【無料／オンライン開催】管理職によるハラスメントリスクにAIを活用してどう向き合うか

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は、4月14日（火）に株式会社シーベース 代表取締役社長 CEO 深井 幹雄 氏をお招きしオンラインセミナーを開催いたします。

開催概要

実績もあり、会社への貢献度も高い「優秀なリーダー」こそ、無意識の“悪癖”に気づけていないかもしれません。

近年、職場での「いじめ・嫌がらせ」の件数は増加傾向にあると同時に、パワハラ行為者の「約半数（52.3％）」が自身の問題行為を自覚していないという現実があります。

*参照：株式会社マネジメントベース「ハラスメント行為者の自覚に関する１万人アンケート調査結果」(21’ 6月 25日)より引用

「部下を成長させるための適切な指導だ」

「自分には組織の責任がある」

と、本人は良かれと思って行動しているため、周囲からは指摘しづらく、行動改善にも繋がらない“グレーゾーン問題”が多くの企業で起きているのです。

本セミナーでは、360度フィードバックの国内パイオニアである株式会社シーベースより代表取締役社長 CEO 深井 幹雄 氏をお招きいたします。

「360度フィードバック」を用いて無自覚なリスクを可視化し、本人に“気づき”を与える方法から、

「コーチング」によってその気づきを“行動化・習慣化”させるための具体的なアプローチまで余すことなくお伝えいたします。

このような方にオススメ

セミナースケジュール

- 管理職の言動によるハラスメントリスクを未然に防ぎたい- 研修を実施しても、現場の行動がなかなか変わらないと感じている- 360度フィードバックなどの客観データを活用し、マネジメント改善を進めたい- 管理職の行動変容を促すしくみづくりに関心がある- すでに課題が顕在化している管理職に対する、対応や対策について知りたい- オープニング- 360度フィードバックとAI分析による行動の可視化- 対象者の言動と変容- 質疑応答- アンケート回答

セミナー詳細

登壇者プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/83_1_4197d9e3891becc628a44d0632465ac0.jpg?v=202604091151 ]

株式会社シーベース

代表取締役社長 CEO

深井 幹雄（ふかい よしお）氏

1995年エン・ジャパン入社。執行役員として新卒サイト、派遣サイト、エージェントサイトの事業部長を経験。2017年シーベースの代表取締役に就任。年間100社を超える企業を訪問し、組織開発、人材開発の課題解決をサポートする。

コーポレートコーチ株式会社

代表取締役社長

森川 駿（もりかわ しゅん）

大学卒業後、大手旅行会社に入社し、団体旅行の営業担当として、社員旅行や修学旅行の旅行企画から手配、添乗業務を経験。 2015年にビジネスコーチ株式会社に入社後、人事制度構築・ビジネスコーチングのコンサルティングセールスおよび、メンバーの採用・育成・マネジメントなどに従事。 2025年1月より現職。現場叩き上げの経験とコーチング理論を融合させ、企業の人的資本経営と組織変革をプロデュースしている。

ビジネスコーチ株式会社について

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

【イベント主催：コーポレートコーチ株式会社】

社名：コーポレートコーチ株式会社

代表者：代表取締役社長 森川 駿

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2025年1月6日

事業内容：人材開発事業

URL：https://corporatecoach.co.jp/

TEL：03-3528-8022



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