodyimage3】
アニメ放送開始を記念して、プレゼントキャンペーンを開催いたします。第三弾まで続くこのキャンペーンでは、原作者の桜谷シュウ先生をはじめ、物語を彩るメインキャスト3名の「直筆サイン入り台本」を抽選で2名様にプレゼント！ぜひふるってご応募ください。
【プレゼント内容】
4名による連名サイン入り台本（第1羽）
原作者：桜谷シュウ先生
ケイジ役：三宅健太さん
ピヨ子役：井澤詩織さん
エリザベス役：本多真梨子さん
【応募方法】
(1) X公式アカウント（@niwatorifighte1）をフォロー
(2) 本キャンペーン対象ポストをリポスト
【応募期間】
2026年4月6日（月）～4月11日（土）23:59まで
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346414/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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