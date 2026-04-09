悪い魔女と少女の旅が、今、始まる――。HERO’S Web新連載『悪い魔女の拾い子』4月9日連載スタート！

悪い魔女と少女の旅が、今、始まる――。HERO’S Web新連載『悪い魔女の拾い子』4月9日連載スタート！