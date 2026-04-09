サステナブルシューズブランド「Öffen（オッフェン）」、神戸・北野の直営店で「Öffen Book Club & Cafe」開催。母の日・GWに向けた体験型イベントを展開

株式会社Norms

サステナブルシューズブランドÖffen（オッフェン）は、神戸・北野に位置する直営店「Öffen Kitano House 北野店」にて、母の日・父の日シーズンに合わせた体験型イベント「Öffen Book Club & Cafe - Mother’s Day Edition」 をGWの期間中、開催いたします。



昨年、代官山店で好評だった「Öffen Book Club」を、北野店でも開催。本に囲まれた空間の中で、ワインやハーブティーを楽しみながら、大切な人へのギフトや自分へのご褒美を選ぶひとときをご提案します。本・香り・食を通して、日常に心地よい余白をもたらす体験型イベントです。

■ 開催概要

会期：2026年4月29日（水）～5月10日（日）

会場：Öffen Kitano House 北野店（兵庫県神戸市中央区北野町2-7-18 リンズギャラリー2階）

電話番号：078-855-5562

営業時間：10:00～19:00

＜MAIN CONTENTS＞

■ Öffen Book Exchange / 本の交換会

誰かにバトンパスしたくなる本の交換会。みんなでつくる、本の循環プロジェクトです。

今回は「母の日に贈りたい一冊」をはじめ、ワインやカフェタイムに寄り添う本、心身を整えるウェルネスの本を中心に回収を受け付けます。一冊の本が、次の誰かの時間へと静かに手渡されていきます。

本をお持ちいただいた方には冊数分の引き換え券をお渡しし、会期中、店内の本と自由に交換いただけます。

回収店舗：Öffen Kitano House 北野店

回収期間：2026年3月19日（木）～5月8日（金）

交換期間：2026年4月29日（水）～5月10日（日）

■ Öffen Gift Shelf - Mother’s Day Edition

心と体を整える「Öffen Gift Shelf」コーナーが登場。



Öffen Kitano House 北野店で開催される「Öffen Book Club & Cafe」に合わせて、大切な人や自分自身を労わる“ギフトの棚”をご用意。本を手に取るように、「香り」や「食」など、忙しい毎日に心地よい余白をもたらしてくれるプロダクトを厳選しており、会期中は店頭にてお求めいただけます。

母の日や父の日の贈り物、そして自分へのご褒美として、心を満たすひとときをご提案します。

取扱ブランド：amasora / COCONUT GLEN’S / EARTH PRODUCTS / futcha / Keicondo / OWIU Goods / PHYTO APOTHECARY / THE YOMOGI STAND / VALUE BOOKS / WEIN HAUS ROTE ROSE（アルファベット順）

■ SPECIAL COLLABORATION

１.＜Öffen × amasora＞

「余計なものを入れない」というやさしさを、そのまま贈る。大切な人のからだと心に寄り添う、Öffen × amasora のクッキー缶。自然の恵みをそのままに、余計な添加物を使わず丁寧に焼き上げたクッキーの詰め合わせ。ハーブやスパイス、ナッツや抹茶など、からだにやさしい素材を重ね、香りや食感の違いを楽しめるよう仕立てました。ジンジャーやペパーミント、ネトルなどのハーブに、ローズやラベンダー、エルダーフラワーの華やかな香り。「futcha（百八）」の抹茶も取り入れ、ひと口ごとに心が整う味わいに。贈り物としても、自分自身をいたわる時間にも。

大切な人に贈りたくなる、Öffen x amasora のコラボクッキー缶が登場。オッフェンのシグネチャーである「靴型クッキー」や、futchaの抹茶、PHYTO APOTHECARYのハーブを練り込んだフレーバーなど「10種類のクッキー」がぎっしり詰まった、ここでしか手に入らないスペシャルなギフト。。Öffen 公式ウェブショップで発売予定（5月上旬より順次発送）。北野店では電話受付による事前予約も可能。受付は 4月18日(土) まで。

Öffen オリジナルクッキー150g

3,850円(税込)

内容：ミントクッキー、ハーブクラッカー、抹茶クッキー、ラムレーズンのサブレ、胡麻とシナモンのポルポロン、アールグレイのサブレ、エディブルフラワーナッツ、フロランタン

特定原材料：小麦、卵、乳

２.＜Öffen × Keicondo＞

「飲む、食べる、飾る。暮らしに寄り添う多機能な一客。」お酒を愉しむだけでなく、パフェグラスとして、時には季節を愛でる花器として。使い手の想像力によって、さまざまな用途でお使いいただけます。



Öffen オリジナルゴブレット

8,800円(税込)

