【LILLIAN CARAT】4/9(木)春から初夏へ。鈴木ゆうかが纏う新作『SPRING READY』を公開

アイア株式会社

アイア株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 石澤 智子）が運営するLILLIAN CARAT（リリアン カラット）は、4/9(木) よりオフィシャルオンラインストアにて、モデル・鈴木ゆうかさんを起用したカタログ「SPRING READY」を公開いたします。

SPRING READY - 陽射しと遊ぶ、初夏の予感。

眩しい光に溶け込むように、もっと軽やかに、もっと自由に。

春から初夏へと移ろう景色の中で、LILLIAN CARATと共に踏み出す新しい一歩。

胸が高鳴るようなディテールを纏って、旬のムードを誰よりも早く手に入れて。

詳細を見る :https://petal-online.com/brand/lc/summer_collection_260409-LOOK1-

優しげなイエローが目を惹く、主役級のティアードスタイル。

歩くたびに揺れるチュールの華やかさと、ジャケットのシアー感が初夏のムードを演出。

Jacket \10,890-/One-piece \14,300-/Clip \1,980--LOOK2-

華やかなドットフリルが目を惹く、主役級のマーメイドスタイル。

Tops \8,690-/Skirt \10,890--LOOK3-

贅沢なレースがクラシカルな魅力を放つ、洗練されたセットアップスタイル。

Blouse \9,790-/Skirt \12,100--LOOK4-

涼しげなブルーグレーを、繊細なレースで洗練。こなれ感たっぷりのフェミニンスタイル。

Blouse \9,790-/Pants \12,100--LOOK5-

襟元のラッフルフリルが視線を惹きつける、主役級のフェミニンワンピース。

贅沢に施された襟周りのボリュームが顔周りを華やかに見せ、

小顔効果とスタイルアップを同時に叶えます。

One-piece \15,400--LOOK6-

繊細なシアー素材のシャーリングトップスに、

ふんわり揺れるティアードスカートを合わせた涼しげなセットアップスタイル。

Tops \8,690-/Skirt \13,200--LOOK7-

さりげなくきらめくスパンコールと白襟が目を惹く、クロシェ編みニットワンピース。

一枚さらりと着るだけで抜群の脚長効果とスタイルアップを叶えます。

One-piece \14,300--LOOK8-

肩口の大きなリボンとふんわり広がるペプラムシルエットが目を惹く、

大人フェミニンなパンツセットアップ。

Jacket \13,200-/Tops&Pants set \15,950--LOOK9-

圧倒的な着映えを叶えるボリュームスリーブのブラウスに、

フレアデニムを合わせたカジュアルフェミニンコーデ。

Blouse \10,890-/Pants \10,890-/ Hair accessory \2,970-/Necklace \2,970--LOOK10-

肩の大きなリボンが目を惹くトップスに、

ラッフルフリルがドラマティックに揺れるドット柄スカートを合わせた、

涼しげで大人の甘さが香る着こなし。

Tops \6,490-/Skirt \13,200-

カタログを見る :https://petal-online.com/brand/lc/summer_collection_260409

STAFF

MODEL：Yuka Suzuki (PLATINUM PRODUCTION)

PHOTOGRAPHER：Tsutomu Shiroki (PEACE MONKEY)

STYLIST：Shiyori Okutomi

HAIR & MAKE：Hikaru Sakaki (Lila)

DIRECTION：Shunta Isobe

DESIGN：Yuumi Tsuchiya

CREATIVE AGENCY：CICELY

【鈴木ゆうかさん プロフィール】



＜鈴木ゆうか プロフィール＞

1996年10月1日生まれ、東京都出身。

ファッション誌『non-no』専属モデルを10年つとめた後、現在は『andGIRL』レギュラーモデルとして活動中。

2021年にテレビ東京「JKからやり直すシルバープラン」でドラマ初主演。2023年にはテレビ東京「それでも結婚したいと、ヤツらが言った。」で単独初主演を務める。その後もフジテレビ「ナンバ MG5」や「ホスト相続しちゃいました」など話題作へ出演し、女優としても活躍している。

【LILLIAN CARAT（リリアン カラット）について】

＜コンセプト＞

フェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案するブランド

＜公式サイト＞

https://lillian-carat.jp/

＜公式オンラインストア＞

https://petal-online.com/brand/lc

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/lilliancarat_official/