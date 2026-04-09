特定非営利活動法人日本介護経営学会(所在地：東京都目黒区、会長：田中 滋)は、AI分科会の設立を記念し、第1回記念講演会を2026年4月25日(土)に開催いたします。本講演会では、介護業界で急速に関心が高まる生成AIをテーマに、厚生労働省 大臣官房審議官、大阪大学の研究者、そして業界をリードする実践者が一堂に会し、介護現場におけるAI活用の可能性と課題について深く議論します。

2040年問題が迫るなか、人材不足・業務効率化・サービス品質の向上という三重の課題を抱える介護経営者に向け、「今から何を始めるか」という行動指針を提示することを、本講演会の最大の目的としています。









■イベント概要

イベント名：日本介護経営学会 AI分科会設立記念講演会

テーマ ：「AIを活用した新しい介護サービスによるイノベーション」

日時 ：2026年4月25日(土)13:00～16:30(受付開始 12:30)

会場 ：株式会社大塚商会 本社ホール(東京都千代田区飯田橋2-18-4)

※オンライン同時開催

定員 ：150名(対面)＋ オンライン参加(人数制限なし)

参加費 ：学会員：2,000円／一般：3,000円／研究交流会：5,500円

主催 ：特定非営利活動法人 日本介護経営学会 AI分科会





申込方法

学会公式サイト： https://kaigokeieigakkai.jp/

Peatix ： https://1th-ai-subcommittee.peatix.com/

口座振込をご希望の方は事務局( info@bmltc.jp )まで

お問い合わせください。

お問い合わせ ： 日本介護経営学会 事務局(株式会社やさしい手 内)

E-mail ： info@bmltc.jp









■開催趣旨

日本介護経営学会AI分科会は、介護現場でのAI活用に関する研究・実践・政策提言を目的として本年設立されました。

2040年には75歳以上の高齢者が全人口の約20％に達すると推計されており、介護人材不足は一層深刻化します。同時に、生成AIをはじめとする技術革新が急速に進展しており、介護記録の自動生成、AIを活用したケアプラン支援、介護ロボットの普及など、現場の実務を根本から変える可能性を持つ技術が次々と登場しています。

本講演会は、こうした変化のなかで「AI活用は自社にとって何を意味するのか」という問いに、厚生労働省の政策方針・大学の最新知見・実践事業者の生の経験という三つの視点から答えを提示します。基調講演・特別講演・パネルディスカッションを通じ、参加者が「明日から何をすればよいか」という行動指針を持って帰ることを目指します。









■プログラム

13:00 開会・学会長挨拶(田中 滋 会長)

13:05 AI分科会設立趣旨説明(宇田 淳 AI分科会長)





＜基調講演：13:05～13:40＞

栄藤 稔 氏

大阪大学 先導的学際研究機構 教授一般社団法人情報社会デザイン協会 代表理事

「AIとデジタル技術が拓く超高齢社会の未来」(予定)―技術・事業化・ガバナンスの全体設計図と、中小介護法人が今週から始める一歩





＜特別講演：13:40～14:20＞

林 俊宏 氏

厚生労働省 大臣官房審議官(老健局・障害保健福祉部担当)

「2040年に向けた介護保険制度改革とテクノロジー活用」(仮題)―中山間地域の規制緩和・介護AIの制度整備と事業者への期待





＜シンポジウム：14:35～16:20＞

【司会・モデレーター】

香取 幹 氏(当学会理事・事務局長 ／ 株式会社やさしい手 代表取締役社長)





【シンポジスト】

伊藤 宏比古 氏(NEC 研究＆事業開発戦略統括部 産学官連携コーディネーター)

鹿野 佑介 氏(株式会社ウェルモ 代表取締役会長兼社長)

土田 善丈 氏(SOMPOケア株式会社 取締役兼CDO兼CIO)

栄藤 稔 氏、林 俊宏 氏(上記に加え全登壇者参加)





テーマ「AIイノベーションによるあたらしい介護・医療 ～現場・経営・政策をつなぐ～」

【第1幕】今、何が起きているか ─ 現場の実装事例とスモールスタート

中小・中堅介護事業者のAI導入事例、成功のスタート地点、費用・体制・期間の実感値





【第2幕】どう判断し、どう使うか ─ 倫理・責任・ガバナンス

AIが誤判断した際の責任の所在、組織ガバナンスの設計、職員の信頼醸成プロセス





【第3幕】産学官で何を変えるか ─ 2040年グランドデザイン

介護AI産業の育成、業界標準データ基盤の構築、政策・制度整備への提言





16:20 まとめ・AI分科会設立宣言(香取 幹 事務局長)