■ COCONUT GLEN’S MAUI ICE CREAM POP-UP

ハワイ・マウイ島から届いたココナッツアイス。

ココナッツミルクと厳選素材のみでつくるプラントベース（乳製品・白砂糖・添加物不使用）のアイスクリームは、世界のベストアイスクリームショップにも選出されています。

今回はアイスクリーム、スムージー、ココナッツキャンディを展開。お子さまも楽しめる、ココナッツに絵を描くワークショップ（有料／予約不要）も実施予定です。

期間：2026年5月3日（日）～5月6日（水）

場所：リンズギャラリー1F（雨天時：Öffen Kitano House 北野店）

営業時間：10:00～19:00（※なくなり次第終了）

■ Öffen Kitano House Cafe & Wine Bar

登録有形文化財が立ち並ぶ神戸・北野の街、Öffen Kitano Houseにて、GW限定のカフェ＆ワインバーをオープン。

PHYTO APOTHECARYのハーブティーに寄り添うスイーツやハーブのアペタイザー、芦屋amasoraによる自然派料理とともに、ドイツワインをゆっくりと味わうひとときをご提案します。

「一歩ずつ、心地よいほうへ。」をコンセプトに掲げるÖffenが、日常の延長線にある少し特別な時間をお届けします。

ワインボトルの販売に加え、店内ではグラスワイン（有料）もご用意しており、ゆっくりとお楽しみいただけます。

ドイツワインや、PHYTO APOTHECARYのハーブティーに寄り添う、芦屋amasoraによる自然派料理、ハーブのアペタイザーや花の香りのスイーツをご用意。



コラボレーション：amasora / PHYTO APOTHECARY / WEIN HAUS ROTE ROSE

期間：2026年5月3日（日）～5月6日（水）

場所：Öffen Kitano House 北野店

営業時間：10:00～19:00

＜CONTENTS＞

■ Herbブレンドワークショップ

植物療法（フィトセラピー）の考えをもとに、ハーブを使ったセルフケアを学びながら、自分の体調や気分に合わせたオリジナルブレンドのハーブティーを作るワークショップ。

身体の仕組みやハーブの作用を理解したうえで、数種類のハーブから自身に合った組み合わせを選び、自分だけの一杯へと仕上げます。完成したハーブティー（約5日分）はお持ち帰りいただけます。Öffenオリジナルブレンドの試飲付き。

開催日：2026年5月3日（日）

時間：１.11:00～12:15 ２.14:00～15:15 (各回 約75分)

定員：各回 5名 (最少催行人数 3名)

参加費：3,630円 (税込)

申込方法：Googleフォームより事前予約(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd64FeydKaAA6YwxE30uGC5Fz5qVp2ce_-0XuJq70j-QKnwtw/viewform)

【Profile】柳原史佳

ヴァイオリニスト／AMPP認定メディカルフィトセラピスト

演奏活動やアーティストサポートを行うなかで、自身の体調不良をきっかけに植物療法を学ぶ。ハーブや精油を取り入れたセルフケアを提案し、身体と心を本来のリズムへ整えることを大切にしている。ブランド「PHYTO APOTHECARY」主宰。

その他 体験コンテンツ

・ワインボトルへの手書きラベル制作（母の日ギフト向け）

・キッズ向けお絵かきスペースの設置

・「本だったノート」を使ったメッセージ企画

（例：「お母さんの好きなところ10」など）

■ ブランド概要

amasora

旬と発酵を軸に、身体に寄り添う料理を提案するamasora。自然のリズムに合わせ、その時期に最も力を持つ食材を選び、無理のないかたちで料理へと落とし込んでいる。生産者のもとへ足を運び、自分たちの感覚で選び抜いた素材のみを使用。手を加えすぎず、素材の力を引き出すことで、身体にすっとなじむ味わいに。

EARTH PRODUCTS

建築家・武田清明によるEARTH PRODUCTSは、自然と建築の関係性を軸に、素材や環境に根ざしたプロダクトを提案するプロジェクト。自然物が持つ唯一無二の形状や質感を生かしたブックエンドは、本と過ごす静かな時間に寄り添い、本を収めるひとときまでも心地よい時間へと導き、その時間に深みを添える存在。展開するのは、自然石の質感をそのまま活かしたブックエンド。大サイズの「BOOKEND」と、小ぶりな「BOOKEND MINI」をラインナップ。空間に静かな重みと余白をもたらすプロダクト。

futcha

日本の茶文化を現代にひらく、抹茶ブランド「futcha」。産地や土壌に向き合いながら選び抜いた茶葉を、日常に取り入れやすいかたちで提案している。ラインナップは、味わいや個性の異なる4種（百八・卉木・一抹・檻欖）それぞれが持つ香りや余韻の違いを楽しめるのが特徴。お湯で点てるだけでなく、ラテやスイーツ、食事と合わせるなど自由な取り入れ方も可能。抹茶本来の風味を気軽に味わいながら、日々のコンディションを整えたい方に。

