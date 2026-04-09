【横浜・多文化共生フェス】アフリカ・南米文化の体験型イベント「ワールドフェスティバル2026」、5月2日～5日に開催。ゴールデンウィークは親子で五感を楽しむ旅に出よう

NPO法人アフリカヘリテイジコミティー

ノヴィーニェ企画（運営：NGOアフリカヘリテイジコミティー、代表：トニー・ジャスティス）は、2026年5月2日（土）～5日（火・祝）の4日間、横浜市・沢渡中央公園にて「ワールドフェスティバル2026」を開催いたします。

本イベントは、アフリカや南米、カリブ諸国のエネルギッシュな文化を、五感を通じて体験できる国際交流フェスティバルです。プロ奏者から学ぶ伝統太鼓「ジャンベ」や、タンザニア直伝の「ティンガティンガ絵画」など、親子で楽しめる本格ワークショップが充実。また、収益の一部は日本とアフリカのこども支援、および地域でのフードパントリー活動に充てられます。多文化共生と社会貢献が融合した、GWの新しいお出かけスポットにぜひお越しください。

公式HP http://africaheritage.jp/festival/

<開催概要>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/142906/table/6_1_fabe7705acfe0448f2adf7791c5de2fd.jpg?v=202604091151 ]

＜イベント内容＞

【本物の文化に触れる本格ワークショップが目白押し】

会場には、伝統太鼓ジャンベの演奏体験や、色鮮やかなアフリカンビーズ細工、タンザニア発祥の

「ティンガティンガ絵画」など、親子で夢中になれる本格的なワークショップが勢ぞろいします。

また、世界各国の本場の味が勢ぞろいするフードコートや、プロによるエネルギッシュなライブステージも必見です。

5月5日(火・祝)には、地域交流と支援を目的とした食料品の無料配布（フードパントリー）も実施します。

フードコート

各国の家庭料理からソウルフードまで、珍しいごちそうグルメが勢ぞろい！

世界の美味しさを一度に楽しめる贅沢なラインナップ。ケバブやハンバーガー、中華に加え、ファタヤやヤッサなど本場の味も充実。

フードコートコンサートステージ・パフォーマンス

熱狂のライブステージ＆パレード

世界各国のアーティストが集結し、本場のエネルギッシュな生演奏とダンスを披露。国籍も年齢も超え、会場全体が歌と踊りに包まれる最高の瞬間をお見逃しなく。

本場のリズムと感性に触れる！「心と体で楽しむ」本格体験プログラム

会場内では、見るだけでなく、実際に触れて、作って、踊れる参加型コンテンツが目白押しです。大人も子どもも夢中になれる「本物」の文化体験をお届けします。

バザールバザール

世界各国の雑貨やアクセサリー、民族衣装が並ぶバザールエリア。まるで海外の市場を歩くようなワクワク感の中で、お気に入りの一点や異文化の魅力に出会える特別な空間です。

思わぬ発見があるかも？？

アフリカンビーズ手作りビーズ ワークショップ

アフリカンビーズを手作り！一つひとつのビーズに込められた意味を感じながら、世界に一つだけの「自分だけのお守り」を持ち帰ることができます。

小さなお子様から大人までたのしんでいただけます。

ジャンベドラム ワークショップ

アフリカの太鼓（ジャンベ）を叩いてみましょう。

プロの先生が叩きかたを伝授します！

みんなで叩くと楽しいですよ。

（ワークショップは有料です）

ティンガティンガティンガティンガ ぬりえ ワークショップ

サバンナの動物たちを鮮やかな6色のエナメル塗料で描く、

タンザニア発祥の現代アート。

自由な表現を楽しみながら、アフリカのアートスピリットに触れることができます。

<目玉企画>

雑貨やファッションアクセサリー【ライブステージには世界各国のアーティストが出演！】

ステージでは、アーティストによる生演奏や生歌唱などのパフォーマンスも披露されます。音楽を通して世界の文化に触れることができ、皆で楽しめる大盛り上がりのステージです。

※ステージでパフォーマンスしたい出演者を募集中！国籍・年齢・性別不問です。先着順となり、定員に達した場合はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※ボランティアも大募集中です。出演者の方には是非ボランティアにもご協力いただけますと幸いです。

★今年も6月20日、21日には代々木公園にてアフリカヘリテイジフェスティバル2026を開催します★

【代表コメント】

アフリカンヘリテイジコミティーは、アフリカをはじめとする世界各国の文化の魅力を、

日本の皆さまにより身近に感じていただきたいという想いからスタートしました。

長い歴史の中で受け継がれてきた文化や音楽、食、人と人とのつながりには、言葉や国境を越えて人の心を動かす力があります。私たちはその“本物の魅力”を体験できる場をつくることで、多文化への理解と交流のきっかけを広げていきたいと考えています。

また、日本の子どもたちが幼い頃からさまざまな文化に触れ、世界に興味を持ち、将来グローバルに活躍していくことに少しでも貢献できればと願っています。

今回、横浜で初開催となる本フェスティバルを通じて、多文化への理解と交流のきっかけを広げていきたいと考えています。

■■こどもたちへの支援活動について■■

これらのイベントの収益の一部は、日本とアフリカのこどもたちの支援活動の一部に繋がります。

アフリカヘリテイジコミティーは、日本でのアフリカ文化振興事業(イベント事業ほか)と同時に、アフリカの恵まれない環境にある子供達を支援する活動を行っています。また、日本では近年の社会問題となっている貧困・孤食のこどもたちの支援につながることを目的とし「ノヴィーニェこども食堂・こども寺子屋」「フードパントリー（食料品の無料配布）」という活動も続けています。

「社会でこどもを育てる」をテーマに、サステナブルな社会の仕組みづくりを目指しています。是非まちだ国際交流フードフェアにご参加いただき、未来を担うこどもたちの支援活動にご協力をお願いいたします。



ノヴィーニェこども食堂・こども寺子屋 公式HP: http://kodomo.novinye.com/(http://kodomo.novinye.com/)

ノヴィーニェこども食堂・こども寺子屋ブログ：http://ameblo.jp/novinye-kodomo/

キッチンカーでのこども食堂フードパントリー（食料品の無料配布）

■■ 未来を共に創る仲間・サポーターを募集しています ■■

「アフリカヘリテイジコミティー」は、多くのボランティアや協力企業に支えられています。

・ボランティア募集： 会場案内、設営、司会、翻訳など、あなたの得意を活かせる場所があります。

・出展・パフォーマンス募集： ステージ出演者、パレード参加者も大募集中！

・協賛・スポンサー募集： 企業PRスペースの提供、ビジネスマッチングのサポートも行っています。

【詳細・お申し込みはこちら】 公式HP：http://africaheritage.jp/festival/

※各募集の詳細は上記URLよりご確認ください。

＜会社概要＞

NGOアフリカヘリテイジコミティー ノヴィーニェ企画は、アフリカ文化の普及および国際交流の推進を目的とし、各種イベントの企画・運営や教育・文化活動を展開しています。多文化理解の促進を通じ、地域社会への貢献を図っています。

団体名：NGOアフリカヘリテイジコミティー ノヴィーニェ企画

代表者：トニー・ジャスティス

業務内容：文化イベントの企画・運営、国際交流事業、教育・文化普及活動

公式サイト：http://africaheritage.jp/festival/

お問い合わせ先：TEL：045-482-4665

E-mail：info.africaheritagefestival@gmail.com

公式SNS：

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