AIoTおよびエンタープライズソリューションのグローバルリーダーであるMSIは、 **東京ビッグサイト（東京国際展示場）** で開催される、 **Japan IT Week 春 2026（Japan IT Week Spring 2026）** にて、最新の技術革新を紹介しています。会場の **西3ホール、ブース#W21-22** では、 **4月8日から10日まで** 、産業用Edge AIをはじめ、データセンタークラスのエンタープライズインフラに至るまで、MSIの多彩なポートフォリオをご覧いただけます。

高性能エッジAIコンピューティング

MSIは、産業環境向けに最適化された高性能プラットフォームを備えた、実運用環境向けのEdge AIアプリケーションを紹介しています。 - **EdgeXpert AI Supercomputer:** NVIDIA GB10 Superchipを搭載し、高負荷のEdge AIワークロードに対応します。 - **MS-C926：** スリムボックスの産業用PCは、特にスペースに制約のある設置のために設計されています。 - **MS-C932：** 輸送およびモビリティ用途向けに設計された車載ボックスPCです。 - **MS-C910E：** 多用途に展開できる、コンパクトで柔軟なEdge AIボックスです。 - **ライブデモンストレーション：** 注目の用途として、スマート小売向けデジタルサイネージ、遠隔制御・管理、リアルタイム学習対応のマシンビジョン、スマートパーキング向け物体検出などがあります。

拡張性に優れたエンタープライズおよびAIインフラ

データ集約型ワークロードや大規模なAI展開向けに、MSIは高度なサーバーアーキテクチャーを紹介し、導入の簡素化、リソース利用率の向上、実運用開始までの時間短縮を支援しています。 **NVIDIA MGX™ Platforms:** - **CG480-S5063 (4U)：** デュアルIntel® Xeon® 6プロセッサーを搭載し、LLMトレーニング向けに最大8基のNVIDIA RTX PRO 6000/4500 Blackwell Server Edition GPUをサポートします。 - **CG290-S3063 (2U)：** シングルソケットのIntel Xeon 6システムで、NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUを4基サポートし、推論やEdge AI展開に最適です。 **ローカルAI開発：** - **XpertStation WS300：** NVIDIA DGX Station™アーキテクチャーをベースに、GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchipを搭載し、748GBのコヒーレントメモリプールを備えることで、データセンタークラスの性能でAIモデルのトレーニング、微調整、実行をローカルで可能にします。 **モジュラー型エンタープライズサーバー（DC-MHS）：** - **CX270-S5062(-HE) (2U)：** デュアルIntel Xeon 6サーバーで、DDR5 DIMMを32基、U.2 NVMeドライブを8台サポートし、仮想化および混合ワークロードに対応します。 - **CX171-S4056 (1U)：** 単一のAMD EPYC™ 9005プロセッサーを搭載し、DDR5 DIMMを24基、U.2 NVMeドライブを12台サポートします。

スマートモビリティと車載グレードソリューション

MSIはまた、過酷な環境下でも粉じん、振動、極端な温度に耐えられるよう設計された、高信頼性の車載グレード製品を紹介しています。 - **堅牢なモビリティ：** リアルタイムのデータ可視化を可能にし、スマートマシナリーの運用安全性を高める、堅牢なタブレットや電子式サイドミラーを提供しています。 - **次世代テレマティクス：** 自動車グレードのテレマティクスボックス（T-Box）は、4G LTE、Wi-Fi、Bluetooth、GNSSを単一のプラットフォームに統合し、リアルタイム監視と予知保全を実現します。 - **ODMパートナーシップ：** 次世代のフリート管理やIoT対応機械向けに、ハードウェア設計からクラウド統合、長期供給に至るまで、エンドツーエンドの支援を提供します。

技術セミナー

MSIは、4月8日午前11時から11時40分まで、西4ホールの特別セミナーエリアで開催される技術セッションに、パートナー各社をご招待します。 - **トピック：** NVIDIA MGX Server、DGX Station、DGX Spark AI Supercomputerの最新動向

詳細はhttps://ipc.msi.com/ または https://eps.msi.com/en をご覧ください。