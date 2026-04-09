口金リュックの原点から、もう一歩先へ。2026年4月9日（木）より世界最速発売！

株式会社キャロットカンパニー

株式会社キャロットカンパニーが展開するバッグブランド「anello(R)（アネロ）」は、

ブランド誕生20周年を機に実施したリブランディングに合わせて、

ブランドを象徴するアイコンシリーズ「CROSS BOTTLE（クロスボトル）」を全面リニューアルし、

2026年4月9日（木）より世界最速発売いたします。

特設ページ：https://www.carrot-online.jp/c/anello/native

商品アップデートページ：https://www.carrot-online.jp/f/crossbottle_update

また発売を記念して、期間中に対象商品をお買い上げの方全員に数量限定ノベルティをプレゼント、

さらに期間中送料無料のキャンペーンを実施します。

■ 発売記念キャンペーン

2026年4月9日（木）の世界最速発売を記念して、以下のキャンペーンを実施します。

1.数量限定ノベルティプレゼント：対象商品をお買い上げの方全員に

※先着順及び数量限定になります

2.期間中送料無料：キャンペーン期間中、全国送料無料でお届け

※キャロットオンラインのみ送料無料

■CROSS BOTTLEとは/累計販売数1230万個の「口金バッグ」のはじまり

クロスボトルシリーズは、2014年に「がま口」の発想から生まれました。

大きく開く口金の開口部が見やすさと、出し入れのしやすさを可能にし、

大容量で安心感のある収納力、豊富なアイテム数とカラー展開が支持

され、リピーターが非常に多くたくさんの方に愛用されています。

お仕事から子育てまで、あらゆるライフスタイルに寄り添い

続けているanelloのベストセラーシリーズです。

anelloの「口金バッグ」は、発売以来お客様の声に耳を傾けながら

様々な改良や型や素材のバリエーションを生み出し、累計販売数は

1230万個を超えました。

国内のみならずアジア・ヨーロッパを含む35カ国で愛される

ロングセラープロダクトです。

今回、すべてのはじまりであるクロスボトルシリーズをリニューアル

するのは、これまでの改良の延長線上にはありません。

ブランドが変わる。だから象徴も変わる。

クロスボトルをリブランディングの体現として、

ディティールから機能性まで全面刷新することにしました。

■リニューアルのポイント

新コンセプト「SCENE ASSIST」のもと、ディティールの進化と機能性の進化の2軸で刷新しています。

＜ディティールの進化＞倒れにくいハンドル設計

内生地のカラーをリニューアル新しいネームデザインシルバーで統一したメタルパーツハリのある生地へ改良＜機能性の進化＞改良されたショルダークッション背面とショルダーの通気性アップ便利なDカン付き（3ヶ所）ショルダー付け根を強化整理しやすいポケット構造

■サステナブル素材「REPREVE(R)」を採用

今回のクロスボトルには、アメリカの繊維メーカーUnifi,Inc.が開発した再生ポリエステルブランド「REPREVE(R)（リプリーブ）」を採用しています。

REPREVE(R)の原料は、役割を終えたペットボトル。回収、再生、そして新しい素材へと生まれ変わります。環境への配慮と資源の循環、それと同時に、軽さや丈夫さに加え特殊な加工を経て、はっ水といった快適な機能性まで兼ね備えている生地素材です。

■リブランディングの背景

「普段使いのバッグ」から、「いつもより少し遠くへ行きたくなるバッグ」へ

2005年、「シンプルで機能的なデザイン」が日常に溶け込み始めた時代に産声を上げたanello(R)。「少しずつ、着実に成長していきたい

その想いを込めたイタリア語で「年輪」を意味するブランド名のもと、累計1,230万個以上の口金バッグを世に送り出し、現在は35カ国・360店舗以上で展開するグローバルブランドへと成長しました。

誕生20周年を迎えた今、ブランドはひとつの問いに向き合います。

「機能性が高く、便利なだけでいいのか。」

コスパ・タイパ重視の価値観が強まり、"最適"なものがAIにレコメンドされる時代だからこそ、

anello(R)が選んだ答えは「好奇心をアシストし、いつもより少し遠くへ行きたくなる気持ちを後押しすること」。

インサイト起点のものづくりと顧客体験のデザインを軸に、

新コンセプト「SCENE ASSIST --そのデザインは、日常を先へ運べるか。」を掲げ、

新たなステージへと踏み出します。

■ anello(R)ブランドについて

anello(R)は、2005年に株式会社キャロットカンパニーが立ち上げたバッグブランドです。イタリア語で「年輪」を意味するブランド名には、「少しずつ、着実に成長し続けたい」という創業者の想いが込められています。「こだわりすぎず、でもちょっとしたポイントと機能性がある、長く愛されるバッグを丁寧に生み出すこと」を理念に、現在は35カ国・360店舗以上での展開を誇るグローバルブランドとして世界中のお客様に支持されています。誕生20周年を迎えた2025年、新コンセプト「SCENE ASSIST」を掲げ、新たなステージへと踏み出します。

anello 取扱店舗について

【公式オンラインストア】

https://www.carrot-online.jp/f/brand_anello

【オフィシャルストア】

https://www.carrot-online.jp/f/shop_list

店 舗 名 ：anello(R) 心斎橋

所 在 地 ：〒542-0081 大阪市中央区南船場3-4-26 THE PEAK SHINSAIBASHI 1F

営業時間 : 11:00-20:00

店 舗 名 ：anello(R) SHINSAIBASHISUJI（心斎橋筋）

所 在 地 ：大阪府大阪市中央区南船場3丁目11番3号 プレリー心斎橋筋ビル1F

営業時間 : 11:00-21:00

【公式instagram】

@anello_bag

https://www.instagram.com/anello_bag/

【公式X(旧Twitter)】

＠anello_official

https://twitter.com/official_anello

【公式TikTok】

@anello_official

https://www.tiktok.com/@anello_official

会社概要

■商号：株式会社キャロットカンパニー

■代表者：代表取締役 吉田 剛

■所在地：〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 CH building 2F

■設立：1988 年4月

■事業内容：オリジナルブランド(anello(R)、anelloGRANDE(R)、Legato Largo(R)、fulcro) のバッグ、

袋物、財布、傘(untule(R)) 等の企画、製造、販売/OEM、ODM 小売事業、WEB 販売

■資本金：1,000 万円