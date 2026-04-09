アニメ「鬼滅の刃」のトレーディング場面写マット缶バッジ、ミニのぼり、アクリルサインプレートの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「鬼滅の刃」の商品3種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「鬼滅の刃」の商品の受注を4月6日(月)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/448,688?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写マット缶バッジ

竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、時透無一郎、悲鳴嶼行冥、不死川玄弥、童磨、猗窩座、獪岳、狛治、恋雪の印象的なシーンをマットな手触りの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「竈門炭治郎 場面写75mmマット缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ミニのぼり

※画像は「竈門炭治郎 ミニのぼり」を使用しております。

竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、猗窩座のイラストをミニサイズののぼりに仕上げました。

付属の台座は組み立て式のため、飾ってお楽しみいただいたり、分解してイベントなどへ持ち運ぶことも可能です。

様々なシーンにて、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全5種（竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、猗窩座）

サイズ：旗：（約）10×28cm 支柱：（約）12.5×36.8cm 土台：（約）直径7.4cm

素材 ：旗：ポリエステル100% 土台：ABS樹脂

▼アクリルサインプレート

※画像は「竈門炭治郎 アクリルサインプレート」を使用しております。

竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、猗窩座のイラストをデスクや棚に立てて飾れる自立型のアクリルサインプレートに仕上げました。

V字構造のため、台座を使わずにそのまま安定して設置いただけます。

表面と裏面で異なるデザインを楽しめるリバーシブル仕様となっており、置く場所やその日の気分に合わせて、見せたい面を自由に選べるのが特徴です。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,870(税込)

種類 ：全5種（竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、猗窩座）

サイズ：（約）65×55mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/448,688?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable