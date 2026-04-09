東京・竹芝から船で約24時間、世界自然遺産・小笠原諸島 父島で開催される音楽フェス「BONIN ISLAND JAZZ」が、2026年に10周年を迎えます。

10年前、小笠原で初めて当イベントが開催された記念日の本日4月9日より、竹芝～父島間の往復船代(おがさわら丸)および島内宿泊が無料となる出演者公募を開始しました。

あわせて出演者第一弾として、サックス奏者・元晴(ex-SOIL&"PIMP"SESSIONS 他)、トランペット奏者・大山 渉(ex-PE'Z 他)の出演が決定しました。





開催告知画像





2016お祭り広場ステージ





「BONIN ISLAND JAZZ」は、空路のない小笠原諸島で開催される音楽フェスです。

アクセスは、東京・竹芝から6日に一度運航される定期船「おがさわら丸」による約24時間の船旅のみ。気軽に訪れることのできないこの場所で、音楽と人と自然がゆるやかに交わる時間が生まれます。

本イベントは、観光として“消費されるフェス”ではなく、島の暮らしと地続きの中で音楽が鳴る場として、これまで多くの島民や来訪者、ボランティアの手によって育まれてきました。その体験は、会場に集う時間だけでなく、船での往復も含めた“6日間のフェストリップ”として、多くの参加者の記憶に残っています。





10周年となる今回は、これまで継続してきた出演者公募を今年も実施し、プロ・アマチュア・年齢・ジャンルを問わず広く募集します。今後はデザインや運営など、さまざまな関わり方の公募も予定しており、「観る」だけでなく「関わる」ことで成立するフェスとしての広がりを、段階的にひらいていきます。選出された出演者には、竹芝～父島間の往復船代(おがさわら丸)および父島での宿泊費が無料となります。

出演者第一弾として、ヘッドライナーにサックス奏者・元晴およびトランペット奏者・大山 渉の参加が決定しました。ヘッドライナーは最大5名で構成予定で、その他のメンバーについては今後順次発表されます。





簡単に行けない場所だからこそ生まれる、濃密な時間と関係性。

BONIN ISLAND JAZZは、音楽を“聴く”だけでなく、その場に集う人々とともに“つくる”体験として、これからも島とともに歩んでいきます。





2018パッションSTAGE





2023前浜エリア





■渡航費・宿泊費無料 特別枠 出演者公募概要

募集対象：プロ・アマチュア・年齢・ジャンル不問

募集内容：BONIN ISLAND JAZZ 2026 特別枠出演者

自薦・他薦いずれも応募可能

(他薦の場合は、応募時点で本人の了承を得ていること、

連絡先を明記すること)

選考 ：実行委員会および音楽監督による審査

採択数 ：2名予定

支援内容：・竹芝～父島間の往復船代(おがさわら丸)無料(主催者にて手配・負担)

・父島での宿泊費無料(主催者にて手配・負担)

※飲食費等は各自負担となります

応募方法：お申し込みフォーム https://forms.gle/5XoVQD8xM36EaqDz7

募集期間：2026年4月9日～5月21日 24時締切





※今回の出演者公募は、渡航費・宿泊費を主催者が負担する特別枠のみの募集となります。その他の出演枠については、今後の発表を予定しています。









■開催概要

イベント名：BONIN ISLAND JAZZ 2026 -10th Anniversary-

日程 ：2026年11月13日(金)～11月18日(水)

(11/13 竹芝発、11/14 父島着、11/17 父島発、11/18 竹芝着)

会場 ：東京都小笠原村 父島(おまつり広場ほか)

内容 ：

野外ライブを中心に、ワークショップや交流企画、船内イベントなど、滞在全体を通じた音楽体験を提供。あわせて、島内事業者による飲食出店や手工芸品の販売、島の歌を取り入れた100人バンド、島内を自由に巡り自然や文化を楽しむサウンドスケープジャーニーや環境プロジェクトなどを通じ、小笠原の魅力を多面的に体感できるプログラムを展開。さらに10周年企画として、これまでの歩みを振り返るダイジェスト映像の上映や写真展示を実施予定





音楽監督 ：大山 渉

主催 ：BONIN ISLAND JAZZ 実行委員会





2017集合写真





2025年1月スペシャルライブ









■出演アーティスト(第一弾)

・元晴 / MOTOHARU





元晴 / MOTOHARU





サックス奏者。ex-SOIL&"PIMP"SESSIONS 他。

バークリー音楽大学卒業後、国内外で活動し、これまでに5大陸33か国以上でライブを行う。

ソロやバンドでの活動のほか、南米・カリブを含む海外ツアーや主要フェスへの出演、NHK「トップランナー」や紅白歌合戦などメディア出演も多数。









・大山 渉 / Wataru Ohyama





大山 渉 / Wataru Ohyama





トランペット奏者・作編曲家。ex-PE'Z 他。

1999年にPE'Zを結成し、国内外で活動。2015年の解散後は、Gypsy JazzバンドBimBomBam楽団を結成し、多数の作品を発表。

現在はソロ活動を中心に、音楽イベントの企画やプロデュースも手がける。









■Official Account

Instagram：@boninislandjazz

Facebook ：Bonin Island Jazz

主催 ：BONIN ISLAND JAZZ 実行委員会





▼2025年開催の様子(映像)

BONIN ISLAND JAZZ 2025 ダイジェスト@BONIN ISLAND JAZZ

https://www.youtube.com/watch?v=whSW_JVEzZ0





2025年12月父島出港見送り