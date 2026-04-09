『OJT指導者フォローアップ研修～新入社員OJT担当者向け』2026年5月東京と名古屋で開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、『OJT指導者フォローアップ研修～新入社員OJT担当者向け～初期指導の振り返りと「軌道修正」ワークショップ』を東京、名古屋にて開催することになりましたので、お知らせいたします。
4月から始まる新入社員のOJT指導。不安を感じている指導者の方も多いのではないでしょうか。
本研修では、新入社員の指導における「計画と現実のズレ」の原因を徹底分析します。
学習スタイル診断や経験学習サイクルといったフレームワークを用い、新人と指導者双方の視点から課題を明らかにします。さらに、信頼関係を再構築する傾聴のポイントや、行動改善を促すフィードバック技術など、明日からすぐに使える具体的なスキルを習得。
他の指導者との情報交換を通じて、ご自身の指導スタイルを客観的に見つめ直す絶好の機会です。
新人の「早期戦力化」と指導者の「負担軽減」を同時に実現しましょう！
【セミナー内容】
１．オープニング
・4月からのOJT指導を振り返る
２．想定と現実の『ギャップ』の正体を探る
・当初考えていた「あるべき姿（期待値）」と、現在の到達度の「ズレ」を可視化する
・ギャップの原因を「教え方」「学び方」「振り返り」から分析する
・学習スタイル診断 ＆ 経験学習サイクルの確認
３．信頼関係（ラポール）の再点検
・「小さな変化」をキャッチする
・「相談しやすい上司」になれているか？
・心理的安全性を高める「傾聴」のポイント
４．成長を促すフィードバック技術
・感情的にならずに「行動」を変える技術
・改善点を次の行動につなげる「サンドイッチ話法」の実践
５．計画の修正とアクション宣言
・ギャップを埋めるための「来月の短期目標」を再設定する
・目標を合意し、意欲を引き出す「フィードバック面談」を設計する
６．クロージング
・まとめ
・質疑応答
【開催日】
東京会場：5/15（金）13：00～16：00
名古屋会場：5/19（火）13：00～16：00
※各日とも同一内容
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
岩永 大作
【受講料】
無料
【対 象】
4月入社の新入社員を担当しているOJT指導者（メンター）
※同業者の方はご遠慮ください。
【定員】
限定10名様
【会場】
東京会場：アタックスセミナールーム（電話 03-3518-6363）
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目105 神保町三井ビルディング16F
名古屋会場：アタックスグループ名古屋事務所（電話 052-586-8811）
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー8F
【お申し込み方法】
下記ページ内のお申込みフォームよりお申し込みください。
東京会場：https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2289
名古屋会場：https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2290
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
4月から始まる新入社員のOJT指導。不安を感じている指導者の方も多いのではないでしょうか。
本研修では、新入社員の指導における「計画と現実のズレ」の原因を徹底分析します。
学習スタイル診断や経験学習サイクルといったフレームワークを用い、新人と指導者双方の視点から課題を明らかにします。さらに、信頼関係を再構築する傾聴のポイントや、行動改善を促すフィードバック技術など、明日からすぐに使える具体的なスキルを習得。
他の指導者との情報交換を通じて、ご自身の指導スタイルを客観的に見つめ直す絶好の機会です。
新人の「早期戦力化」と指導者の「負担軽減」を同時に実現しましょう！
【セミナー内容】
１．オープニング
・4月からのOJT指導を振り返る
２．想定と現実の『ギャップ』の正体を探る
・当初考えていた「あるべき姿（期待値）」と、現在の到達度の「ズレ」を可視化する
・ギャップの原因を「教え方」「学び方」「振り返り」から分析する
・学習スタイル診断 ＆ 経験学習サイクルの確認
３．信頼関係（ラポール）の再点検
・「小さな変化」をキャッチする
・「相談しやすい上司」になれているか？
・心理的安全性を高める「傾聴」のポイント
４．成長を促すフィードバック技術
・感情的にならずに「行動」を変える技術
・改善点を次の行動につなげる「サンドイッチ話法」の実践
５．計画の修正とアクション宣言
・ギャップを埋めるための「来月の短期目標」を再設定する
・目標を合意し、意欲を引き出す「フィードバック面談」を設計する
６．クロージング
・まとめ
・質疑応答
【開催日】
東京会場：5/15（金）13：00～16：00
名古屋会場：5/19（火）13：00～16：00
※各日とも同一内容
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
岩永 大作
【受講料】
無料
【対 象】
4月入社の新入社員を担当しているOJT指導者（メンター）
※同業者の方はご遠慮ください。
【定員】
限定10名様
【会場】
東京会場：アタックスセミナールーム（電話 03-3518-6363）
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目105 神保町三井ビルディング16F
名古屋会場：アタックスグループ名古屋事務所（電話 052-586-8811）
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー8F
【お申し込み方法】
下記ページ内のお申込みフォームよりお申し込みください。
東京会場：https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2289
名古屋会場：https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2290
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