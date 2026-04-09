経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、『OJT指導者フォローアップ研修～新入社員OJT担当者向け～初期指導の振り返りと「軌道修正」ワークショップ』を東京、名古屋にて開催することになりましたので、お知らせいたします。

4月から始まる新入社員のOJT指導。不安を感じている指導者の方も多いのではないでしょうか。
本研修では、新入社員の指導における「計画と現実のズレ」の原因を徹底分析します。

学習スタイル診断や経験学習サイクルといったフレームワークを用い、新人と指導者双方の視点から課題を明らかにします。さらに、信頼関係を再構築する傾聴のポイントや、行動改善を促すフィードバック技術など、明日からすぐに使える具体的なスキルを習得。

他の指導者との情報交換を通じて、ご自身の指導スタイルを客観的に見つめ直す絶好の機会です。
新人の「早期戦力化」と指導者の「負担軽減」を同時に実現しましょう！

【セミナー内容】
１．オープニング
　・4月からのOJT指導を振り返る

２．想定と現実の『ギャップ』の正体を探る
　・当初考えていた「あるべき姿（期待値）」と、現在の到達度の「ズレ」を可視化する
　・ギャップの原因を「教え方」「学び方」「振り返り」から分析する
　・学習スタイル診断 ＆ 経験学習サイクルの確認

３．信頼関係（ラポール）の再点検
　・「小さな変化」をキャッチする
　・「相談しやすい上司」になれているか？
　・心理的安全性を高める「傾聴」のポイント

４．成長を促すフィードバック技術
　・感情的にならずに「行動」を変える技術
　・改善点を次の行動につなげる「サンドイッチ話法」の実践

５．計画の修正とアクション宣言
　・ギャップを埋めるための「来月の短期目標」を再設定する
　・目標を合意し、意欲を引き出す「フィードバック面談」を設計する

６．クロージング
　・まとめ
　・質疑応答

【開催日】
東京会場：5/15（金）13：00～16：00
名古屋会場：5/19（火）13：00～16：00
※各日とも同一内容

【講　師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　コンサルタント
岩永　大作

【受講料】
無料

【対　象】
4月入社の新入社員を担当しているOJT指導者（メンター）
※同業者の方はご遠慮ください。

【定員】
限定10名様

【会場】
東京会場：アタックスセミナールーム（電話 03-3518-6363）
〒101-0051　東京都千代田区神田神保町1丁目105 神保町三井ビルディング16F

名古屋会場：アタックスグループ名古屋事務所（電話 052-586-8811）
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー8F

【お申し込み方法】
下記ページ内のお申込みフォームよりお申し込みください。
東京会場：https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2289
名古屋会場：https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2290

【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
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