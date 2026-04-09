自分の″好き″でお金を稼ごう。鎌倉発、小学生向け起業&経営を学ぶ習い事 -- イチエンプロジェクト(TM)︎ モニター募集開始！

株式会社ネバーランド

株式会社ネバーランド（所在地：神奈川県鎌倉市、代表取締役：森山晴介）は、小学3年生から中学3年生を対象とした起業・経営実践型の習いごとプログラム「イチエンプロジェクト(TM)︎」を2026年5月6日（水）より鎌倉にて開始いたします。

イチエンプロジェクトは、「自分の好きなことで1円を稼ぐ」をコンセプトに、子どもたちが企画・仕入れ・開発・マーケティング・販売・振り返りの一連のプロセスを実践。月に1回、地域のマルシェに実際に出店しながら、自分の力でお客さんに価値を届ける経験を積みます。

現在、5月開始に向けてモニター参加者の申込を受付中！（プログラム説明会を4月中順次開催しております。）

■️イチエンプロジェクト(TM)︎とは？-- "好き"で稼ぐ起業・金融教育プログラム

イチエンプロジェクトは、子どもたちが自分の"好き"から商売を起こし、鎌倉のまちで実際に届ける、小学3年生～中学3年生を対象とした、実践型の習い事です。月1回のマルシェに出展しながら、企画・仕入れ・開発・マーケティング・販売の経営プロセスを、地域の大人と一緒に実践します。使うのは本物のお金、届ける相手は本物のお客さん。「自分のやりたいことでお金を稼げた！」という実感が、自分らしく生きるための自信と安心感の土台につながります。

1. イチエンプロジェクトの特徴

１.「雇われる」ではなく「自分で起こす」体験

キッザニアなどのような職業体験では、用意された役割を「体験」します。一方、イチエンプロジェクトでは、「何を届けるか、誰に届けるか、いくらで届けるか」― すべてを子どもたち自身がゼロから考え、自分の事業として動かします。雇われるのではなく、「自分で事業を起こし、経営する」経験です。

２.シミュレーションではない、本物の商売

使うのは本物のお金、届ける相手は本物のお客さん。閉ざされた空間ではありません。月に1回のマルシェ出店では、企画した商品やサービスを地域の人たちに実際に届け、自分の力で対価を得ます。この「小さいけれど本物の1円」が、「自分でもできた！」という一生ものの自信をつくります。

３.地域がまるごと舞台 ― まちの力を借りて想いを形にする

教室の中で完結する学びではなく、鎌倉の商店・事業者・地域の大人たちの力を借りながら、自分の「やりたい」を形にしていきます。師匠や協力者、仲間に出会い、まち全体を学びのフィールドとして冒険します。

４.失敗しても大丈夫。対話と協働の中で「自分らしさ」を見つける

売れなくても、うまくいかなくても大丈夫。チームの仲間や地域の大人に見守られながら、何度でも挑戦できます。対話し、役割を分かち合い、互いの得意を活かしながらプロジェクトを進める中で、「自分らしくあっていい」という実感が育まれます。

2. 3つのコースで段階的に成長

子どもの成長と意欲に応じた3つのコースを用意しています。

現在はスターターコースのみ開講しています。チャレンジコース・ビジネスコースについては、準備が整い次第、順次募集を開始します。

▶︎スターターコース（最初の3ヶ月）

マルシェにチームで出展し、3ヶ月で商品開発やマーケティング、販売の基本を体験することで、どうすればものが売れるのか（マーケットインの思考）について学びます。

▶︎チャレンジコース（3ヶ月～）

自分ひとりで1つのプロジェクトを企画・運営。スターターコースで見つけた「自分のやりたいこと」に本格的に挑戦し、どうすれば思いを形にできるか（プロダクトアウトの思考法）を学びます。

▶︎ビジネスコース（6ヶ月～）

仲間を巻き込み、仕組みをつくり、プロジェクトを継続・拡大。採用やマーケティングなど、実社会のビジネスに近い内容に取り組みます。

※各コースへの進級は、テストや他者評価ではなく、「自分がどうしたいか」という本人の意思決定で行います。

■️スターターコースのカリキュラム

スターターコースでは、5/6から7/29までの3ヶ月間を通し、合計3回の販売機会を通し、企画から販売までを3周実践します。

※以下の流れは変更となる場合があります。

イチエンプロジェクト/スターターコース（３ヶ月）のカリキュラムイメージ

■️ コースの募集概要

■️イチエンプロジェクト参加者募集中！まずは説明会へ！（申込締切：4/24）

＼🎒 イチエンプロジェクト(TM)︎ 受講生募集スタート！説明会予約受付中！／

実際に使用するワークシート例。大人も行うペルソナ分析や損益分岐点の計算などを子供が理解できるように落とし込んでいます。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176027/table/4_1_a0a9c27bed00c610f33a4f8281a170bf.jpg?v=202604091151 ]

