株式会社ヒコセブン(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：原島 行雄)は、オリジナルブランド「CARNEL」からレジン製1/43スケール(全長約8cm)、いすゞ フォワード 2012 東京消防庁水槽付ポンプ車 (有1)と2013 東京消防庁消防救助機動部隊水槽付ポンプ車 (31)の2アイテムを2026年4月8日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型店にて予約開始いたしました。





CARNEL 1/43 いすゞ フォワード 東京消防庁水槽付ポンプ車





・1/43 いすゞ フォワード 2012 東京消防庁水槽付ポンプ車 (有1)

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/CN431202





・1/43 いすゞ フォワード 2013 東京消防庁消防救助機動部隊水槽付ポンプ車 (31)

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/CN431306









【「いすゞ フォワード 東京消防庁水槽付ポンプ車」について】

この東京消防庁で運用されている水槽付ポンプ車はヘッド部分にはいすずのフォワードが使われております。水槽付ポンプ車は名前の通り車体に水槽(水のタンク)が装備されており火災現場へ急行した際に消火栓の位置を気にすることなくいち早く消火活動を始めることが出来ます。車体後部にはホースカーと呼ばれるホースを延ばす際に役立つ小さなリヤカーが搭載されております。2012年と2013年型で細かい装備は異なっております。2012年の方は署に配備されている車両で、2013年の方はハイパーレスキューの車両となっております。









【製品の特長】

1.一度限りの限定モデル。

CARNELではすべて1度限りの限定生産モデルになります。

2.実際の仕様をリアルに再現

赤色灯や、各種特殊装備など1/43スケールで出来る限り再現しております。









【概要】

名称 ： 1/43 いすゞ フォワード 2012 東京消防庁水槽付ポンプ車 (有1)

限定数 ： 200台

商品番号： CN431202

JAN ： 4580198724323





名称 ： 1/43 いすゞ フォワード 2013

東京消防庁消防救助機動部隊水槽付ポンプ車 (31)

限定数 ： 300台

商品番号： CN431306

JAN ： 4580198724712





予約開始日： 2026年4月8日

発売予定 ： 2026年5月～7月

販売料金 ： 各35,200円(税込)

サイズ ： 1/43スケール

ボディ素材： レジン(樹脂) 塗装済み完成品

パッケージ： (W)204mm x (D)96mm x (H)105mm *透明ケース付

対象年齢 ： 14才以上

仕様 ： ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 ： モデルギャラリー HIKO7 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

モデルギャラリーHIKO7 URL： https://www.hiko7.com

取扱模型店一覧 ： https://www.hiko7.co.jp/original3.html





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※いすゞ自動車株式会社許諾済

※商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合がございます。









■CARNELとは

“こだわりのミニチュアカー”をコンセプトにこれまでモデル化されていない車を中心にミニチュアカーのコレクションを楽しくするようなオモシロイ、珍しい、カッコイイこわだりのあるモデルを提案。赤いブランドロゴは消防/救急シリーズ。完全限定生産モデル。





「CARNEL」公式メーカーサイト

https://www.hiko7.co.jp









■「モデルギャラリーHIKO7」について

株式会社ヒコセブンが運営している直営店になります。実店舗では自社ブランドのRAI’S,CARNEL,islandsをはじめ、国内外のミニカーメーカーの商品を数多く取り扱っております。





「モデルギャラリーHIKO7」

https://www.hiko7.com









■会社概要

商号 ： 株式会社ヒコセブン

代表者 ： 代表取締役 原島 行雄

所在地 ： 〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

設立 ： 2001年4月2日

事業内容： 模型(ミニチュアカー)の製造及び販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.hiko7.co.jp