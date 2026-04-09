悪い魔女と少女の旅が、今、始まる――。HERO’S Web新連載『悪い魔女の拾い子』4月9日連載スタート！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて、本日2026年4月9日（木）より、新連載『悪い魔女の拾い子』（原作：鳳乃一真/作画：影革）を公開いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346412/images/bodyimage1】
(C)鳳乃一真 影革 / ヒーローズ
『悪い魔女の拾い子』
原作：鳳乃一真（おおとりの かずま）
小説家。緻密な物語構成とキャラクター描写で人気を博す。TVアニメ化もされた『龍ヶ嬢七々々の埋蔵金』にて、第13回エンターブレインえんため大賞小説部門大賞受賞。
作画：影革（かげかく）
愛嬌あふれるキャラクター造形と丁寧に描きこまれた世界観、迫力ある演出が持ち味の漫画家。代表作に『ユトポリス』など。
掲載URL
https://viewer.heros-web.com/episode/12207421983567382801
あらすじ
大陸中に悪名を轟かせる呪いの魔女・ドロシーは、ある日、捨てられた赤子を拾う。それから８年後、魔女は弟子として育てた幼い少女・ミカを連れて旅に出た。隠れ里で育ち、見るもの全てに興味を抱く活発な少女は、行く先々でトラブルを引き起こし…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346412/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346412/images/bodyimage3】
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346412/images/bodyimage1】
(C)鳳乃一真 影革 / ヒーローズ
『悪い魔女の拾い子』
原作：鳳乃一真（おおとりの かずま）
小説家。緻密な物語構成とキャラクター描写で人気を博す。TVアニメ化もされた『龍ヶ嬢七々々の埋蔵金』にて、第13回エンターブレインえんため大賞小説部門大賞受賞。
作画：影革（かげかく）
愛嬌あふれるキャラクター造形と丁寧に描きこまれた世界観、迫力ある演出が持ち味の漫画家。代表作に『ユトポリス』など。
掲載URL
https://viewer.heros-web.com/episode/12207421983567382801
あらすじ
大陸中に悪名を轟かせる呪いの魔女・ドロシーは、ある日、捨てられた赤子を拾う。それから８年後、魔女は弟子として育てた幼い少女・ミカを連れて旅に出た。隠れ里で育ち、見るもの全てに興味を抱く活発な少女は、行く先々でトラブルを引き起こし…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346412/images/bodyimage3】
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