Keicondo

大地を思わせる印象的なイエローの釉薬がシグネチャーとして人気を集める、茨城県笠間市を拠点に活動する陶芸家・Keicondoによる、Öffen Kitano House限定のワインカップが登場。素材を引き立て、料理を支える器でありたいという思想のもと、用途を限定しないかたちで制作されている。Keicondoさんからのメッセージ。「ワイングラスとしての意識は少なく、ワインに限らない器として作りました。何が入れられるのか楽しみな器です。」

OWIU Goods

LAを拠点に活動する建築・デザイン事務所OWIU Designによるセラミックブランド「OWIU Goods」。デザインから制作までをすべてLAで行い、自然や旅の記憶、ふとした風景の断片をインスピレーションに落とし込んでいる。ラインナップは、BEACHES、DESERT、WHITE SANDSの3シリーズ。それぞれ異なる土地の空気感を映し出した質感と色合いが特徴で、ラテカップや抹茶碗、茶筅盾など日常に取り入れやすいプロダクトを展開。使うたびに、どこかの風景を思い起こさせるような器。

PHYTO APOTHECARY

植物療法士が手がけるハーブブランド「PHYTO APOTHECARY（フィト アポセカリー）」。歴史的・科学的知見に基づきブレンドされたハーブティーは、植物の力を日常に取り入れ、身体と心を本来のリズムへと整えていく。厳選された高品質のハーブで、日々の小さな不調や揺らぎに寄り添う。「まずは自分」を大切にすることから始まるセルフケアの提案。自分の変化に気づき、そのプロセスを楽しむための一杯に。今回は、女性の毎月のゆらぎに寄り添うブレンドと、季節や環境によるムズムズをやわらげるブレンドの2種類と、Öffenだけのオリジナルブレンドを展開。

THE YOMOGI STAND

代官山に2025年にオープンした、発酵よもぎのドリンクスタンド「THE YOMOGI STAND」。阿蘇の大地と湧水に育まれた自然栽培のよもぎを、発酵・焙煎して仕上げた「HAKKO YOMOGI スティック」を展開。お湯や水に溶かすだけでなく、ラテやスムージー、パンケーキなど日々の食事にも取り入れやすい。

よもぎは「ハーブの女王」とも呼ばれ、クロロフィルによる造血・浄血作用、身体を芯から温める温活効果、高いデトックス作用が期待される。ノンカフェインで胃腸にやさしく、自律神経を整え、冷えやむくみのケアなど、日々のコンディションを内側から支える一杯に。

VALUE BOOKS

オンラインを中心に、全国から本の買取・販売を行うバリューブックス。日々3万冊もの本が届く一方で、その約半数は値段がつかず、古紙として再生されている。その流れの中から生まれたのが「本だったノート」。役目を終えた本に、もう一度手に取られる機会を与える、新たな循環の提案。会場では「本だったノート」を使い、「お母さんの好きなところ10」など、自由に言葉を書き留めるメッセージ企画も実施。贈り物に想いを添えるきっかけに。

WEIN HAUS ROTE ROSE

ドイツワイン「WEIN HAUS ROTE ROSE (ワインハウス ローテ・ローゼ) 」。生産者の想いと品質に向き合い、家族経営のワイナリーを中心に個性ある造り手のワインを日本へ届けている。母の日・父の日のギフトや自分へのご褒美、大切な人へ贈る一本として選びやすいラインナップを展開。キッズコーナーでは、ギフトカードにメッセージや絵を描けるサービスもご用意。

【Öffen（オッフェン）について】

オッフェンは『Small Steps Big Changes.（みんなの小さな一歩が世界を大きく変える）』をコンセプトに、地球・ひと・動物に配慮したシューズブランドです。「一歩ずつ、心地いいほうへ。」をミッションに掲げ、足元からお客様の快適な暮らしをサポートします。



【Öffen's Sustainabilityについて】

参考URL：https://offen-gallery.com/sustainability/

【Öffen Information】

公式HP : https://offen-gallery.com/

公式WEBSHOP：https://shop.offen-gallery.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/offen_gallery/



【会社概要】

株式会社Norms / Öffen（オッフェン）

住所：〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町2-7-18 リンズギャラリー2階

お問い合わせはこちらまで：offen@norms.co.jp

※表記につきまして※

Öffenの「Ö」はドイツ語アルファベットを使用しております。英表記大文字の「O」でも対応可能となっております。