中部地区最大級のカレーの祭典「TOKAIカレーなるフェス」！4/29(水祝)～5/4(月祝)の6日間、矢場公園にて開催！

東海カレーなるフェス実行委員会

東海カレーなるフェス2026実行委員会は、2026年4月29日(水祝)～5月4日(月祝)の6日間、名古屋市中区 矢場公園(名古屋市中区栄3-26)にて、中部地区最大級の「カレー」を味わい尽くせる大型フードフェス「TOKAIカレーなるフェス」を開催いたします。

イベント初参加含む、東海3県の有名・実力カレー店を始め、西日本最大級のカレーの祭典「カレーEXPO」の人気上位店、さらに「神田カレーグランプリ」の決勝進出常連店も出店します。

大阪発祥の「スパイスカレー」始め、「欧風」、「スープカレー」、「インドカレー」、「台湾カレー」、「キーマカレー」、「激辛カレー」や「コラボメニューカレー」など、様々なジャンルのカレーの“あいがけ”や“食べ比べ”ができ、とことん“カレー”を味わい尽くし、楽しみ尽くせるイベントとなっています。

公式Instagram(＠currynarufes.com)で出店者やイベントメニューを順次更新中！

【開催概要】

イベント名称 ：「TOKAIカレーなるフェス2026」

開催期間 ： 2026年4月29日(水祝)から5月4日(月祝)の6日間

10:30～20:00(L.O 19:30)

開催場所 ： 矢場公園（名古屋市中区栄3-26）

入場料 ： 無料 ※カレーチケット購入の上、カレー店舗での引き換えとなります

出展者数 ： 計30店舗以上

※1日あたり約20店舗、Round1(4/29～5/2)／Round2(5/3～5/4)で

一部店舗入れ替えあり

公式ホームページ： https:// currynarufes.com ※4/15(水)頃公開予定

公式Instagram：＠currynarufes.com

西日本最大級のカレーの祭典「カレーEXPO」のノウハウをフル活用

8万人(※1)が訪れる、西日本最大級のカレーの祭典！「カレーEXPO」

大阪「万博記念公園」で、延べ12回の開催を誇る、西日本最大級のカレーの祭典「カレーEXPO」。

今回、そのノウハウとコンテンツを最大限活かして、名古屋初開催となります！

※1 第11回開催(2024年)4日間の来場者数実績

※写真はカレーEXPOの様子

イベント初日は、広沢名古屋市長が来場！ 開会宣言を行います。

イベント初日、4/29（水祝）のオープニングには、広沢名古屋市長が来場。

開会宣言とともに会場内視察も行い、イベントの華々しい幕開けとなります。

開会式：2026年4月29日（水祝）10:15頃からを予定

東海エリアの人気・実力カレー店に加え、「カレーEXPO」人気上位店、「神田カレーグランプリ」決勝常連店も参戦。魅力的な店舗が満載です。

平日でも行列が絶えないなど、東海エリアの人気・実力カレー店に加え、西日本最大級のカレーの祭典「カレーEXPO」人気上位店や、「神田カレーグランプリ」の決勝進出常連店など、魅力的なカレー店がラインナップしています。

出店者の一部を紹介！(各店の出店日は公式HPを確認ください)

【イベント初出店】

・善左衛門咖喱（名古屋市中区）

・SOUP CURRY ISHIBA（名古屋市中区／春日井市）

・丸の内スパイス（名古屋市中区）

【その他人気・実力カレー店】

・スパイスアワー（名古屋市西区）

・黄昏リリー（名古屋市南区）

・BOOK&BAR SPIN（名古屋市中区）

・元祖!! 台湾カレー（愛知県犬山市）

・spicecurry monday（名古屋市昭和区）

・HOTEL AUTHENTIC(ホテルオーセンティック)

