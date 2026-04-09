『転生宗主の覇道譚　～すべてを呑み込むサカナと這い上がる～』のトレーディング場面写ホログラム缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『転生宗主の覇道譚 ～すべてを呑み込むサカナと這い上がる～』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『転生宗主の覇道譚 ～すべてを呑み込むサカナと這い上がる～』の商品の受注を4月3日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1984?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写ホログラム缶バッジ

樊凌霄、流鋒芒、谷霊、白漣素、白檀殊、段菀、月彤、程曦、蘇暮川、姜柔児、龍逆天、蒯意仇の印象的なシーンにホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ティザービジュアル F3号キャンバスボード

ティザービジュアルをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\5,500(税込)

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「樊凌霄 BIGアクリルスタンド」を使用しております。

樊凌霄、流鋒芒、谷霊、白漣素、白檀殊、段菀のイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（樊凌霄、流鋒芒、谷霊、白漣素、白檀殊、段菀）

サイズ：本体：（約）14.4×13.6cm 台座：（約）8.4×2.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ティザービジュアル A3マット加工ポスター

ティザービジュアルを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\880(税込)

サイズ：A3

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1984?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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(C)bilibili 改編自哔哩哔哩漫画人気作品 《鲲吞天下》 原作者:黙