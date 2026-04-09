不動産クラウドファンディング「投活」がサービス開始3周年を記念して会員限定のキャンペーンを開催
株式会社トラスト（本社：東京都中央区、代表取締役：名鏡龍之介）が運営する不動産クラウドファンディング「投活」は、2023年3月のサービス開始から3周年を迎えました。これまでに累計応募額9億6,464万円、平均実績利回り10.4％、元本毀損0件の実績を積み重ねています。
このたび、日頃のご愛顧への感謝を込め、既存会員を対象とした「3周年記念キャンペーン」を実施いたします。
■ サービス実績について
「投活」は短期運用を中心としたファンド設計により、資金回転性と収益性の両立を目指してきました。その結果、平均想定利回り6.0％に対し、平均実績利回り10.4％を達成しています。
主な実績は以下の通りです。
・累計応募額：9億6,464万円
・累計調達額：4億8,517万円
・平均想定利回り：6.0％
・平均実績利回り：10.4％
・平均運用期間：127日
・プロジェクト総数：34件（運用終了31件／運用中3件）
・元本毀損：0件
※2026年3月31日時点
■「投活」3周年キャンペーンを開催
3周年を迎えた「投活」では、これまでのご支援への感謝を込め、既存会員約2,000名を対象に「3周年記念キャンペーン」を実施いたします。
本キャンペーンでは、アンケート回答による特典付与に加え、記念ファンドによる投資機会の提供を通じた“二段階の還元”を行います。
【第1弾】アンケートキャンペーン(全員にAmazonギフト1000円分)
「投活」をご愛顧いただいている会員の皆様を対象に、サービス向上および今後のファンド組成・投資機会の質向上を目的とした満足度調査アンケートを実施いたします。
皆様からいただいた声を元にサービスの利便性向上を加速させるとともに、感謝の印としてAmazonギフト券1,000円分を贈呈し、皆様の投資活動を応援いたします。
・特典：Amazonギフト券1,000円分
・対象：投活会員様（2026年3月31日までに会員登録し、出資可能な状態であること）
・参加方法：キャンペーン期間中に配信する満足度アンケートに回答
・回答期間：2026年4月9日（木）～ 4月18日（土）
【第2弾】3周年記念ファンド「優先出資枠」キャンペーン
日頃より投活にご出資いただいている投資家の方へ向けた「リピーターファンド」と、投活にご参加いただいたばかりの方向けの「ビギナーファンド」の、2種類の特別ファンドを組成予定です。
対象者ごとに優先出資枠を設けることで、スムーズな投資機会を提供するとともに、利回りを通じた還元を予定しております。
・内容：3周年記念特別ファンドの組成
・対象：既存会員の方
・参加方法：キャンペーン期間中に対象ファンドへ応募
・期間：5月（リピーターファンド）、6月（ビギナーファンド）募集予定
※3周年キャンペーンの詳細は、対象者にメールにて別途ご案内いたします。
「投活（トウカツ）」とは
「投活」（https://to-katsu.com/）は、株式会社トラストが運営する不動産クラウドファンディングサービスです。プロが厳選した都心区分マンションを中心にファンドを組成し、1万円から投資が可能です。投資家はインターネット上から出資することで、賃料収入や売却益などの分配を受けることができます。
投活 サービスサイト :
https://to-katsu.com/
運営会社について
【会社概要】
株式会社トラスト
本社 ：東京都中央区銀座3-10-6 マルイト銀座第3ビル3F
設立 ：2012年2月
代表者：代表取締役 名鏡 龍之介
資本金：100,000,000円
【事業内容】
不動産売買
不動産賃貸業
賃貸管理業
不動産特定共同事業
【免許・登録】
宅地建物取引業 東京都知事（3）第94098号
賃貸住宅管理業 国土交通大臣（02）第000152号
小規模不動産特定共同事業登録番号 東京都知事（1）第15号
【ホームページ】
https://www.trust-realestate.jp/
本件に関するお問い合わせ
株式会社トラスト トウカツ事業部
E-mail： to-katsu@trust-realestate.jp
URL：https://to-katsu.com/