（名古屋市昭和区）

・御料理処 青木（名古屋市港区）

・Re:tro 名古屋の辛くないカレー屋 リトロ（名古屋市天白区）

・森のごちそう隠れ家レストラン ゾイ（愛知県東郷町）

・cafe hollywood buddy × 迦哩温泉（名古屋市守山区）

※コラボ出店

・カフェ ニューデリー（名古屋市中村区）

・ディムのスリランカカレー（名古屋市）

・spice curry COF TO ALC（名古屋市千種区）

・ナゴヤスパイスカレーNora（名古屋市中区）

・南インド料理 マドライキッチン（名古屋市北区）

・The Modern Lovers（名古屋市千種区）

【カレーEXPO人気上位店／神田カレーグランプリ決勝常連店】

・サケトメシ ※カレーEXPO人気上位店

・スパイスカレーまるせ ※カレーEXPO人気上位店

・豚骨黒カレーMECHA ※カレーEXPO人気上位店

・スパイスだしカレー BFR ※カレーEXPO人気上位店

・kitchen723 ※神田カレーグランプリ決勝常連店

出店店舗は続々決定していきますのでお楽しみに！

※いずれも写真は出店者のカレーイメージ

ジャンルバリエーションも豊富で楽しみ方も様々！ カレーチケットを購入して楽しんで♪

出店者のカレーは、大阪発祥の「スパイスカレー」始め、「欧風」、「スープカレー」、「インドカレー」、「台湾カレー」、「キーマカレー」、「激辛カレー」や「コラボメニューカレー」などバリエーション豊富です。

様々なジャンルのカレーの“あいがけ”や“食べ比べ”ができ、自分好みのオリジナルの1杯に出会えるかも。

カレーはチケット制になっているので、まずはカレーチケットを購入し、食べたいカレー店舗でチケットと引き換えてください。

【カレーチケット】

カレーセット券…1,500円(単品合計1,600円)

※ハーフカレールー2杯 ＋ ライス(180g)1皿

単品…ハーフカレールー600円／1杯、ライス400円／1杯

＊カレーセット券等のチケットは販売所で購入

＊カレー券は全出店者共通

＊有料のトッピングは各カレー店でお買い求めください

【イベントの参加方法】

１.販売所でカレーセット券を購入(単品購入の場合も同じ販売所)

２.ライスブースでライスをチケットと交換

３.カレールー(ハーフ)は各カレー店でチケットと引き換え

＊ライスとカレールーはお好きな順で交換可

スイーツもあり！ 人気投票でグランプリも決定します。

カレー以外にも、口直しにぴったりの、とろ～り甘い「プリン」などのスイーツや、ドリンク（アルコール／ソフトドリンク）の販売もあります。

また、カレーセット券に付いているチケットで、お気に入りの店舗に投票ができます。

Round1(4/29～5/2)／Round2(5/3～5/4)で、それぞれのグランプリを決定します。（結果は後日公式HPで発表）

開催初日にはプレスプレビューを開催します。

イベント初日の2026年4月29日(水祝) 9:30～11:00(予定)に、報道関係者向けのプレスプレビューを行います。

プレスプレビューでは下記の取材・撮影が可能です。

＊出店カレー店舗の取材・撮影

＊出店メニューの取材・撮影

＊開催風景の撮影

＊広沢名古屋市長の開会宣言の撮影

※ 1社あたり1枚、撮影用にカレーセット券を無償進呈します

【プレスプレビュー参加方法】

以下のフォームより、必要事項をご記入のうえお申し込みください。

プレスプレビュー申込みURL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1UCRLAI_Ggq8409OSD630DoPVT1aHhcSpPsGFxUJ2d607eQ/viewform?usp=header(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1UCRLAI_Ggq8409OSD630DoPVT1aHhcSpPsGFxUJ2d607eQ/viewform?usp=header)

[プレスプレビューに関するお問い合わせ]

東海カレーなるフェス2026実行委員会 事務局 PR担当

（オレンジ・コミュニケーションズ内 担当：岩佐）

Mail：info@orange-com.jp

Fax： 052-770-0089

Tel： 052-990-6113（平日10:00～17:00）

TOKAIカレーなるフェス2026

主催：東海カレーなるフェス2026実行委員会

後援：名古屋市、名古屋観光コンベンションビューロー

協賛：アサヒビール

□イベントに関するお問い合わせ

東海カレーなるフェス2026実行委員会 事務局

TEL 052-388-6090（平日10：00～17：00）