夏の訪れを告げる「紅花」をモチーフにしたお猪口型コスメ「小町紅 咲季」を2026年6月5日に発売

株式会社伊勢半ホールディングス小町紅 咲季（こまちべに さき） \15,400（税込）

株式会社伊勢半ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：澤田晴子）は、花びらに、小町紅の原料となる「紅」を含んで初夏に咲き誇る黄色い花「紅花(べにばな)」を、お猪口型の器にデザインした新商品「小町紅 咲季(さき)」を、2026年6月5日（金）より発売いたします。

山形県・最上川流域で育てられる最上紅花（もがみべにばな）

小町紅は、紅花の花びらに含まれる色素のうち、1%にも満たない稀少な赤色色素のみを抽出して作られる、添加物を含まない口紅です。江戸時代から受け継ぐ製法は秘伝とされ、紅職人が、数十工程をかけて今も変わらず1点ずつ手作りをしています。

この日本の伝統的な紅を、ウェディングドレスのように清楚な白磁に金と白銀の紅花を散らしたお猪口に刷きました。これからさきの幸せを願いながら、ハレの日のお支度の仕上げに紅を点す、そんなひとときにお使いいただきたい逸品です。

【商品紹介】

小町紅 咲季（こまちべに さき）

和装にも、洋装にも。高台には、楚々としたつぼみが一輪。エレガントな化粧箱入り輝く玉虫色は、上質な紅の証。お猪口１つ分の紅を採るためには1,000輪近い花を必要とする。

販売価格：14,000円（税込 15,400円）

サイズ：

器 ／径57×高さ33mm

化粧箱／縦72×横72×高さ55mm

使用目安： 50回程度（口紅として）

成 分： ベニバナ赤

容器材質： 磁器製

形 状： 猪口型

紅の玉虫色の輝きは、上質な証。水に触れた瞬間、幻想的な輝きから鮮やかな紅色へと変わります。この度、紅猪口（べにちょこ）のデザインに、美しい色を秘めた紅花が咲き誇る様子を採用。艶消しのゴールドとシルバーで清楚に表現しました。高台には、これから花開く一輪の紅花を描いています。

パートナーと新たに歩み始める特別な日に、これまで大切に慈しんでこられた親御様または親しい方の手で、新婦のお仕度の仕上げとして古来破邪の色とされた紅を点し、送りだしていただく…小町紅で、ブライダルシーンが思い出深いものとなるような特別な演出はいかがでしょう。

【ご使用方法】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4fM_5NnBJvc ]

紅筆（別売 税込価格3,080円）または清潔な指に、適量の水をつけて、器の端の方から紅を溶いて、唇や肌に塗布してください。

※ 水に触れた部分は赤く溶けだします。余分な水が器に入らないようにご注意ください。

※ 1回に5mm角ほどが使用の目安です。

【購入方法】

6月5日（金）より販売開始

■Web通販

伊勢半 紅オンラインショップはこちら :https://isehan-beni-shop.com/

■電話通販 株式会社伊勢半ホールディングス

TEL:03-5774-0296 （10:00～17:00／土・日曜日、祝日定休）

■直営施設 紅ミュージアム

東京都港区南青山6-6-20 K’s南青山ビル1階

TEL:03-5467-3735

（10:00～17:00／日・月曜日定休、年末年始および7/7 [創業記念日]は休館）

【小町紅の特徴】

紅ミュージアムの詳細はこちら :https://www.isehan-beni.co.jp/museum/紅づくりや紅の習俗、日本の化粧の移り変わりを、約450点の実物資料とデジタルコンテンツで紹介している。無料で小町紅のお化粧体験もできる。

・山形県で育った紅花を原料にしています。

・花びらから抽出する赤色色素のみで出来た100％天然素材のナチュラルコスメです。

・油分を含んでおらず、唇にのせた時の感触はさらっとしており、軽やかな使用感です。

・紅の量と溶く水分の量や塗り重ねる回数で濃淡の調整ができます。一人ずつ異なる唇や肌の色を反映した自然な発色です。

・唇だけではなく、頬や目元にも使用できます。

7月上旬の紅花畑

伊勢半ホールディングス （紅製造、販売）

2025年に200周年を迎えた、現存する最後の紅屋。文政8年(1825年）の創業より受け継がれる製法で、職人が手作業で紅づくりを続ける。東京の南青山には、紅や化粧の歴史と文化を伝える企業資料館「紅ミュージアム」を構え、紅を知り、体験できるスポットとして公開している。（入館無料）

詳細を見る :https://www.isehan-beni.co.jp/

お客様お問い合わせ先

株式会社伊勢半ホールディングス 本紅事業部

〒107-0062 東京都港区南青山6-6-20 K’s南青山ビル2階

TEL 03-5774-0296 （平日10:00～17:00／土・日曜日、祝日定休）