「好きなことで稼ぐ」をリアルに体験する起業教育プログラム「イチエンプロジェクト(TM)︎」2026年5月6日より鎌倉駅前（徒歩1分）にて開講！小・中学生を対象に、鎌倉で仲間と一緒にプロジェクトを進め、思いを形にします。申し込みは4月1日～4月24日まで！現在モニター募集中！

プログラム説明会＆相談会の開催は、以下のURLから！

＜開催日程＞

昼の部13:00-14:00：4/21（火）

夜の部21:00-22:00：4/12（日）・4/17（金）・4/24（金）

※対面・オンラインのハイブリッド開催

※説明会アーカイブ視聴あり

▼イチエンプロジェクト(TM)︎説明会＆相談会（複数回開催）https://peatix.com/event/4943307

＼ 運営ボランティアも募集中！／

説明会を詳しくみる :https://peatix.com/event/4943307

プログラムの運営サポートや、屋外活動のサポート、そのほかイチエンプロジェクトを運営していく上でのサポートを行ってくださるボランティアを、週2時間から募集しております。関わりたい方は、以下の連絡先までお問い合わせください。

■️過去参加者のコメント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176027/table/4_2_b3c5e9154b0b01debf2c7d1dbdd401e2.jpg?v=202604091151 ]

飯塚 れいな / 鎌倉在住（二児の母）

イチエンプロジェクトは、息子にとって最高の学びと実践の場となっています。お金が大好きな息子が「お金のことを学べて超・超・超・面白かった！」と目を輝かせて話す姿がとても印象的でした。家でも学びを熱心に共有してくれ、成長を強く感じています。親しみやすく楽しい講師の存在も大きく、鎌倉に新しい居場所ができたことを親として心から嬉しく思います。

平田 大祐（ひらた だいすけ）/ 鎌倉在住（二児の父）

イチエンプロジェクトに参加する中で、性格の違う二人が、自分なりの楽しみ方や関心を見つけて夢中になっている様子を見て、この取り組みの面白さを感じました。親として驚いたのは、用意された正解がなくても、子どもたちが自分の興味から自然と関わり始め、さらに踏み込んでみたいという気持ちを持ったことです。こうした小さな経験の積み重ねが、子どもが社会と出会い、実社会に挑んでいく最初の一歩になるのではないかと感じています。

■️応援者のコメント

水澤 麻美 / 認定NPO法人鎌倉あそび基地 代表

地域や生活の中にこそ子どもたちの目の輝く学びがあり、彼らを信じてサポートする大人さえいれば、子どもは自らの力で成長していくことができます。困ったときは人に頼り、自分のできることで社会に貢献できた、そんな実体験があれば、子どもたちの将来はきっと豊かで楽しいものになっていくのではないでしょうか。私たち大人も、子どもたちと一緒に「ネバーランド」でワクワクを分かち合いましょう！

岩谷 詠史 / ラブラヌードル店長（二児の父）

イチエンプロジェクト発足時からこれまでの活動をずっと近くで見ていました。ついに形になって本格始動するイチプロ（イチエンプロジェクトの略）をこれからも一番近くで応援していきます！こどものやりたいことが叶う街になるよう、ラブラヌードルグループ全員いつでも協力いたします。心から応援しています。一緒に盛り上げていきましょう！！

代表コメント

森山 晴介 / こども法人ネバーランド 代表取締役

「イチエン」という名称には、2つの意味が込められています。ひとつは、通貨の「一円」。大きな金額ではなく、自分の力で稼いだ最初の小さな一円が、子どもたちにとって大きな自信の一歩になる。もうひとつは、「一縁」。子どもたちが自分らしく、のびのびと生きていくためには、ありのままの自分でいられる関係性をどれだけ持てるかが大切。このプロジェクトを通じて、小さい頃から「ありのままの自分でつながれる関係」一つひとつのご縁を育んでいってほしい。そんな願いを込めました。

運営会社の概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/176027/table/4_3_f5bc112ce62c571b56ab5b96e286c35f.jpg?v=202604091151 ]