『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』、「エクセドラ通信〈物語〉シリーズコラボ後編 情報解禁」が4月12日(日)20時～生配信決定！
株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）の公式番組「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra エクセドラ通信#24 〈物語〉シリーズコラボ後編 情報解禁」を4月12日（日）20時より生配信することを決定いたしました。
「〈物語〉シリーズコラボ後編 情報解禁」生放送決定！
今回の番組では、4月14日より開催を予定している〈物語〉シリーズとのコラボストーリーイベント後編の情報や、コラボ記念新★5キオクなど、情報盛り沢山の内容で生配信をお届け予定です。 ▼配信日時 4月12日（日）20:00～ ▼出演者（敬称略） 小宮山あかり（ナマエ役） ▼配信URL https://youtu.be/doivnpzpb7Yダウンロードはこちらから App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO
App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！
現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。 【ストアURL】 App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO Steam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/
「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要
・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」 ・企画・配信：アニプレックス ・開発：ポケラボ・f4samurai ・運営：ポケラボ ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始 ・7月17日 Steam版正式リリース開始 ・公式サイト https://www.madoka-exedra.com ・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com ・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra） ・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW ・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra ・公式ハッシュタグ #まどドラ ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP