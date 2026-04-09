【横浜キャラメルラボ】昨年好評の「キャラメルショコラサンド プラリネノワゼット」が今年も登場。ナッツの香ばしさが広がる限定商品

株式会社ウイッシュボン

横浜発の生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ（運営：株式会社ウイッシュボン、本社：神奈川県横浜市、代表取締役：永野 健一）」は、季節限定商品 「キャラメルショコラサンド プラリネノワゼット」 を、2026年4月8日よりキャラメルラボ全店および横浜キャラメルラボオンラインショップにて販売しております。

香ばしいプラリネの風味を、お楽しみください。

美味しさの三層仕立て：ナッツの香ばしさ、ショコラのコク、キャラメルのほろ苦さが重なり合う、奥行きのある味わい。

■プラリネノワゼット

じっくりとローストしたヘーゼルナッツを砂糖とともにキャラメリゼし、ペースト状に仕上げたものをプラリネノワゼットと呼びます。ナッツの香ばしさと、キャラメルの風味が重なり合う、繊細でやさしい甘さが特長です。

■ミルクチョコレート

フランス語で「溶けている」「やわらかい」を意味するフォンダン。本商品では、ミルクチョコレートとプラリネノワゼットを合わせたフォンダンをサンドしています。なめらかな口どけとコクのある味わいが、ナッツの香ばしさを引き立てます。

■カカオの風味が香ばしいキャラメルサブレ

カカオの風味が香ばしいキャラメルサブレがサクッとした軽やかな食感とともに、キャラメルのほろ苦さが全体の味わいを引き締めます。

ご自宅用やささやかな贈り物に適した4個入8個入は贈り物にもおすすめのボリューム包装紙に包まれた12個入りは2種類のフレーバー

横浜キャラメルラボオリジナルの包装紙で包んだ折箱入りのアソートセットもご用意しています。

■セット内容（各6個）

・キャラメルショコラサンド

・キャラメルショコラサンド プラリネノワゼット

商品概要

商品名 ： キャラメルショコラサンド プラリネノワゼット

価格 ： 4個入918円（税込）/ 8個入1,836円（税込）

販売店舗： 横浜キャラメルラボ 全店（横浜ハンマーヘッド店／横浜高島屋店／キュービックプラザ新横浜店／青葉台東急フードショー店）

横浜キャラメルラボ 公式オンラインショップ（https://caramellabo.base.shop/）

横浜ハンマーヘッド店では、ヒルナンデス！でも紹介されたスイーツをイートインでお楽しみいただけます。

■ 横浜キャラメルラボについて ■

「横浜キャラメルラボ」は、株式会社ウイッシュボンが展開する、横浜生まれの生キャラメル専門店です。横濱生キャラメルはすべて、工房を併設した横浜ハンマーヘッド店にて毎日パティシエが銅鍋でじっくりと炊き上げ、各店舗で販売しています。

商号 ：株式会社ウイッシュボン

代表者 ：代表取締役 永野 健一

所在地 ：〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-2-6

事業内容 ：洋菓子製造販売

資本金 ：1,000万円

公式サイト：https://wishbon.co.jp/