【新商品】挽きたての香りを愉しむ。好みの粒度で挽ける電動コーヒーミル

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「QAHWA コードレス電動ミル」を2026年2月に発売しました。

挽きたての香りが、コーヒーの時間を変えていく。

香りがゆっくりと立ち上る。

豆を挽く音、広がる香り、静かに流れるひととき。

コーヒーを淹れる時間そのものを愉しむ。

そんな時間を大切にする人のために生まれたのが「QAHWA」シリーズです。

“コーヒーを愉しむ”という想いから生まれたこのブランドに、挽きたての香りをより手軽に楽しめる電動コーヒーミルが加わりました。

ボタンひとつで挽きたてのコーヒーを

豆を入れてスイッチを押すだけ。

電動ミルならではの手軽さで、コーヒー豆を自動で挽くことができます。

挽き終えると自動で停止するため、操作もシンプル。

忙しい朝でも、挽きたての香り豊かなコーヒーを気軽に楽しめます。

コーヒーの味を引き出すコニカル式ミル

固定された刃と円錐状の回転刃で豆をすり潰す「コニカル式ミル」を採用しています。

豆を均一に挽くことができるため、抽出時にお湯が均一に通り、コーヒー本来の味や香りを引き出します。

ミル部分にはセラミック素材を採用。

金属臭が移りにくく、コーヒー本来の風味を楽しめます。



セラミックで挽くことで、摩擦熱が発生しにくく、コーヒー豆の香りや味わいを損ないにくいとも言われています。

好みの粒度で変わるコーヒーの味わい

コーヒーは豆の挽き方によって味わいが大きく変わります。

粒度調整ダイヤルを使えば、細挽きから粗挽きまで好みに合わせて挽き具合を調整できます。

粒度を変えることで、淹れたいコーヒーに合わせた挽き方が可能です。

例えば

・エスプレッソやカプチーノには細挽き

・ハンドドリップには中細挽き

・すっきりした味わいのコーヒーには粗挽き

といったように、抽出方法に合わせて最適な粒度を選ぶことができます。

同じコーヒー豆でも挽き方を変えることで味わいは大きく変化します。

その日の気分や淹れたいコーヒーに合わせて、自分好みの一杯を見つける楽しさもコーヒーの魅力のひとつです。

Type-C充電式のコードレス

Type-C充電式のコードレス。

キッチンだけでなく、リビングやアウトドアなど、好きな場所でコーヒーを楽しめます。

フル充電で約30分使用でき、日常使いにも十分な容量です。

お手入れはブラシで粉を払い落とすだけ

コーヒーミルは、豆を挽くたびに細かなコーヒー粉が内部に付着します。

そのままにしておくと、酸化した古いコーヒー粉が新しく挽いたコーヒーの味に影響することもあります。

クリーナーブラシが付属しており、使用後は粉を払い落とすだけで簡単にお手入れができます。

コーヒーを愉しむブランド

QAHWAは、“コーヒーを愉しむ”という想いから生まれたコーヒーシリーズ。

香り、味わい、そしてコーヒーを淹れる時間そのものを、より豊かで心地よいものに。

QAHWAは、そんなコーヒーのある時間を提案するブランドです。

ボトルやコーヒーグッズと組み合わせることで、日常のコーヒー時間をより特別なものにしてくれます。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/366_1_0b6d124092059d3a4f89c5fe96aba606.jpg?v=202604091151 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/products/オンラインストア :https://cbj-store.com/products/cbj-541YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com

【商品企画書は下記よりダウンロード可能】

https://prtimes.jp/a/?f=d77335-366-e89eee4b826c377b58fb1f7dbefd4cd2.pdf