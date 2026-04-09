こびりつきにくいから料理初心者も使いやすいツルすべフライパン「evercook fit（エバークック　フィット）」に人気のカラースモーキーブルーの新セット・新サイズが登場

株式会社ドウシシャevercook fit IH対応 フライパン3点セット

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、キッチンブランド『evercook（エバークック）』より、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」を展開しています。特に人気の公式限定カラー「スモーキーブルー」のセットに、初めての一人暮らしにぴったりな「evercook fit IH対応 フライパン3点セット」を新たにラインアップに加え、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部通販サイトにて４月中旬より発売します。また、同時にスモーキーブルーの着脱式フライパンから、人気の3サイズの単品販売も開始します。

URL：（3点セット）https://www.doshisha-marche.jp/c/lifestyle/LS003/HO-4550668907730

URL：（単品）https://www.doshisha-marche.jp/p/search?keyword=EFIFP

【開発経緯】

2012年に販売を開始した『evercook（エバークック）』は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供しています。累計販売枚数は800万枚（※ドウシシャ出荷ベース 2025年4月末時点）を超え、ツルすべの使い心地が長持ちすることから、長期愛用者やリピーターが多いのが特長です。

ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」にて販売している限定カラー「evercook fit（エバークック フィット）」のスモーキーブルーは、毎日の料理が楽しくなる可愛らしいカラーでご好評いただいています。フライパンとポット（鍋）をご用意した新生活におすすめの新しい3点セットと、evercookのフライパンの中で特に人気の3サイズを単品としてラインアップし、ご家庭の環境に合わせてさらに選びやすいように、また長期愛用の方の買い替え・買い足し需要にお応えできるようにしました。

【特長】

◆多様なニーズにお応えできるから“暮らしにフィット”

今回発売するのは、取っ手が取れるフライパン「evercook fit（エバークックフィット）」のシリーズです。コンロを選ばないオール熱源対応で、爽やかなスモーキーブルーのフライパンを展開します。すでに販売をしている4点セット、8点セットに加え、初めての一人暮らしにぴったりな3点セットを新たにラインアップしました。さらにevercookのフライパンの中で特に人気の3サイズ（玉子焼きフライパン、26cmフライパン、28cmフライパン）の単品販売を開始し、多様なご家庭のニーズにお応えできるようになりました。

◆取っ手が取れるから“収納にフィット”

専用ハンドルがフライパンから外せるので、フライパンやポットを重ねて収納できます。ごちゃつきやすいキッチン収納庫もコンパクトにスッキリします。

※重ねて収納する場合はフライパン内面に傷がつかないようにキッチンペーパーなどを挟んで収納してください。

evercook fit 収納イメージ（スモーキーブルー）

◆取っ手が取れるから“オーブンにフィット”

専用ハンドルを外せばオーブン調理ができます。コンロで食材を炒めてからそのままオーブンへ入れることができるので、余計な洗い物が増えません。

evercook fit オーブン使用イメージ（スモーキーブルー）

◆お皿代わりに使えるから“食卓にフィット”

専用ハンドルを外せば、お皿のように使用できるので、出来立ての料理をそのまま食卓に出すことができます。お気に入りのフライパンカラーで食卓も彩り豊かに、内面のシャンパンゴールドが料理の色味をさらに引き立てます。

evercook fit 食卓イメージ（スモーキーブルー）

◆蓋をして “冷蔵庫にフィット”

専用ハンドルを外せばコンパクトになるので、蓋をして冷蔵庫に保存ができます。面倒な移し替えもいらず、洗い物も増えません。おかずも鍋ごと保存しておけば、翌日の温めなおしも簡単です。

※長期間（一昼夜または一日以上）の保存を行う場合は、別の容器に移し替えてください。

evercook fit 冷蔵庫保管イメージ（スモーキーブルー）

◆狭いシンクにも、食洗器にも “洗い物にフィット”

専用ハンドルを外せば、フライパンをまるでお皿のように丸洗いできて清潔にご使用いただけます。ツルすべのevercookだから、汚れがつきにくく水切れのよい、ストレスフリーな洗いあがりです。食器洗浄機や食器乾燥機にも対応しています。

◆内面ふっ素樹脂コーティング500日保証※１.、２.

ふっ素樹脂コーティングがはがれにくく、「こびりつきにくい自信」があるから、内面ふっ素樹脂コーティングのはがれには500日保証が付いています。

※１. 500日保証は本体内面ふっ素樹脂コーティングのはがれが対象です。

（強い火力や空だきによる変形・変色・こげつき、また使用により発生した傷は対象外です)

※２. 取っ手などの樹脂部分やガラスふたなどは、保証対象外となります。

◆evercook のふっ素樹脂コーティングの強み

evercookは接着剤を使わずにふっ素樹脂コーティングをかける、バインダーフリー製法を採用しています。

フライパンの素材である「アルミニウム合金」とツルすべの使い心地を実現するために重大な要素である「ふっ素樹脂コーティング」は相性が悪く、剥がれやすい特徴を持っています。そのため一般的なふっ素樹脂コーティングのフライパンは接着剤を使ってこの２つをくっつけているものが多いです。しかし、接着剤は熱に弱いため、フライパンとして使用しているうちに接着剤が剥がれ、それによりふっ素樹脂コーティングも剥がれて、こびりつきやすくなってしまいます。evercookは接着剤を使わないバインダーフリー製法のため、接着剤の剥がれによるふっ素樹脂コーティングの剥がれは起こりません。

また、evercookフライパンは本体のアルミニウム合金の表面に目に見えない細かい突起のある独自のアンカー構造を施しているため、ふっ素樹脂コーティングをつかんで離しません。

さらに、フライパン本体のアルミニウム合金とふっ素樹脂コーティングの間に、アルマイトコーティングを施しています。アルマイトコーティングとは酸化被膜のことで、塩分に強いという特徴があります。もし、ふっ素樹脂コーティングに傷がついてしまっても、このアルマイトコーティングのおかげでアルミニウム合金の腐食を防いでくれるため、こびりつきにくくツルすべが続きます。

【商品概要】

＜セット品＞

名称：evercook fit IH対応3点セット スモーキーブルー

型番：EFIST3SB

セット内容：ポット18cm、フライパン20cm、専用ハンドル

希望小売価格：5,500円（税込）

URL：https://www.doshisha-marche.jp/c/lifestyle/LS003/HO-4550668907730

EFIST3SB

＜単品＞

名称：evercook fit IH対応 玉子焼きフライパン 13×19cm スモーキーブルー

型番：EFIFP13SB

サイズ（約）：Ｗ200×Ｄ144×Ｈ42mm

質量（約）：286g

希望小売価格：3,850円（税込）

EFIFP13SB

名称：evercook fit IH対応 フライパン26cm スモーキーブルー

型番：EFIFP26SB

サイズ（約）：Ｗ276×Ｄ276×Ｈ55mm

質量（約）：550g

希望小売価格：4,400円（税込）

EFIFP26SB

名称：evercook fit IH対応 フライパン28cm スモーキーブルー

型番：EFIFP28SB

サイズ（約）：Ｗ295×Ｄ295×Ｈ58mm

質量（約）：627g

希望小売価格：4,950円（税込）

EFIFP28SB

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。