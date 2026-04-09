https://risk-conference.net/conference/2026spring/

リスクマネジメントとBCPの専門メディアであるリスク対策.comは、5月25日（月）～29日（金）の5日間、毎年恒例となります「危機管理カンファレンス」をオンライン（ウェビナー方式）で開催することになりましたので、ご案内いたします。 2026年は、世界的に「リスクの転換点」となる年です。地政学的緊張の長期化、AIや量子技術の急速な進展、気候変動による災害頻発、そしてサプライチェーンの再構築など、企業を取り巻く環境は複雑化し、不確実性がかつてないほど高まっています。これらは一過性の課題ではなく、社会や企業の基盤を揺るがす構造的な変化です。 こうした転換点において求められるのは、形式的な「リスク対策」ではなく、次世代につながる実効性を伴う危機管理戦略です。レジリエンスの強化、実効性を高める訓練・演習、デジタルリスクへの対応、BCPの再設計、そして組織文化の変革が不可欠となります。企業は、単なる防御ではなく、変化を先取りし、持続可能な成長を支える仕組みを構築する必要があります。 危機管理カンファレンス2026春では、業界を超えた知見や先進的な取り組みを結集し、未来に向けた行動を促す場を提供することで次世代の危機管理を描きます。 参加費は無料となっておりますので、是非ともご参加いただきますようお願いいたします。

事前申込＋当日視聴アンケート特典

https://risk-conference.net/conference/2026spring/

本カンファレンスに事前申し込みの上、当日のリアルタイム配信をご視聴いただきアンケート回答いただいた方の中から抽選で180名様（各セッション5名×36セッション）に【Amazonデジタルギフト券1,000円分】を進呈いたします。

開催概要

「危機管理カンファレンス2026春」 リスクの転換点を迎え撃つ 次世代につながる危機管理戦略 開催日：Day1 2026年5月25日（月） Day2 2026年5月26日（火） Day3 2026年5月27日（水） Day4 2026年5月28日（木） Day5 2026年5月29日（金） 形 式：オンラインセミナー（リアルタイム配信＋アーカイブ配信） 参加費：無料 ※事前登録制 ※資料は別途有料販売（資料を購入しなくてもご参加いただけます）

■お問い合わせ

新建新聞社 リスク対策.com 危機管理カンファレンス運営事務局 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-3-3 FDC麹町ビル7階 E-mail：riskinfo@shinkenpress.co.jp TEL：050-5783-2010