16:25 閉会挨拶(田中 滋 会長)

16:30 閉会

17:00～ 研究交流会(会場内)









■登壇者プロフィール

栄藤 稔 氏【基調講演】

大阪大学 先導的学際研究機構 教授 ／ 一般社団法人情報社会デザイン協会 代表理事

NTT研究所・NTTドコモ・大阪大学を経て現職。AI・通信技術の研究開発から事業化・投資・人材育成・倫理・ガバナンスまでを横断する第一人者。スマートシニアライフ研究センターを主宰し、超高齢社会に向けたAI・ロボット活用の社会実装を牽引する。技術開発から社会設計まで全体俯瞰できる数少ない論客として、国内外の政策立案にも関与している。





林 俊宏 氏【特別講演】

厚生労働省 大臣官房審議官(老健局・障害保健福祉部担当)

厚生労働省入省後、社会・援護局、老健局等を経て現職。2040年問題を見据えた介護保険制度改革の立案・推進に携わる。中山間地域における介護サービス維持に向けた規制緩和とテクノロジー活用の政策方針を主導するとともに、AIを含むデジタル技術の介護分野への活用促進に向けた制度整備を担当。





伊藤 宏比古 氏【シンポジスト】

NEC 研究＆事業開発戦略統括部 産学官連携コーディネーター

NECにてAI・データ活用事業の推進および産学官連携を担当。デジタルエシックスとAIリテラシーの普及に取り組み、医療・介護分野における責任あるAI実装のための組織ガバナンス設計を支援。「AIは間違える・偏る・説明できない」という技術的本質の理解を起点に、現場が安心してAIを使いこなすための実践的知見を提供する。





鹿野 佑介 氏【シンポジスト】

株式会社ウェルモ 代表取締役会長兼社長

AIを活用したケアマネジメント支援プラットフォームを提供するウェルモを創業。地域包括ケアシステムの情報流通課題をAIで解決するケアテックの先駆者として、全国の中小・中堅介護事業者へのデジタル化支援を推進。AI導入の具体的な入口・費用感・期間・成果を数多くの実例とともに提供できる実践者。





土田 善丈 氏【シンポジスト】

SOMPOケア株式会社 取締役兼CDO(最高デジタル責任者)兼CIO(最高情報責任者)

国内最大級の介護事業者SOMPOケアにて、「egaku(えがく)」「教えて！KAiGO」等の生成AI活用サービスの開発・展開を主導。業界標準データ基盤を担うエヌ・デーソフトウェア(ほのぼのNEXT)取締役も兼務し、大手から中小まで介護産業全体のDXを牽引。「AI共創元年」の現場から2030・2040年の介護産業像を描く。





香取 幹 氏【司会・モデレーター】

当学会理事・事務局長 ／ 株式会社やさしい手 代表取締役社長

1993年設立の株式会社やさしい手(本社：東京都渋谷区)の代表取締役社長として、全国で訪問介護・居宅介護支援・通所介護等を展開。自社でのAI活用推進を通じ、中小介護事業者の経営者目線でのDX実践を体現する。本講演会では、現場の問いを核心に据えた進行でシンポジウム全体をナビゲートする。









■本イベントの注目ポイント

・介護保険政策の最前線に立つ厚生労働省 大臣官房審議官による特別講演(国の政策方針を介護経営者が直接聞ける機会)

・大阪大学・NEC・ケアテックスタートアップ・大手介護事業者が揃うオールスターパネル

・AI実装事例・規制緩和の方向性・デジタルエシックス・介護経営戦略をワンストップで学べる唯一の場

・東京会場(定員150名)とオンラインのハイブリッド開催により全国から参加可能

・シンポジウム後に研究交流会を開催(17:00～、参加費 5,500円)。登壇者との直接対話の機会あり









■日本介護経営学会 AI分科会について

日本介護経営学会AI分科会は、介護現場でのAI活用に関する(1)ガイドライン策定、(2)実証研究、(3)政策提言の三つの柱を軸に活動します。「人の意思決定を主体とし、AIを支援ツールとして位置づける」という基本原則のもと、介護経営者・研究者・政策立案者・テクノロジー企業が連携する産学官プラットフォームとして機能します。

AI分科会長：宇田 淳(城西国際大学大学院 教授)









■参加申込

公式サイト

https://kaigokeieigakkai.jp/

Peatix(クレカ・コンビニ・ペイジー決済)

https://1th-ai-subcommittee.peatix.com/

口座振込

事務局( info@bmltc.jp )までお問い合わせください