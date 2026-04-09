家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長：滝川 将幸)は、男性向けポータブルファンの新ブランド「ギアファン(GEAR FAN)」を立ち上げ、2026年4月中旬より全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。本ラインナップは、装着スタイルや機能特性の異なる4モデルで構成され、いずれも「スーツや作業着に馴染む」シックなグレー・ネイビーの2色展開を基本とします。





男性向けポータブルファン「ギアファン」新発売





■開発背景：猛暑が“日常”となった時代の、男性向けソリューション

日本の夏は年々過酷さを増し、猛暑日(最高気温35℃以上)の日数は増加傾向にあり、ポータブルファンは女性の間で必須のサマーアイテムになりました。

男性は外回りの営業や倉庫・工事現場など、汗をかく場面が多岐にわたる一方、従来のポータブルファンのカラーやデザインは女性向けが多く、男性が人前でためらわず使えるアイテムは限られていました。

そこでユアサプライムス株式会社が提案するのが、「男性が使いやすい“大風量、長時間”」というコンセプトの「ギアファン」です。「ギア(Gear)」とは装備・道具を意味する英語であり、スーツや制服と合わせても違和感のないシックなカラーリングと実用的な機能性を兼ね備え、学生や社会人の方が、通勤通学、パソコンワーク、外での作業やイベントなど、幅広いシーンでお使いいただけるよう、4種類の新商品を開発しました。









■ラインナップ紹介：使い方に合わせた4モデル

【1】ウェアラブル2WAY ベルトファン(YBM-600HE)

ベルトや首掛けできる、ウェアラブル2WAY ベルトファン(YBM-600HE)





──涼しさを「纏う」──

最大の特長は、ベルトやズボンのウエストに装着できる「ウェアラブル」スタイルです。ベルトクリップでしっかり固定し、クリップでシャツの裾を挟み込むことで衣服の中に直接送風。背中や腹部に自然な風を当てることができます。また付属のネックストラップで首から提げるスタイルも可能な2WAY仕様です。

大容量4,000mAhリチウムイオン電池を内蔵し、弱風使用時には最大約9時間30分の連続稼働を実現。さらにLEDライト機能(点灯・点滅切替)も搭載しており、夜間の現場作業や早朝の屋外活動でも視認性を確保できます。

デジタルディスプレイにバッテリー残量と風量設定が明示されるため、残量管理も直感的。風量は3段階で、幅108×高さ90mmのコンパクトボディながら実用性は抜群です。





・カラー ：グレー／YBM-600HE(H)、ネイビー／YBM-600HE(A)

・重量 ：約280g

・充電時間 ：約3時間30分

・希望小売価格(税込)：4,980円





【2】クリップ付きハンディファン(YMP-504HS)

クリップが本体と一体化、クリップ付きハンディファン(YMP-504HS)





── 116gの最軽量、電車の中でも手ぶらで涼める ──

クリップが本体と一体化したコンパクトなハンディファンです。4モデル中最軽量でありながら、4WAY仕様(ハンディ・クリップ・卓上・首掛け)に対応し、厚み10mm以内のものならクリップでどこにでも取り付け可能。角度調整の可動域が広く、リュックのベルト部分、胸ポケット、デスクのパーテーションなど、アイデア次第で用途は無限大です。最大約8時間の連続使用が可能で、終日のデスクワークもこれ1台でカバーします。





・カラー ：グレー／YMP-504HS(H)、ネイビー／YMP-504HS(A)

・重量 ：約116g

・充電時間 ：約3時間30分

・希望小売価格(税込)：3,480円





【3】折りたたみ5WAY ハンディファン(YM-702HS)

熱や衝撃への耐性が高い“準固体電池”搭載、折りたたみ5WAY ハンディファン(YM-702HS)





── “準固体電池”搭載で、安心・安全・多機能 ──

本モデル最大の注目点は、リチウムポリマー準固体電池の採用です。リチウムポリマー準固体電池は従来の液体電解質型リチウム電池に比べ、液漏れのリスクが低く、熱や衝撃への耐性が高い安全性の高い電池で、日常使いだけでなく、アウトドアや工事現場など、過酷な環境での使用でも信頼性が高く評価されています。

