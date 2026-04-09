人手不足とコスト高騰下での「外食ならではの稼ぎ方」を提案する中小・零細飲食店の救世主　テンポス三社が中部最大級「FOODNAVI 2026」出展

株式会社テンポスホールディングス

株式会社テンポスホールディングス（本社：東京都大田区、代表取締役社長：森下篤史、東証スタンダード市場：2751）の傘下事業会社である株式会社テンポス情報館（本社：東京都大田区、代表取締役：森下篤史）、キッチンテクノ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森下和光）、株式会社ディースパーク（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：森下篤史）の3社は、昨日4月8日より、名古屋・吹上ホールにて開催される、名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）で行われる中部地区最大級の外食専門展示提案会「FOODNAVI 2026」に共同出展いたします。

出展の背景：「2025年問題」としての飲食店倒産ラッシュ

東京商工リサーチの調査によると、2025年の飲食業倒産件数は初めて1,000件を超え、過去最多を更新しました。中部地区も前年比6.5%増の130件と例外ではありません。倒産の主因である「販売不振」の背景には、コロナ禍の実質無利子・無担保融資の返済本格化、原材料費・水道光熱費・人件費の「三重苦」があり、特に資本金1,000万円未満の小規模事業者・個人経営店が倒産全体の約9割を占めています。

一方で、2026年には愛知・名古屋において第20回アジア競技大会が開催され、インバウンド需要の急拡大が見込まれます。中部圏の飲食店にとって、この機会を取り込めるか否かが、今後の経営を左右する分岐点となります。

こうした状況下で求められているのは、「単品の機器導入」にとどまらず、飲食店経営にかかわるあらゆる領域を横断するワンストップの解決策です。テンポスホールディングスは、グループ全体で「中小・零細飲食店の救世主」として、年間約2万件の飲食店を支援してきた知見を有しています。今回の共同出展では、その中から特に「人手不足」と「生産性向上」というテーマに直結する3社のソリューションを集結させ、中部圏の飲食店経営者の方々に「明日から使える」実戦的な提案をお届けします。

出展3社の問題解決提案

二刀流POSレジ、そしてウェイティングシステムを展示するテンポス情報館

テンポス情報館は、現場のオペレーションの改善に向けて、ITソリューションを提供する会社です。今回の出展では、注文と決済を客側で完結させるキャッシュレス券売機と、POS機能を1台に統合した「券売機・POS二刀流モデル」UNIPOSをご紹介します。

ホールスタッフはレジ業務・受付業務から解放し、料理提供と接客に集中できます。経済産業省の発表によれば、2025年の日本のキャッシュレス決済比率は58.0%に達しており、現金管理の負担削減とセキュリティ強化は、もはや「選択肢」ではなく「前提条件」となりつつあります。さらに、券売機とPOSを一体化していることで、二つの機器もいらないし、メニュー別・時間帯別の売上をリアルタイムで分析することができ、データドリブンな経営への移行を後押しします。しかも、365日のサポート体制で導入後も安心です。

さらに、有名なレジャー施設で検証した、専用アプリ不要・QRコード読み取り型のウェイティングシステム「T-Wait」も現場で展示しております。店先での「あきらめ客」の発生を防ぎ、顧客満足度とGoogleレビュー評価の向上に直結します。

圧力寸胴で厨房の生産性を変えるキッチンテクノ

ラーメン店や日本料理店の仕込みを劇的に変える厨房機器、それが「圧力寸胴」です。煮込み時間を大幅に短縮し、光熱費・人件費を削減。大量調理でも品質を均一に保ちます。

キッチンテクノの圧力寸胴は、2気圧の高圧調理によって、通常12時間かかるスープ作りを最短2～3時間に短縮する厨房機器です。光熱費削減だけでなく、「深夜の仕込み作業からの解放」という、従業員のワークライフバランスにも直結する設備投資として、ぜひ会場で実物をご覧ください。

外国人材紹介するディースパーク

人手不足の抜本的解決には、ITだけでなく「人」のソリューションが不可欠です。ディースパークは、飲食業に特化した登録支援機関として、外国人材の紹介から定着支援までを一括して提供しています。

現在は、すでに日本国内で就労資格を持つ外国人材の紹介に重点を置き、即戦力となる人材を中部圏の飲食店にお届けする体制を整えています。日本語能力と職務経験を備えた人材が、ホール・厨房の現場でいかに戦力となります。

「FOODNAVI 2026」について

「FOODNAVI 2026」は、業務用酒類・食品の総合卸である株式会社マルト水谷が主催する、中部地区最大級の外食専門展示会です。例年5月開催ですが、今年はアジア競技大会の影響により、4月開催・水木曜日開催となります。

2026年度のコンセプトは「外食ならではの追求 ～新しい満足感の創造～」。「シンなごやめし」「和×アジア」「TEXTURE（食感）」「匠仕立て」の4つのテーマに沿った展示・試食・メニュー提案が行われ、約150社が出展、2日間で約5,000名の来場が見込まれています。

テンポスホールディングス傘下3社のブースでは、これらのトレンドテーマに対応する設備・人材ソリューションを実機展示とデモを交えてご紹介します。中部圏で飲食店を経営されている方、これから新規開業をお考えの方、ぜひお立ち寄りください。

開催概要

FOODNAVI 2026

会期：2026年4月8日（水）・9日（木）10:00～17:00

会場：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）

主催：株式会社マルト水谷

来場：事前申込制（無料）

公式サイト：https://www.mm-foodnavi.com/

会社概要

株式会社テンポスホールディングス

所在地：東京都大田区東蒲田2-30-17

代表取締役社長 森下篤史

証券コード：2751（東証スタンダード市場）

URL：https://www.tenpos.co.jp/

「飲食店プロデュースのリーディングカンパニー」として、中古厨房機器販売を行うテンポスバスターズを中核に、外食事業（あさくま等）、IT・POS、人材紹介、内装工事、店舗物件紹介、経営支援など、飲食店の開業から運営までをグループ全体でワンストップ支援しています。

株式会社テンポス情報館

所在地：東京都大田区東蒲田2-30-17 サンユー東蒲田ビル8F

代表取締役 森下篤史

URL：https://www.tenpos.jp/

キッチンテクノ株式会社

所在地：東京都新宿区戸山3丁目15-1 日本駐車ビル1F

代表取締役社長 森下和光

URL：https://www.kitchen-t.co.jp/

株式会社ディースパーク

所在地：大阪府大阪市中央区南船場4-11-28 JPR心斎橋ウエスト3F

代表取締役 森下篤史

URL：https://www.d-spark.com/