不動産クラウドファンディング「投活」がサービス開始3周年を記念して会員限定のキャンペーンを開催

株式会社トラスト

株式会社トラスト（本社：東京都中央区、代表取締役：名鏡龍之介）が運営する不動産クラウドファンディング「投活」は、2023年3月のサービス開始から3周年を迎えました。これまでに累計応募額9億6,464万円、平均実績利回り10.4％、元本毀損0件の実績を積み重ねています。

このたび、日頃のご愛顧への感謝を込め、既存会員を対象とした「3周年記念キャンペーン」を実施いたします。

■ サービス実績について

「投活」は短期運用を中心としたファンド設計により、資金回転性と収益性の両立を目指してきました。その結果、平均想定利回り6.0％に対し、平均実績利回り10.4％を達成しています。

主な実績は以下の通りです。

・累計応募額：9億6,464万円

・累計調達額：4億8,517万円

・平均想定利回り：6.0％

・平均実績利回り：10.4％

・平均運用期間：127日

・プロジェクト総数：34件（運用終了31件／運用中3件）

・元本毀損：0件

※2026年3月31日時点

■「投活」3周年キャンペーンを開催

3周年を迎えた「投活」では、これまでのご支援への感謝を込め、既存会員約2,000名を対象に「3周年記念キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、アンケート回答による特典付与に加え、記念ファンドによる投資機会の提供を通じた“二段階の還元”を行います。

【第1弾】アンケートキャンペーン(全員にAmazonギフト1000円分)

「投活」をご愛顧いただいている会員の皆様を対象に、サービス向上および今後のファンド組成・投資機会の質向上を目的とした満足度調査アンケートを実施いたします。

皆様からいただいた声を元にサービスの利便性向上を加速させるとともに、感謝の印としてAmazonギフト券1,000円分を贈呈し、皆様の投資活動を応援いたします。

・特典：Amazonギフト券1,000円分

・対象：投活会員様（2026年3月31日までに会員登録し、出資可能な状態であること）

・参加方法：キャンペーン期間中に配信する満足度アンケートに回答

・回答期間：2026年4月9日（木）～ 4月18日（土）

【第2弾】3周年記念ファンド「優先出資枠」キャンペーン

日頃より投活にご出資いただいている投資家の方へ向けた「リピーターファンド」と、投活にご参加いただいたばかりの方向けの「ビギナーファンド」の、2種類の特別ファンドを組成予定です。

対象者ごとに優先出資枠を設けることで、スムーズな投資機会を提供するとともに、利回りを通じた還元を予定しております。

・内容：3周年記念特別ファンドの組成

・対象：既存会員の方

・参加方法：キャンペーン期間中に対象ファンドへ応募

・期間：5月（リピーターファンド）、6月（ビギナーファンド）募集予定

※3周年キャンペーンの詳細は、対象者にメールにて別途ご案内いたします。

「投活（トウカツ）」とは

「投活」（https://to-katsu.com/）は、株式会社トラストが運営する不動産クラウドファンディングサービスです。プロが厳選した都心区分マンションを中心にファンドを組成し、1万円から投資が可能です。投資家はインターネット上から出資することで、賃料収入や売却益などの分配を受けることができます。

運営会社について

投活 サービスサイト :https://to-katsu.com/

【会社概要】

株式会社トラスト

本社 ：東京都中央区銀座3-10-6 マルイト銀座第3ビル3F

設立 ：2012年2月

代表者：代表取締役 名鏡 龍之介

資本金：100,000,000円

【事業内容】

不動産売買

不動産賃貸業

賃貸管理業

不動産特定共同事業

【免許・登録】

宅地建物取引業 東京都知事（3）第94098号

賃貸住宅管理業 国土交通大臣（02）第000152号

小規模不動産特定共同事業登録番号 東京都知事（1）第15号

【ホームページ】

https://www.trust-realestate.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社トラスト トウカツ事業部

E-mail： to-katsu@trust-realestate.jp

URL：https://to-katsu.com/