機能面では5WAY(ハンディ・首掛け・卓上・スマホスタンド・モバイルバッテリー)対応という圧倒的な多用途性が魅力。スマートフォンなどへのモバイルバッテリー機能(DC5V/1A出力)も備え、いざというときの充電にも対応します。本体を折りたたむと厚さわずか20mmのスリムデザインで、スーツやシャツのポケットにも収まる携帯性を実現。重量約135gという軽量ボディも魅力です。





・カラー ：グレー／YM-702HS(H)、ネイビー／YM-702HS(A)

・重量 ：約135g

・充電時間 ：約3時間25分

・希望小売価格(税込)：3,980円





【4】大容量ハイブリッド ハンディファン(YPM-600HE)

冷却プレートを搭載、大容量ハイブリッド ハンディファン(YPM-600HE)





── 冷却プレートで、風以上の涼しさを ──

送風だけでなく冷却プレートを搭載した、ハイブリッド冷却体験が最大の特長です。稼働中に本体前面の冷却プレートに触れることで、手のひらや首筋など直接肌を冷やすことができます。なお冷却プレート使用時には過剰な連続使用を防ぐ1時間自動オフ機能が働き、安全性にも配慮しています。

風量は100段階で微細に調整可能。搭載する5,000mAhの大容量リチウムイオン電池により、ファン単体使用では最大約11時間の長時間稼働を誇ります。リュックや鞄に引っ掛けられるカラビナ付きで、移動中も気軽に携帯可能。外回り営業やハイキングなど、アクティブなシーンに最適の1台です。





・カラー ：グレー／YPM-600HE(H)

・重量 ：約205g

・充電時間 ：約7時間

・希望小売価格(税込)：4,980円









■仕様一覧

「ギアファン」店舗展開イメージ





＜ベルトファン(YBM-600HE)＞

主な特徴 ：ウエアラブル・LEDライト付き

カラー ：グレー／ネイビー

電池容量 ：4,000mAh

連続使用時間 ：1.5～9.5時間

充電時間 ：約3.5時間

充電方式 ：USB Type-C

重量 ：約280g

風量段階 ：3段階

付属品 ：充電用USBケーブル、ネックストラップ

税込希望小売価格：4,980円





＜クリップ付きハンディファン(YMP-504HS)＞

主な特徴 ：クリップ一体型・超軽量

カラー ：グレー／ネイビー

電池容量 ：2,000mAh

連続使用時間 ：1.5～8時間

充電時間 ：約3.5時間

充電方式 ：USB Type-C

重量 ：約116g

風量段階 ：5段階

付属品 ：充電用USBケーブル、ネックストラップ

税込希望小売価格：3,480円





＜5WAYハンディファン(YM-702HS)＞

主な特徴 ：準固体電池（リチウムポリマー電池）・モバイルバッテリー機能

カラー ：グレー／ネイビー

電池容量 ：2,000mAh／(準個体電池)

連続使用時間 ：1.5～6.5時間

充電時間 ：約3時間25分

充電方式 ：USB Type-C

重量 ：約135g

風量段階 ：5段階

付属品 ：充電用USBケーブル、ネックストラップ

税込希望小売価格：3,980円





＜ハイブリッドハンディファン(YPM-600HE)＞

主な特徴 ：大容量5000mAh・冷却プレート・カラビナ

カラー ：グレー

電池容量 ：5,000mAh

連続使用時間 ：3～11時間

充電時間 ：約7時間

充電方式 ：USB Type-C

重量 ：約205g

風量段階 ：100段階、リズム

付属品 ：充電用USBケーブル

税込希望小売価格：4,980円





※全機種：充電時間は電源供給能力が低い場合に長くなる場合があります。

※連続使用時間は風量により異なります。

※製品のバッテリー交換はできません。

※生産国：中国









【会社概要】

会社名： ユアサプライムス株式会社

設立 ： 1978年(昭和53年)

代表者： 代表取締役社長 滝川 将幸

所在地： 東京都中央区日本橋富沢町9-8

TEL ： 03-5695-1503

URL ： https://www.yuasa-p.co.jp/









■ユアサプライムス株式会社について

私たちユアサプライムス株式会社は、日常の何気ない瞬間に「驚き」と「心地よさ」をプラスする家電づくりを目指しています。機能性はもちろん、所有する喜びを感じられるデザイン性を追求し、お客様の生活により潤いと豊かさを提供する製品をお届けしてまいります。